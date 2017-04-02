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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/06/15/51304.html

Спорт

100 лет патриарху "Водника": в Архангельске вспомнили Анатолия Скворцова

100 лет патриарху "Водника": в Архангельске вспомнили Анатолия Скворцова
15 июня в областном центре состоялся митинг, посвященный прославленному тренеру команды, которому сегодня исполнилось бы сто лет. Родственники Анатолия Дмитриевича, руководство, игроки команды, ветераны, болельщики, воспитанники спортшколы «Водник» отдали дань уважения патриарху русского хоккея.

Жизнь  Анатолия Дмитриевича является ярким примером служения родине и любимой команде. В тяжелое послевоенное время в нем наиболее ярко проявились лидерские и организаторские способности. В «Воднике» он был капитаном и играющим тренером. Только в 1956 году он окончательно занял свое место у кромки ледового поля.

- Он пользовался большим авторитетом не только среди игроков и советских тренеров, но и наставников зарубежных команд. Под его руководством мы оказывали достойное сопротивление не только грандам отечественного хоккея с мячом, но с различными сборными Швеции и Финляндии, – вспоминает ветеран «Водника» Николай Парфенов.

За четверть века его работы в архангельском клубе им было подготовлено 19 игроков, удостоенных звания «Мастер спорта СССР».  Еще двое его подопечных – Георгий Канарейкин и Леонид Палладий в дальнейшем были удостоены почетного звания «Заслуженный мастер спорта СССР». В 1967 году тренерский талант Скворцова был по достоинству оценен на высшем уровне. Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный тренер РСФСР».

- Без того вклада, который внес Анатолий Дмитриевич в развитие хоккея с мячом в Архангельской области было бы невозможно себе представить чемпионскую эру «Водника», – рассказывает болельщик «Водника» с 55-летним стажем Борис Колотов.

Спустя годы, его роль в развитие хоккея с мячом в Поморье по достоинству оценили болельщики нашей команды, которые трижды включали его в состав символической сборной архангельского клуба за всю его историю (2000, 2005, 2015).

- Анатолий Дмитриевич всегда переживал за судьбу «Водника». Уже, будучи на заслуженном отдыхе, он старался не пропускать ни одного домашнего матча «Водника» и всегда делился со мной своими впечатлениями об его игре. Хочется поблагодарить команду «Водник», ее игроков и ветеранов, болельщиков за то, что они помнят свою историю и чтут память людей, посвятивших многие годы развитию спорта в Архангельской области. Я верю, что «Водник» и дальше будет радовать своих болельщиков красивой игрой, – выступил  сын Анатолия Дмитриевича Скворцова – Валерий Анатольевич.

В завершении мероприятия собравшиеся возложили цветы  к памятной доске Анатолия Дмитриевича Скворцова. После чего ветераны и родственники посетили  могилу наставника «Водника» на Маймаксамском кладбище, сообщает пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник».

Анатолий Скворцов стал одним из героев проекта, посвященного 80-летию Архангельской области, который создала "Двина-Информ".

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