100 лет патриарху "Водника": в Архангельске вспомнили Анатолия Скворцова

Жизнь Анатолия Дмитриевича является ярким примером служения родине и любимой команде. В тяжелое послевоенное время в нем наиболее ярко проявились лидерские и организаторские способности. В «Воднике» он был капитаном и играющим тренером. Только в 1956 году он окончательно занял свое место у кромки ледового поля.
- Он пользовался большим авторитетом не только среди игроков и советских тренеров, но и наставников зарубежных команд. Под его руководством мы оказывали достойное сопротивление не только грандам отечественного хоккея с мячом, но с различными сборными Швеции и Финляндии, – вспоминает ветеран «Водника» Николай Парфенов.
За четверть века его работы в архангельском клубе им было подготовлено 19 игроков, удостоенных звания «Мастер спорта СССР». Еще двое его подопечных – Георгий Канарейкин и Леонид Палладий в дальнейшем были удостоены почетного звания «Заслуженный мастер спорта СССР». В 1967 году тренерский талант Скворцова был по достоинству оценен на высшем уровне. Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный тренер РСФСР».
- Без того вклада, который внес Анатолий Дмитриевич в развитие хоккея с мячом в Архангельской области было бы невозможно себе представить чемпионскую эру «Водника», – рассказывает болельщик «Водника» с 55-летним стажем Борис Колотов.
Спустя годы, его роль в развитие хоккея с мячом в Поморье по достоинству оценили болельщики нашей команды, которые трижды включали его в состав символической сборной архангельского клуба за всю его историю (2000, 2005, 2015).
- Анатолий Дмитриевич всегда переживал за судьбу «Водника». Уже, будучи на заслуженном отдыхе, он старался не пропускать ни одного домашнего матча «Водника» и всегда делился со мной своими впечатлениями об его игре. Хочется поблагодарить команду «Водник», ее игроков и ветеранов, болельщиков за то, что они помнят свою историю и чтут память людей, посвятивших многие годы развитию спорта в Архангельской области. Я верю, что «Водник» и дальше будет радовать своих болельщиков красивой игрой, – выступил сын Анатолия Дмитриевича Скворцова – Валерий Анатольевич.
В завершении мероприятия собравшиеся возложили цветы к памятной доске Анатолия Дмитриевича Скворцова. После чего ветераны и родственники посетили могилу наставника «Водника» на Маймаксамском кладбище, сообщает пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник».
Анатолий Скворцов стал одним из героев проекта, посвященного 80-летию Архангельской области, который создала "Двина-Информ".