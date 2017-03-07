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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/30/49930.html

Спорт

Архангельский парусный центр «Норд» станет спортивным объектом мирового уровня

Архангельский парусный центр «Норд» станет спортивным объектом мирового уровня
Сегодня в рамках мероприятий Международного Арктического форума состоялось подписание знакового для столицы Поморья документа – пятистороннего соглашения о сотрудничестве в развитии парусного и яхтенного спорта и туризма в муниципальном образовании «Город Архангельск».

Свое стремление участвовать в реализации проекта по созданию на территории Архангельска современного яхт-клуба заверили подписями Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, Глава Архангельска Игорь Годзиш, директор ДЮСШ «Парусный центр «Норд» им. Ю.С. Анисимова» Александр Иванов, генеральный директор компании «Промснаб» Ильдар Неверов и генеральный директор ОАО «Северное морское пароходство» Яков Антонов.

Соглашение предусматривает, что на базе существующего детского парусного центра «Норд» будет создан современный спортивный комплекс, предназначенный не только для развития юношеского парусного и яхтенного спорта, но и функционирующий как крупный туристический центр для яхтсменов. С этой целью участники проекта намерены осуществить мероприятия по берегоукреплению гавани и строительству причальной набережной, оборудованию дополнительных мест для стоянки парусных судов, яхт и катеров, развитию материально-технической базы, созданию необходимой инфраструктуры и благоустройству территорий, находящихся в ведении парусного центра «Норд».

- Реализация проекта обеспечит развитие в Архангельской области востребованного в настоящее время направления туризма на самом высоком уровне, сделает Архангельск привлекательным для посещения как отечественными, так и иностранными яхтсменами. Знаковым является тот факт, что подписание соглашения происходит в дни проведения Международного Арктического форума: российское присутствие в морях Арктики имеет исторические корни и в значительной мере связано с Архангельской областью и Архангельском. Именно поэтому культивирование здесь морского дела и парусного спорта носит естественный характер и служит сохранению преемственности поколений мореплавателей, - отметил значимость события Губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

На сегодняшний день «Парусный центр «Норд» - единственная детско-юношеская спортивная школа на Северо-Западе России, специализирующаяся на парусном спорте: она работает в круглогодичном режиме, развивая, в том числе, зимние виды парусного спорта. Благодаря участию в различных образовательных программах здесь проходят обучение более 600 учащихся в год. После модернизации число учащихся увеличится почти в два раза.

- Для города обретение спортивной инфраструктуры мирового уровня станет прорывным проектом как в сфере туризма, так и в области спорта – детского и профессионального. Мы сможем принимать всероссийские и международные соревнования, обеспечим повышение качества обучения школьников, создадим центр притяжения для единомышленников, заинтересованных в активном обмене опытом, повышении культуры мореплавания, передаче их подрастающему поколению и новичкам, - подчеркнул Глава Архангельска Игорь Годзиш.

Проект предусматривает привлечение инвестиций на условиях государственно-частного партнерства.

- Сейчас речь идет о заключении концессионного соглашения по проекту создания яхт-клуба. Включиться в эту работу готова группа инвестиционных компаний «Севергрупп», в которую входит компания «Промснаб». Мы заинтересованы участвовать в создании уникального объекта в российском и мировом масштабе, поддерживать развитие парусного спорта в северных широтах и, разумеется, детского спорта,- пояснил Ильдар Неверов, представляющий компанию «Промснаб». - Достаточно понаблюдать за ребятами, которые увлечены мореплаванием, чтобы загореться этой идеей.

Как известно, парусный центр "Норд" носит имя его основателя Юрия Анисимова. Этот человек стал героем проекта, посвященного 80-летию нашего региона "80 лучших людей Архангельской области". Подробнее прочитать об Анисимове можно здесь.

Вчера 19:57

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