Утраченные бренды Архангельска. Третий лесозавод

Мы продолжаем нашу рубрику, посвященную утраченным брендам и символам областного центра. Ранее мы рассказали о судьбе ресторана «Якорь», архангельского трамвая и «дома Сутягина». А сегодня вспомним старейший и недавно почивший Третий лесозавод.

История славного предприятия берет свое начало в конце XIX века, когда его открыли архангельские купцы Альберт Сурков и Егор Шергольд. Начинался завод с однорамной лесопилки, которая была установлена под крытым навесом винокуренного завода, расположенного в 6 верстах от Архангельска.

Завод рос и развивался. С 1904 года он вошел в состав «Северного лесопромышленного товарищества. Сурков и Шергольд» как самостоятельное лесопильное предприятие. Купцы постоянно совершенствовали свое первое детище. На заводе в 1913 выпущено 65 тыс. м3 пилопродукции на сумму около 1 млн 300 тыс. руб. К 1914 он прочно занял ведущее место среди лесопильных предприятий России.

Однако вскоре грянула Октябрьская революция, завод был национализирован, а затем стал центром лесной промышленности Архангельска в период активной индустриализации. Предприятие получило новое название «Лесозавод № 3» и вошло в состав треста «Северолес».

Советские годы были самыми удачными в судьбе завода. Известный краевед Евгений Овсянкин в свое время написал интересную книгу об этом лесном гиганте, где красочно живописал все его социалистические победы. Особую роль «третий» сыграл в годы Великой Отечественной войны. Лесозавод не только не снизил уровень производства, но и быстро перестроился на выпуск необходимой для фронта продукции: специальных волокуш для перевозки раненых, различного снаряжения; противотанковых деревянных ящиков; комплектов спецтары; корпусов для мин; разборных телеграфных шестов и другое.

Славу предприятия составляли его рабочие и инженеры, сложились целые династии. В 1966 году рамщик Михаил Олехов был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда. Огромную роль в судьбе предприятия сыграли его руководители Николай Белов, Кузьма Котлов, Прокопий Суслонов, Валентин Самарин и, особенно, Альберт Сасс.

Про Альберта Эдгаровича мы подробно рассказали в рубрике «80 лучших людей Архангельской области». Хотелось бы отметить, что за 25 лет руководства заводом он сделал его по сути главным предприятием лесной отрасли в городе и одним из главных в регионе. В те годы Лесозавод № 3 содержал собственный жилой фонд в 102 дома, 8 детских садов, детский оздоровительный лагерь, дом культуры, базу отдыха и стадион, шефствовал над школой и учреждениями здравоохранения. Что уж говорить об успехах в выполнении и перевыполнении планов! За годы руководства Сасса сотни работников завода получили государственные награды, ордена Ленина и Трудового Красного Знамени вручены заводу, а сам директор был удостоен четырех орденов.

Однако в 90-е годы в связи с распадом Советского Союза и уходом в прошлое плановой экономики дела на заводе пошли неважно. Какое-то время «третий» еще держался, в конце 90-х, благодаря приходу новой команды управленцев во главе с Юрием Медуницыным и Евгением Вальковым, даже на некоторое время вновь стал рентабельным. Но в середине 2000-х положение стало близко к катастрофическому.

Завод несколько раз менял владельцев, - оказывался в руках управляющей компании «Соломбальский ЛДК», затем достался Бернхарду Кордесу, инвестору из Германии. После экономического кризиса 2008 года остро встал вопрос о модернизации производства, которая так и не была, по сути, проведена. А вскоре нашлись «стрелочники» развала промышленного гиганта – депутаты Виталий Граф и Сергей Мышковский, осужденные в 2016 году за преднамеренное банкротство завода. «Третий» к тому времени больше уже напоминал заброшенный склад гниющих досок и станков.

Лесозавод № 3 действительно был городским брендом. А уж для жителей Ломоносовского округа это было и место работы и, благодаря социальной инфраструктуре, возможностью отдохнуть. Жилфонд завода и детские сады в 90-е были переданы мэрии, а дом культуры, стадион превратились из очагов культуры и физкультуры в их подобие. И сегодня, бывая в поселке третьего лесозавода и глядя на ветхие деревяшки и убогие дороги, можно с ностальгией вспоминать то время, когда тут все шумело, гудело, разносился запах свежих досок, а люди с оптимизмом смотрели в будущее…