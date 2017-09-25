Депутат Ухин: дворец спорта профсоюзов останется "торговой избой"?

Сегодня на сессии Архангельского областного собрания депутаты заслушали в рамках правительственного часа доклад руководителя агентства по спорту Андрея Багрецова. В ходе выступлений депутат Евгений Ухин вернулся к больной теме дворца спорта профсоюзов в Архангельске.

"У меня вопрос к правительству региона. Что мы будем делать с дворцом спорта профсоюзов в Архангельске? Смиримся с тем, что есть и поставим на нем крест? Население жалуется, что его превратили в место торговли. Это уже не спортивный объект, а торговая изба. На это обратил свое внимание выдающийся хоккеист Владислав Третьяк. А ведь в этом дворце можно проводить соревнования международного уровня, что уж говорить про областные и городские. Да, он принадлежит профсоюзам, но мы что-то можем сделать, чтобы изменить ситуацию? Хотелось бы получить ответ от областного правительства", - заявил Ухин.

Недавно, после окончания Маргаритинской ярмарки, дворец спорта подвергся критике со стороны губернатора Игоря Орлова. «Нам нужно бежать из Дворца спорта и от того, что рядом и позади его. Гостей водить стыдно. Очевидно, что партнеры, которые предоставляют это место, не уважают жителей Архангельской области и их гостей. Это же Лужники 90-х! Здание в ужасном состоянии, дорог нет, кривые плиты и ямы. Собственники должны вспомнить наконец, что это место для людей».

В свое время недовольство состоянием главной спортплощадки Архангельска выразил легендарный хоккеист Владислав Третьяк на встрече с президентом Путиным. "Я недавно был в Архангельске, стадион принадлежит профсоюзам. Когда я туда зашел, мне просто было стыдно. С 1981 года он не ремонтировался. Профсоюзы только делают выставки, у них даже ночной клуб был – представляете, там же, где детишки. Хорошо, сейчас его закрыли. Вы знаете, это бардак, я вообще не знаю, как это можно назвать", - говорил Третьяк в апреле 2016 года.