Губернатор о торговле у дворца спорта: это Лужники 90-х!

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подвел итоги прошедшей Маргаритинской ярмарки и сделал акцент на состоянии Дворца спорта профсоюзов. По мнению главы региона, ярмарка должна обрести новое здание.

Орлов отметил, что Маргаритинка прошла на «хорошем, новом уровне». В частности он отметил деловую программу мероприятия, назвав ее «очень предметной».

Острой критике со стороны губернатора подверглись собственники Дворца спорта. Игорь Орлов, обращаясь к главе Архангельска Игорю Годзишу, отметил: «Нам нужно бежать из Дворца спорта и от того, что рядом и позади его. Гостей водить стыдно. Очевидно, что партнеры, которые предоставляют это место, не уважают жителей Архангельской области и их гостей. Это же Лужники 90-х! Здание в ужасном состоянии, дорог нет, кривые плиты и ямы. Собственники должны вспомнить наконец, что это место для людей».

​Глава региона акцентировал внимание на необходимости обретения Маргаритинской ярмаркой нового здания. Дальнейшее пребывание этого знакового для жителей события в условиях Дворца спорта профсоюзов губернатор считает недопустимым. Требуется найти новое здание, отвечающее высокому уровню мероприятия. В числе лучших вариантов решения этого вопроса рассматривается реализация инвестиционного проекта, поддержанного правительством области, по строительству современного выставочного центра «Норд Экспо».

Напомним, о прошедшей Маргаритинской ярмарке мы писали в воскресном еженедельном обзоре. Одно из главных неудобств этого важного торгово-экономического мероприятия - дворец спорта профсоюзов, который используют в качестве ярмарочного центра много лет.

В свое время недовольство состоянием главной спортплощадки Архангельска выразил легендарный хоккеист Владислав Третьяк на встрече с президентом Путиным. "Я недавно был в Архангельске, стадион принадлежит профсоюзам. Когда я туда зашел, мне просто было стыдно. С 1981 года он не ремонтировался. Профсоюзы только делают выставки, у них даже ночной клуб был – представляете, там же, где детишки. Хорошо, сейчас его закрыли. Вы знаете, это бардак, я вообще не знаю, как это можно назвать", - говорил Третьяк в апреле 2016 года.