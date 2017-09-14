Архангельский обзор за неделю: цены на ярмарке и жизнь на МРОТ

«Двина-Информ» возрождает практику еженедельных обзоров, но немного меняет формат. Прошедшая неделя не была из ряда вон выходящей, но на некоторые события стоит обратить внимание.

Событие недели: Маргаритинская ярмарка

В очередной раз в Архангельске открылась Маргаритинская ярмарка. Событие, безусловно, значимое, но из уст экспертов и простых горожан все чаще можно услышать скептические выражения. В первую очередь, раздражают традиционные пробки в районе дворца спорта. Уж сколько раз твердили миру, а воз и ныне там.

Во-вторых, многих не радуют на Маргаритинке заоблачные цены. Причем, продукция не всегда хорошего качества. Обычно слово «ярмарка» подразумевает место, где можно купить все сразу и дешевле, чем в магазинах. Пока получается наоборот: и ассортимент бедный, и цены кусачие. Тогда в чем преимущество? Только в том, что заезжие купцы свой товар предлагают?

И, в-третьих. Уже много лет говорят об открытии в Архангельске выставочно-ярмарочного центра. Сколько можно использовать площадки дворца спорта для этих целей? Помните, как с болью говорил легендарный Владислав Третьяк Путину о запустении этой центральной спортплощадки? Одни и те же «блохи» каждый год: можно прошлогодние тексты запросто поднимать, там написано все то же, что сейчас.

Резюмируя: ярмарка хоть и стала событием недели, но всего лишь из-за дефицита чего-то более яркого. Еще есть надежда, что на нее обратят-таки внимание и поменяют формат. Как это сделали мы с нашими еженедельными обзорами.

Персона недели: Артем Шишков

Этот архангелогородец попал на прошлой неделе во все федеральные СМИ. Он рискнул прожить месяц на МРОТ, который сегодня, что весьма странно, ниже прожиточного минимума. В интервью Шишков признался, что едва не умер и похудел на пять килограммов. Да уж, это из разряда «выйди из зоны комфорта».

Социальный эксперимент, в рамках которого Шишков должен был тратить в месяц не более 7,8 тыс. рублей (официальный размер МРОТ в РФ), начался 23 августа, а закончился 22 сентября. Артем признался, что последние пять дней, из-за отсутствия денег, вынужден был питаться кашами и крупами. Но дотянул-таки. Возможно, сказался относительно молодой возраст (32 года) и отсутствие серьезных хронических болезней. Например, при диабете, язве или панкреатите такие эксперименты ставить опасно.

На мой взгляд, архангелогородец не столько попиарился, сколько захотел обратить внимание правительства. Мол, сами теперь видите, что на МРОТ даже молодой здоровый парень прожить не сможет, а что говорить о более слабой части россиян? И если после этого МРОТ поднимут до 9 тысяч 489 рублей (100 % прожиточного минимума), то донкихотство Артема Шишкова окажет реальную услугу многим россиянам. А вслед за этим можно попробовать прожить и на эту сумму. Думаю, тоже очень непросто.

Трагедия недели: погибли дети

И вновь смертельное ДТП, на сей раз в Приморском районе. По сообщению ГИБДД, вчера вечером по дороге в поселок Катунино в районе пересечения проезжей части с Лесной речкой 27-летний водитель Рено-Логана допустил опрокидывание автомобиля в воду. В момент аварии в машине находилось шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Двое детей скончались на месте происшествия, тело еще одного пассажира - 23-летнего мужчины было извлечено из воды.

В обстоятельствах происшествия разберется следствие, но уже сейчас очевидно, что количество жертв ДТП становится угрожающим. В конце августа в Архангельске в районе 95-й школы произошло подряд две трагедии. Сначала пьяный бесправный водитель сбил на пешеходном переходе маму с дочкой (обе скончались на месте). Затем после столкновения легковушки и грузовика погибли три человека. В соцсетях пишут соболезнования и рассуждают: куда же наши водители так спешат? Действительно, на кладбище?

Бывал в прошлом году в Беларуси и вот на что обратил внимание. Завидев пешехода, ВСЕ машины останавливаются в нескольких метрах от перехода. И будут стоять, пока последняя хромая бабушка не перейдет. Причина, как мне объяснили, в огромных штрафах. Один раз нарушил – выложил половину зарплаты, а после второго случая прав лишают. Да и пешеходы боятся переходить в неположенном месте – здесь уже монету будут отдавать они. Почему бы в России эти правила не ужесточить? А заодно приравнять, наконец, смертельные ДТП по вине пьяных водителей к убийствам? Сел пьяным за руль – уже преступник.

Фраза недели: как вести себя в автобусах

Отличился на прошлой неделе «борец» за цивилизованные пассажирские перевозки глава Архангельска Игорь Годзиш. Он сказал буквально следующее: «В областном центре горожан будут обслуживать современные низкопольные автобусы, требования к соблюдению графиков и маршрута, объявлению остановок, внешнему виду и поведению кондукторов и водителей изложены в муниципальных контрактах».

Это, конечно, радует. Получается, что мата по рации и хамства в архангельских автобусах (даже уже не «пазиках») мы более не услышим. А если услышим, то ткнем провинившихся в Правила (которые все должны знать, как Отче наш). А после этого повышайте себе тариф до 25 рублей, как в Северодвинске. Зато ездить будем в чистых салонах, перестанем страдать от гонок и отсутствия остановок. Возможно ли такое? Сразу вспоминается советский анекдот про конкурс диссидентов, который выиграл слесарь Иванов, обронивший фразу «Тут не кран надо менять, а всю систему». Смех-смехом, но в глобальное улучшение сервиса в автобусах плохо верится.

Ремонт недели: Чумбаровка меняет лицо

Еще одно городское событие, которое обсуждают не первый месяц. Перекопанная главная пешеходная улица готовится изменить облик. Архангелогородцы уже привыкшие гулять здесь, в том числе с колясками и детьми, недоумевают: а что было не так? Неужели это самая большая городская проблема – поменять «кирпичи»? Однако как мы помним, сами же горожане этого и захотели. Так что не бухтите теперь.

К слову, пешеходные улицы есть во всех крупных городах. Например, в Челябинске такая улица соединяет весь исторический и деловой центр. А в Ереване ведет от обзорной площадки – Большого Каскада к главной площади. Везде пешеходные улицы привлекают внимание туристов: здесь много кафе, сувенирных магазинов, банков и обменных пунктов, и, главное – достопримечательностей. Архангельская Чумбаровка тоже имеет свое лицо. Правда, туристов у нас в городе значительно меньше. Но это уже другой вопрос.

А пока мы очень ждем, когда нашу пешеходную улочку доделают и презентуют. Уж очень надоело гулять по песку и развороченным камням.

Такой была прошедшая неделя. Об итогах следующей расскажем уже в октябре.