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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/20/53548.html

Общество

"Пьяные преступления" в Поморье составляют 43 %

"Пьяные преступления" в Поморье составляют 43 %
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Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал начальник Управления МВД России по Архангельской области Сергей Волчков. Он подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом количество этих преступлений снизилось на 11 %, но статистика остается тревожной.

"Да, мы наблюдаем снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, но пока из 100 % 43 приходится на алкогольные правонарушения. Мы ведем работу, в том числе, по борьбе с незаконной продажей алкоголя в ночное время, но, считаю, что недостаточную", - отметил Волчков. Также генерал подчеркнул, что идут разговоры о возвращении продажи алкогольной продукции вблизи школ, но лично он против этих мер. 

Главный полицейский Поморья негативно относится к алкоголизации среди стражей порядка и говорит, что увольняет провинившихся сотрудников. Особую тревогу у него вызывает и количество пьяных ДТП, особенно со смертельным исходом.

"Количество ДТП в Архангельске и области снижается, но они остаются угрозой". Особенно для меня неприятна ситуация с детским дорожным травматизмом. Надо снова и снова работать в этом направлении, усиливать профилактику", - заявил Сергей Волчков.

Общая картина работы полиции за 9 месяцев 2017 года такова: на 4 % произошло общее снижение количества преступлений, причем, эта положительная тенденция отмечается уже третий год. Среди причин высокой криминогенности, по мнению Волчкова - социально-экономические условия жизни, безработица и пресловутая алкголизация. 

В феврале 2017 года, выступая перед областным собранием депутатов, начальник регионального УМВД отмечал, что количество пьяных преступлений портит общую картину.

Юрий Севастьянов, Сегодня 12:55

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Комментарии
Веничка, сегодня 14:16

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