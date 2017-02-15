"Пьяные преступления" в Поморье составляют 43 %

Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал начальник Управления МВД России по Архангельской области Сергей Волчков. Он подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом количество этих преступлений снизилось на 11 %, но статистика остается тревожной.

"Да, мы наблюдаем снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, но пока из 100 % 43 приходится на алкогольные правонарушения. Мы ведем работу, в том числе, по борьбе с незаконной продажей алкоголя в ночное время, но, считаю, что недостаточную", - отметил Волчков. Также генерал подчеркнул, что идут разговоры о возвращении продажи алкогольной продукции вблизи школ, но лично он против этих мер.

Главный полицейский Поморья негативно относится к алкоголизации среди стражей порядка и говорит, что увольняет провинившихся сотрудников. Особую тревогу у него вызывает и количество пьяных ДТП, особенно со смертельным исходом.

"Количество ДТП в Архангельске и области снижается, но они остаются угрозой". Особенно для меня неприятна ситуация с детским дорожным травматизмом. Надо снова и снова работать в этом направлении, усиливать профилактику", - заявил Сергей Волчков.

Общая картина работы полиции за 9 месяцев 2017 года такова: на 4 % произошло общее снижение количества преступлений, причем, эта положительная тенденция отмечается уже третий год. Среди причин высокой криминогенности, по мнению Волчкова - социально-экономические условия жизни, безработица и пресловутая алкголизация.

В феврале 2017 года, выступая перед областным собранием депутатов, начальник регионального УМВД отмечал, что количество пьяных преступлений портит общую картину.