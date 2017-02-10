Генерал Волчков: преступность снижается, но алкоголизация растет

Интересные данные представил в сегодняшнем докладе перед областными депутатами начальник УМВД по Архангельской области генерал-майор Сергей Волчков. Уровень преступности в Архангельске и других городах области снижается, однако количество "пьяных" преступлений неуклонно растет.

Вот несколько акцентов и цифр из доклада генерала. Заметно снижение количества тяжких преступлений, но выросло число мошенников, в том числе, с использованием технических средств - компьютеров, телефонов и т.д. В числе положительных моментов - снижение числа правонарушений среди подростков, раньше Архангельская область в этой части была в числе "передовиков" со знаком минус.

На 6 % сократилось в 2016 году количество ДТП, на 4,5 % - число пострадавших в ДТП. Раскрываемость преступлений в минувшем году составила 59,4 % (выросла в сравнении с 2015 годом). Раскрываемость особо тяжких преступлений составила 65,3 % (тоже выросла).

Но общую радужную картину портят правонарушения, подогретые алкоголем. На 11,10 % увеличилось число преступлений в состоянии алкогольного опьянения. О чем это говорит? О том, что пить стали больше. А выпив, народ звереет.

Генерал Волчков отмечает, что тенденция удручающая. Одно радует, что травиться от некачественного алкоголя в Поморье стали меньше. Да и изымают контрафактное "хмельное зелье" тоже чаще. Но стоит ли радоваться этому факту, если все равно "бухающие" граждане продолжают убивать, грабить и попадать в ДТП?