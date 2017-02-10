Новости дня

В Каргополе школьники и студенты сыграли в квест-игру «ПроВыборы»

В Вельском районе судебные приставы вернули 3-летнего малыша матери

Ночью в Архангельске горел жилой дом

В Архангельске покажут постановку «Соловецкие юнги, наши мальчики русские...»

Мобильная версия 16+

Среда, 15 февраля, 16:14

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/15/49151.html

Общество

Генерал Волчков: преступность снижается, но алкоголизация растет

Генерал Волчков: преступность снижается, но алкоголизация растет
Интересные данные представил в сегодняшнем докладе перед областными депутатами начальник УМВД по Архангельской области генерал-майор Сергей Волчков. Уровень преступности в Архангельске и других городах области снижается, однако количество "пьяных" преступлений неуклонно растет.

Вот несколько акцентов и цифр из доклада генерала. Заметно снижение количества тяжких преступлений, но выросло число мошенников, в том числе, с использованием технических средств - компьютеров, телефонов и т.д. В числе положительных моментов - снижение числа правонарушений среди подростков, раньше Архангельская область в этой части была в числе "передовиков" со знаком минус. 

На 6 % сократилось в 2016 году количество ДТП, на 4,5 % - число пострадавших в ДТП. Раскрываемость преступлений в минувшем году составила 59,4 % (выросла в сравнении с 2015 годом). Раскрываемость особо тяжких преступлений составила 65,3 % (тоже выросла).

Но общую радужную картину портят правонарушения, подогретые алкоголем. На 11,10 % увеличилось число преступлений в состоянии алкогольного опьянения. О чем это говорит? О том, что пить стали больше. А выпив, народ звереет. 

Генерал Волчков отмечает, что тенденция удручающая. Одно радует, что травиться от некачественного алкоголя в Поморье стали меньше. Да и изымают контрафактное "хмельное зелье" тоже чаще. Но стоит ли радоваться этому факту, если все равно "бухающие" граждане продолжают убивать, грабить и попадать в ДТП?

Юрий Севастьянов, Сегодня 15:05

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Нарезали по-новому. Депутаты одобрили изменения границ избирательных округовСегодня 13:06

Депутаты утвердили губернаторских замов "по-советски" - единогласноСегодня 11:53

В Архангельске проходит первый региональный чемпионат WorldSkills RussiaСегодня 10:27

Налоговая: Палкина мы не упустимВчера 12:38
7 комментариев

Архангелогородцы могут покормить с руки варана в зоопарке "Живые тропики"Вчера 11:30
1 комментарий

Реклама
Общество

В Каргополе школьники и студенты сыграли в квест-игру «ПроВыборы»Сегодня 16:49

В Архангельске покажут постановку «Соловецкие юнги, наши мальчики русские...» Сегодня 15:18

В Архангельске почтили память воинов-афганцевСегодня 14:49

В Северодвинске сняли видеоролик, посвященный общению людей с нарушениями слуха со здоровыми людьмиСегодня 13:56

В городе корабелов пройдут масленичные гулянияСегодня 13:45

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Каргополе школьники и студенты сыграли в квест-игру «ПроВыборы»

В Архангельске покажут постановку «Соловецкие юнги, наши мальчики русские...»

В Архангельске почтили память воинов-афганцев

В Северодвинске сняли видеоролик, посвященный общению людей с нарушениями слуха со здоровыми людьми

Подольский филиал «Архбум» расширил ассортимент продукции до профиля E

АЦБК приобрел спортивную форму для мужской команды хоккейного клуба «Двина»

АЦБК предложил увеличить размер льготного займа ФРП для инвестпроектов

ВТБ кредитует Группу компаний «Рандекс»

В 2017 году Архангельская область получит из федерального бюджета более миллиарда рублей

Нарезали по-новому. Депутаты одобрили изменения границ избирательных округов

Депутаты утвердили губернаторских замов "по-советски" - единогласно

Налоговая: Палкина мы не упустим

"Партийный кульбит": ушедший Моисеев вернулся в руководство "Единой России"

Впереди выборы. Депутаты облсобрания прекратят полномочия осужденного Сергея Мышковского

В Вельском районе судебные приставы вернули 3-летнего малыша матери

Ночью в Архангельске горел жилой дом

В интернет-магазине Архангельска торговали нелегальными финскими продуктами

На Бревеннике восемь человек эвакуировали из горящего дома

В Онежском районе водитель лесовоза насмерть сбил пешехода

Болей за «Водник»!

В Архангельске прошел праздник «Эпидемия флорбола. Женская версия»

В Архангельской области завершилось первенство России по лыжным гонкам

Молодежка «Водника» дважды уступила лидеру соревнований

«Севмаш» досрочно стал чемпионом Поморья по русскому хоккея

В Северодвинске прошел концерт коллектива "Покшоночки"

В Архангельске Ольга Лойтер и Роман Петров споют "О любви..."

В Новодвинске прошёл отборочный концерт ансамблей ветеранов

Дом молодежи стал одной из площадок выставки «Лики России»

В Архангельском театре драмы поставят «запрещенную» пьесу
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru