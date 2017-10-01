Сергей Степашин: люди не должны жить по 40 лет в бараках

Сегодня Архангельск в очередной раз посетил председатель наблюдательного совета Фонда реформирования ЖКХ Сергей Степашин. Высокий гость стал для нашего региона и одним из главных контролеров. Оно и понятно: аварийное жилье - большая беда Поморья.

"В целом у меня впечатление осталось неплохое после посещения Северодвинска и Архангельска. Важно, чтобы сроки не срывались. Так, два дома, которые должны быть возведены по программе аварийного жилья, пока не готовы. Это никуда не годится, дома надо достривать. Конечно, много людей оказались вне программы расселения аварийного жилья, - это одна из самых острых проблем. Я попросил прокуратуру разобраться: как это 54 дома, являющихся аварийными, оказались не аварийными? 30 ноября я, надеюсь, уже не буду здесь, и вы спросите у губернатора, выполнена ли программа?", - сказал Степашин.

Игорь Орлов на реплику главы набсовета фонда ЖКХ ответил, что программу регион выполнит. "Это для нас большой урок. Мы ставим перед собой задачу выполнить весь объем программы. Что касается подрядчиков, тут есть ряд проблем и негативный опыт, но мы будем над этим работать. Не вижу никаких технических и организационных трудностей".

Сергей Степашин отметил, что Архангельская область смогла преодолеть инерцию и стала неплохо справляться с расселением аварийки. "Вот факт: мы общались сегодня с семьей, которая более 40 лет жила в бараке в центре Архангельска, а теперь их переселили в нормальное жилье. 20 тысяч человек из таких бараков переехало, это 20 тысяч живых людей".

Сегодня Сергей Степашин побывал в новостройках на Московском проспекте в Архангельске и в целом остался доволен работой.