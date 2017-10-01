Сергей Степашин оценил строительство социальных домов в округе Майская горка

Дома в округе Майская горка почти готовы встретить новоселов - около девятисот переселенцев из ветхого и аварийного фонда. Строительство почти завершено: на одном объекте уже идёт внутренняя отделка, на втором ведутся работы по установке кровельного покрытия.

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин посетил новостройки.

Вокруг 180-квартирного дома по адресу Карпогорская 32 территория уже благоустроена - аккуратные тротуары, детская площадка, множество урн. В ближайший год рядом построят детский сад на 280 мест. Все квартиры в доме сдаются с чистовой отделкой, они уже оборудованы кухонными плитами и сантехникой.

"Хотим к зиме переехать, чтобы новогоднюю ёлку уже в новой квартире ставить. Раньше мы жили в центре в "деревяшке". Район Майская горка сейчас быстро развивается, здесь спокойно и уютно", - рассказала архангелогородка Людмила Смирнова, чья семья получила здесь квартиру.

В целом, новоиспеченные владельцы квартир довольны. Вопросы возникают только когда оказывается, что жильё им дали с подселением. Сергей Степашин прокомментировал, что с точки зрения юридической, предоставление жилплощади с подселением правомерно, а с человеческой - не совсем комфортно.

"Нужно от этого уходить, и одна из возможностей – при проектировании учитывать необходимость в квартирах небольшой площади с удобной планировкой", - заявил Сергей Степашин.

Заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей Геннадьевич Шестаков рассказал, что программу переселения хочется успешно продлить до следующего года. "Сейчас мы строим комфортабельные многоэтажные дома, люди неожиданно получают квартиры, они очень счастливы. Хочется продолжать в том же духе и застроить весь этот квартал", - отметил он.

Сергей Степашин рассказал, что предложения по продлению федеральной программы переселения будут сформулированы до конца 2017-го года, так как проблема с большим количеством ветхого жилья актуальна не только для Архангельской области. Также на обсуждение будет вынесен вопрос о критерии нуждаемости. Благодаря ему в первую очередь квартиры получат те граждане, у которых нет другого жилья, кроме аварийного.

Затем гости отправились на Московский проспект, здесь два дома строит компания «СУОР». 180-квартирный жилой дом почти готов встретить новых жильцов: почти завершены работы по устройству кровли, монтажу внутренних инженерных коммуникаций, ведётся внутренняя отделка и благоустройство территории. Тепло в помещения уже поступает.