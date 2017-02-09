Созидатели, временщики и палачи. Они руководили Поморьем в советские годы

Архангельская область в 2017 году отмечает свое 80-летие. За это время в истории региона было много событий как хороших, так и плохих. А сегодня мы немного вспомним советских руководителей — первых секретарей обкома КПСС.

Первым официальным «начальником Поморья» после образования Архангельской области стал Дмитрий Конторин. В Архангельск он приехал в 1926 году и более 10 лет находился на руководящей работе, дослужившись до второго и первого секретаря Северного крайкома ВКП (б). Пост первого секретаря Архангельского обкома он занимал всего два месяца, а уже в ноябре 1937 года был снят с должности и арестован. 10 февраля 1938 года Дмитрия Алексеевича расстреляли как «врага народа» и реабилитировали лишь 18 лет спустя. Посмертно.





Следующий руководитель области Александр Никаноров был одним из организаторов массовых репрессий конца 30-х годов. Он являлся одним из троих «представителей ЦК ВКП(б)» (двое других - секретарь ЦК ВКП(б) А. Андреев и новый начальник УНКВД по Архангельской области В. Дементьев), направленных в Архангельскую области для осуществления массовых кадровых чисток от «враждебных элементов» и «врагов народа».





По воспоминаниям, Никаноров был всегда очень жесток в борьбе с «врагами народа», всегда старался лично вынудить сознаться во вредительстве всех подозреваемых. На пленумах Архангельского обкома партии, по членам которого в наибольшей степени ударила «чистка», он вызывал на трибуну высоких партийных работников области, заставляя их публично отвечать на неудобные вопросы, угрожал им, грубил. В результате проведенных первым секретарем обкома «чисток», из 62 человек входивших в первый состав Архангельского обкома в 1937 году, к началу 1938 года уцелело лишь 10 человек. По всей области были репрессированы сотни людей, партийных и государственных деятелей, работников лесной промышленности, сельского хозяйства.





Но репрессии коснулись и самого Никанорова: в феврале 1939 года он был снят с поста первого секретаря Архангельского обкома и вскоре арестован. В январе 1940 года «главного палача» нашего региона расстреляли...





На смену Никанорову в 1939 году пришел 38-летний Георгий Огородников. На его долю выпала война, героические северные конвои, голод в Архангельске и ожидание Победы. Как отмечают историки, Огородников был мужественным человеком, работал круглыми сутками и ничего за 6 лет руководства регионом не нажил, кроме болезней. В 1942-1944 годы он был одновременно председателем Архангельского городского комитета обороны.





Репрессии Огородникова обошли стороной, но после Архангельска его карьера пошла вниз. Некоторое время он был представителем Совета по делам колхозов по Краснодарскому краю, а затем практически исчез из «партийной когорты». Умер в 1970 году и был похоронен в Москве. Имя его несправедливо забыто.





Следующий первый секретарь Архангельского обкома Борис Николаев, принявший регион в январе 1945 года, встретил вместе с жителями Поморья Победу и возглавил послевоенное строительство. В Архангельск Николаев приехал из соседней Вологды, где работал вторым секретарем обкома. А в 1949 году его перевели с повышением в Ленинград — вторым секретарем обкома ВКП (б). Этот пост он занял во время знаменитого «ленинградского дела», когда были арестованы и расстреляны практически все руководители города. В 1952 году Николаев получил очередную должность — первого секретаря Смоленского обкома. Но справиться с восстановлением разрушенной войной Смоленщины у него не получилось, и через два года его сняли. Последние годы он работал на рядовых должностях в Совете министров РСФСР и ЦК КПСС, умер в 1973 году и был похоронен в Ленинграде.





Иван Латунов возглавил Архангельскую область в 1948 году и оставался главным человеком в регионе семь лет. За его плечами — участие в военных действиях и четыре боевых ордена. Главная задача Латунова — лесопромышленный комплекс и сельское хозяйство, на которые делался упор в те годы. Именно при Латунове около 10 северян впервые стали Героями Социалистического Труда. Это доярки, механизаторы, бригадиры. В 1954 году первый секретарь обкома чуть не стал жертвой террористического акта, случившегося в Архангельске во время первомайской демонстрации. 26-летний архангелогородец Николай Романов стрелял по трибуне, на которой находилось высшее руководство области. В результате погиб первый зампредседателя облисполкома Харитонов и командующий Беломорским военным округом Соловьев. Латунов чудом остался жив. И уже в следующем 1955 году он переводится в Вологду, где еще пять лет руководит обкомом КПСС. Последние годы Иван Сергеевич провел в Москве, скончался в 1970 году. Удивительное дело, но областная газета «Правда Севера» даже не разместила положенный некролог. Прах Латунова похоронен в колумбарии Новодевичьего кладбища.



Следующий первый секретарь Савелий Логинов, в отличие от предшественников, остался в памяти жителей области. Хотя бы даже в названии центральной улицы Архангельска. В 1955 году ему было 42 года, но за плечами уже был солидный опыт руководящей работы. Для Архангельской области Логинов был хорошим руководителем: деловитым, инициативным, масштабно мыслящим. Именно при нем начался рост в промышленности и сельском хозяйстве. А еще Логинов делал ставку на развитие науки и образования, активно содействуя трем институтам. В жизни это был очень скромный человек. Молва гласит, что он отказался лечить за партийный счет больного туберкулезом сына. Сын вскоре умер, и этот факт подорвал здоровье еще не старого руководителя области. 26 октября 1960 года он скончался от сердечного приступа в возрасте 47 лет. Прощаться с Савелием Прохоровичем вышел весь Архангельск. Сегодня на Вологодском кладбище, недалеко от мемориала жертвам интервенции, можно увидеть внушительных размеров памятник. Из камня на нас смотрит молодой еще человек, отдавший все свои силы на созидание... К сожалению, родственников у Логинова не осталось, и живых цветов к его могиле никто не носит...





После внезапной кончины Логинова его пост занял 50-летний председатель Архангельского облисполкома Константин Новиков. Это был крепкий хозяйственник и неплохой организатор, но все-таки проигрывал своему предшественнику. Самые главные события семилетки Новикова — визит Хрущева и построенный в Архангельске железнодорожный мост. Неплохо шли дела и в ЛПК, развивалось жилищное строительство, но Архангельск все-таки еще оставался «послевоенным захолустьем». В 1967 году Новикова перевели в Москву и назначили председателем Госкомитета РСФСР по использованию трудовых ресурсов. На этом посту он и скончался в 1974 году, был похоронен на Новодевичьем кладбище.





Бориса Попова, возглавлявшего регион 16 лет. Про Попова мы достаточно подробно рассказывали в очерке из серии



Человеком-эпохой до сих пор называют в Архангельске, возглавлявшего регион 16 лет. Про Попова мы достаточно подробно рассказывали в очерке из серии «80 лучших людей Архангельской области» . Действительно, для нашего региона это был звездный период: в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, науке, образовании, культуре. Попову принадлежала идея открытия в Архангельске Набережной, возрождения колокольных звонов, строительства Первой горбольнциы и онкодиспансера и многое другое. Борис Вениаминович пользовался огромным авторитетом, как среди местных жителей и руководителей области, так и в Москве. Он обладал настоящими пробивными способностями, делая все, чтобы вытащить регион из образа запущенной провинции. Только в 1983 году, в 74-летнем возрасте Попов ушел на пенсию. Ровно через 10 лет здесь он и скончался и был похоронен на Троекуровском кладбище.

Все руководители Архангельской области, пришедшие после Попова, уже не смогли сделать рывок в развитии региона. Петр Телепнев, бывший первым секретарем с 1983 по 1989 годы, остался в памяти как «варяг» и «временщик». Его вспоминают сегодня лишь как инициатора установки последнего в СССР памятника Ленина. А еще Телепнев с треском проиграл выборы народных депутатов СССР в сельском округе. Это был первый звоночек власти от свободолюбивых северян: люди посчитали его недостойным руководителем. После проигрыша Телепнев ушел на пенсию и вернулся в Москву. Тихо прожил остаток жизни и скончался осенью 2013 года.





Юрий Гуськов и Анатолий Громоголасов были уже формальными руководителями области. Гуськов был впервые в истории избран, а не назначен на пост первого секретаря. Однако вскоре перешел в спикеры областного совета депутатов. Громогласов в должности первого секретаря обкома встретил август 1991-го, вслед за которым коммунистическая партия канула в Лету... Кстати, Анатолий Иванович — единственный из ныне живущих партийных лидеров Поморья, он до сих пор занимается общественной деятельностью. Юрий Гуськов скончался два года назад и обрел последний приют на Троекуровском кладбище Москвы рядом с Борисом Поповым и Петром Телепневым.



