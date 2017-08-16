Дело о "четырех шурупах": Архангельский областной суд оставил штраф в 15 тысяч рублей

Это дело получило название "дела о четырех шурупах". Напомним, минувшей весной активисты «Последнего адреса» установили металлическую табличку на доме № 35 по улице Серафимовича в областном центре. Ее открыли в память о репрессированном в 1938 году рабочем Игнатии Безсонове. На ее установку дали согласие все жильцы дома. Вообще, основная цель активистов «Последнего адреса» весьма гуманная: напомнить о многочисленных жертвах сталинских репрессий. Как известно, тема эта вызывает в обществе очень неоднозначную реакцию.
Неоднозначную реакцию вызвала и установка самой таблички. Еще до ее появления областная инспекция по охране объектов культурного наследия предупредила организаторов о незаконности этого действия. По мнению инспекции, дому Елизаветы Вальневой 1912 года постройки (именно на нем теперь закреплена табличка), может быть нанесен урон. Обшивка дома, представляющая собой исторический материал, нуждается в реставрации. Да и в целом сам 100-летний дом может в любой момент быть фактически утрачен, а потому необходимо бережно отнестись к нему.
В итоге инспекция подала в суд на Дмитрия Козлова и он был оштрафован на 15 тысяч рублей. Общественник с решением суда не согласился и подал апелляцию. Но сегодня областной суд ее отклонил, признав решение нижестоящего органа справедливым.
Сам Дмитрий Козлов после приговора в интервью "Двине-Информ" отметил, что теперь ему придется заплатить штраф, а далее он обратится в Верховный суд РФ. "Да, мы обратимся в вышестоящую инстанцию и будем ждать отмены приговора. Что касается установки памятных табличек, то мы это дело продолжим, но согласуем с инспекцией, если это будет памятник истории".
В обществе "дело о четырех шурупах" вызвало бурную реакцию. Некоторые увидели в нем политический подтекст, ведь речь снова касается сталинских репрессий, к которым отношение сегодня разное. Также высказывались упреки в адрес областной инспекции по охране объектов культурного наследия из-за ужасного состояния самого памятника - дома Вальневой, где была установлена табличка "Последнего адреса".