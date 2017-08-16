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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/19/52969.html

Общество

Дело о "четырех шурупах": Архангельский областной суд оставил штраф в 15 тысяч рублей

Дело о "четырех шурупах": Архангельский областной суд оставил штраф в 15 тысяч рублей
Сегодня областной суд оставил в силе решение Ломоносовского суда Архангельска по делу организации "Последний адрес". Напомним, ранее общественник Дмитрий Козлов был оштрафован на 15 тысяч рублей за "нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)".

Это дело получило название "дела о четырех шурупах". Напомним, минувшей весной активисты «Последнего адреса» установили металлическую табличку на доме № 35 по улице Серафимовича в областном центре. Ее открыли в память  о репрессированном в 1938 году рабочем Игнатии Безсонове. На ее установку дали согласие все жильцы дома. Вообще, основная цель активистов «Последнего адреса» весьма гуманная: напомнить о многочисленных жертвах сталинских репрессий. Как известно, тема эта вызывает в обществе очень неоднозначную реакцию.

Неоднозначную реакцию вызвала и установка самой таблички. Еще до ее появления областная инспекция по охране объектов культурного наследия предупредила организаторов о незаконности этого действия. По мнению инспекции, дому Елизаветы Вальневой 1912 года постройки (именно на нем теперь закреплена табличка), может быть нанесен урон. Обшивка дома, представляющая собой исторический материал, нуждается в реставрации. Да и в целом сам 100-летний дом может в любой момент быть фактически утрачен, а потому необходимо бережно отнестись к нему.

В итоге инспекция подала в суд на Дмитрия Козлова и он был оштрафован на 15 тысяч рублей. Общественник с решением суда не согласился и подал апелляцию. Но сегодня областной суд ее отклонил, признав решение нижестоящего органа справедливым. 

Сам Дмитрий Козлов после приговора в интервью "Двине-Информ" отметил, что теперь ему придется заплатить штраф, а далее он обратится в Верховный суд РФ. "Да, мы обратимся в вышестоящую инстанцию и будем ждать отмены приговора. Что касается установки памятных табличек, то мы это дело продолжим, но согласуем с инспекцией, если это будет памятник истории". 

В обществе "дело о четырех шурупах" вызвало бурную реакцию. Некоторые увидели в нем политический подтекст, ведь речь снова касается сталинских репрессий, к которым отношение сегодня разное. Также высказывались упреки в адрес областной инспекции по охране объектов культурного наследия из-за ужасного состояния самого памятника - дома Вальневой, где была установлена табличка "Последнего адреса". 

Алексей Морозов, Сегодня 12:13

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