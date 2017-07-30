Формализм или сталинизм? Общественника оштрафовали из-за памятной таблички

Необычная история, в которой снова так или иначе фигурирует сталинское время, случилась в Архангельске. Активист гражданской инициативы «Последний адрес» Дмитрий Козлов сегодня оштрафован Ломоносовским судом на 15 тысяч рублей. Статья – «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Напомним, минувшей весной активисты «Последнего адреса» установили металлическую табличку на доме № 35 по улице Серафимовича в областном центре. Ее открыли в память о репрессированном в 1938 году рабочем Игнатии Безсонове. На ее установку дали согласие все жильцы дома. Вообще, основная цель активистов «Последнего адреса» весьма гуманная: напомнить о многочисленных жертвах сталинских репрессий. Как известно, тема эта вызывает в обществе очень неоднозначную реакцию.

Неоднозначную реакцию вызвала и установка самой таблички. Еще до ее появления областная инспекция по охране объектов культурного наследия предупредила организаторов о незаконности этого действия. Вот что рассказала в интервью «Двине-Информ» руководитель инспекции Анна Ивченко. «Да, мы предупредили организаторов заранее. Дом является объектом культурного наследия, это памятник истории регионального значения. Но наше требование было проигнорировано, табличку на доме установили. Дело в том, что необходимо определить степень воздействия установленной таблички на дом».

По мнению инспекции, дому Елизаветы Вальневой 1912 года постройки (именно на нем теперь закреплена табличка), может быть нанесен урон. Обшивка дома, представляющая собой исторический материал, нуждается в реставрации. Да и в целом сам 100-летний дом может в любой момент быть фактически утрачен, а потому необходимо бережно отнестись к нему.

Правда, устроители акции «Последний адрес» и не собирались разрушать историческую постройку. Просто так совпало, что именно здесь в 30-е годы жил рабочий Игнатий Безсонов, отсюда он был арестован, а впоследствии расстрелян. В данной ситуации, что называется, схлестнулись две истории – дореволюционная и постреволюционная, а также суровый закон и желание увековечить память невинно осужденных.

«Мы стоим на стороне закона, никакой политической подоплеки тут нет, да и в СМИ мы эту тему не вбрасывали. Вообще, подобные решения об установке той или иной мемориальной доски или памятного знака, принимает городской совет по топонимике. Активистам «Последнего адреса» надо было обращаться туда», - отмечает Анна Ивченко.

Однако инициатор установки таблички и активист «Последнего адреса» Дмитрий Козлов не совсем согласен, что в этой теме нет политики. «Я не могу этого доказать, но предполагаю, что сталинисты все же оказывают влияние на эту историю. У нас, как известно, есть депутаты, которые в свое время ратовали за памятник Сталину. Моя вина в этой истории, что я не учел формальности. Хотя и экспертизы состояния данного дома тоже не было, а потому, трудно определить, какой урон мы могли бы нанести».

Стоит отметить, что для Дмитрия Козлова память о сталинских репрессиях – не пустой звук. Долгие годы он, как историк, занимался исследованием правозащитного движения на Севере, на эту тему у него немало публикаций. Кроме того, по его мнению, необходимо учитывать утвержденную правительством России Концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, принятую два года назад.

Итог сегодняшнего судебного заседания – штраф в 15 тысяч рублей, который должен заплатить Дмитрий Козлов. Сам он собрался обжаловать это решение. А вот инспекцию, по словам Анны Ивченко, решение устроило. Правда, непонятно, что будет с уже установленной табличкой, инспекция не уполномочена ее снимать. Вряд ли это сделают и сами активисты «Последнего адреса».

Интересно, что за день до начала судебных слушаний в адрес губернатора Архангельской области Игоря Орлова было направлено обращение Совета по правам человека при Президенте РФ. Совет просил главу региона изыскать возможность не доводить сложившуюся конфликтную ситуацию до судебного разбирательства, а постараться решить ее, как говорили на Руси, "миром". Однако в областном правительстве отметили, что обращение СПЧ поступило поздно, и губернатор не смог оперативно на него отреагировать. Да и подменять судебную власть он, согласно Конституции, не может. Однако нам стало известно, что Игорь Орлов готов разобраться в этой неоднозначной ситуации. К слову, в свое время он выразил свое четкое отношение к установке в Архангельске памятника Сталину – этого делать нельзя, так как последует раскол в обществе.

Но раскол в обществе все-таки есть. Памятник Сталину в Архангельске таки установили, пусть и на частной охраняемой территории. Сторонники «вождя народов» и его методов руководства накинулись в соцсетях и на активистов «Последнего адреса». Конечно, чиновники региональной инспекции по сохранению памятников истории отнюдь никакие не сталинисты, они просто следуют букве закона. Но почему-то очень тревожно, когда в Архангельске подобные скандалы возникают то из-за памятника, то из-за памятной доски…