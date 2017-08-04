Прокуратура поддержала владельцев «пазиков». Что скажет Годзиш?

Архангельская прокуратура опротестовала постановление горадминистрации, которым вносятся изменения в Документ планирования регулярных автобусных перевозок. Дело касается досрочного расторжения договоров с некоторыми перевозчиками и объявления новых конкурсов.

В Ассоциации автотранспортников сообщили, что еще год назад администрацией Архангельска был утвержден Документ планирования регулярных перевозок. Это документ продлевал все действующие договоры с местными перевозчиками до 2020 года (включая те, которые уже заканчивались).

Однако 7 июля этого года горадминистрация внесла изменения в действующий Документ планирования, сокращая сроки действия договоров на маршрутах №11, №38 и №76 до 3 августа 2017 года. При этом по маршрутам №11 и №76 действующие договоры подписаны до 2021 года. Перевозчики направили заявление в прокуратуру и иск суд.

Обращение транспортников поддержал прокурор Архангельска, который направил протест с требованием привести постановление в соответствии с законом и отменить пункты, сокращающие сроки действия договоров. Несмотря на протест прокуратуры и наличие действующих договоров у перевозчиков горадминистрация 9 августа объявила аукцион на маршруты №11, №38 и №76. Главным условием является наличие «низкопольных» автобусов выпущенных в 2017 г., при этом сама цена аукциона – 1 рубль.

«Фактической речь идет о передаче маршрутов, а не об открытом и честном аукционе, ведь выставить на него 30 совершенно новых автобусов не сможет ни один архангельский перевозчик. Приобрести такое количество новых автобусов в столь сжатый срок не представляется возможным, - говорит глава ассоциации автотранспортников Андрей Попов.

Областное Управление Федеральной Антимонопольной службы уже приостановило действие данного аукциона, назначив на 23 августа рассмотрение жалобы несоответствии конкурсной документации законодательству о защите конкуренции. Также, по факту проведения данного аукциона готовятся заявления прокуратуру и суд.

У владельцев архангельских «пазиков» есть и еще одно опасение: на рынок могут зайти иногородние перевозчики. Мол, представители администрации Архангельска даже ездили в Беларусь, где о чем-то договорились. В это же время одна из компаний оформила заказ на 30 автобусов марки МАЗ. «Обладая значительными финансовыми ресурсами, иногородний перевозчик может позволить себе и единовременную покупку большого количества новых автобусов, и работу в течение некоторого времени по сложившимся у нас относительно низким тарифам», - говорится в релизе Ассоциации транспортников. Эта же ассоциация прогнозирует, что тарифы на проезд рано или поздно все равно вырастут.

В этой связи стоит привести позицию самой городской администрации. Глава Архангельска Игорь Годзиш неоднократно заявлял, что хочет навести порядок на рынке перевозок. С этой целью градоначальник даже начал ездить инкогнито на городских автобусах. Так, на прошлой неделе он ощутил на себе все прелести езды на 60-м маршруте, который следует с Сульфата в центр города. Годзиш посетовал на то, что автобус пропускал остановки. Да и вообще – сервис, как говорится, далекий от идеального.

Городская администрация декларирует по пунктам, какие изменения она намерена внести.

1. Ликвидировать дублирующие маршруты с перспективой увеличения числа автобусов, работающих на оставшихся маршрутах (дублеры создают толчею на остановках, загружают дороги, увеличивают общий объем расходов транспортников и тем самым влияют на тариф, устраивают гонки в борьбе за пассажиров)

2. Пересмотреть правила проведения конкурсов на право обслуживания маршрутов. Теперь они будут проводиться по 44-ФЗ (значит, заявиться сможет любой желающий, и решающим фактором будет цена – увеличится конкуренция), а лоты будут совмещать высокодоходные маршруты с малорентабельными или убыточными (сегодня убыточные дотируются из бюджета).

3. Заставить транспортников обновлять автопарк, причем делать упор на низкопольные автобусы среднего и большого класса. Проводить такую реформу муниципалитету позволяет новое федеральное законодательство.

Все эти пункты не вызвали радости у владельцев «пазиков». Оно и понятно: ведь лучше оставить все по-старому и не терять ни копейки из прибыли. И автотранспортники в своих пресс-релизах почему-то не говорят о намерении улучшить сервис. Что делать с хамством, матом по рации, регулярными гонками на дорогах, пропуском остановок? А с дорожным травматизмом по вине «пазиков»? Буквально на днях собственными глазами видел, как водитель автобуса, не дождавшись пока выйдет пассажирка с ребенком, закрыл дверь, чуть не покалечив малыша. Конечно, все это не устраивает не только городскую администрацию, но, прежде всего, самих архангелогородцев. Однако все понимают, что транспортное лобби просто так позиции не сдаст, ведь в отрасли крутятся немалые деньги.

Нам же, журналистам, остается продолжать эту бесконечную тему и надеяться на разумный исход.

Ранее на эту тему: «Пазиководы» против Годзиша: чья возьмет?