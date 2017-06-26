«Пазиководы» против Годзиша: чья возьмет?

Автотранспортники Архангельска, несмотря на летнее информационное затишье, буквально рвут новостные ленты. Причина проста: администрация города решила наконец-то навести порядок на этом непростом рынке услуг.

Не для удобства горожан, а на карман коммерсантам

Как известно, долгие годы в Архангельске в плане автоперевозок царил настоящий бардак. Сначала исчезли трамвай и троллейбус, потом фактически загнулся муниципальный автотранспорт, наконец, столица Поморья превратилась в «город пазиков». Основные приметы нынешнего «сервиса» перевозок: грязные автобусы, хамящие кондукторы, постоянные гонки на дублирующих маршрутах, бесконечные ДТП, проблемы с доставкой пассажиров в вечерние часы на окраины и многое другое. Эксперты отмечают, что в Архангельске сложилось сильнейшее транспортное лобби, которое не заинтересовано ни в каких переменах к лучшему. Задачей ассоциации автотранспортников было регулярное лоббирование увеличения тарифа на проезд. И все долгое время сходило им с рук.

С приходом к власти нового главы Игоря Годзиша сразу же были обозначены новые правила игры, которые лоббистов однозначно не устроили. Вот что предлагает администрация Архангельска:

1. Ликвидировать дублирующие маршруты с перспективой увеличения числа автобусов, работающих на оставшихся маршрутах (дублеры создают толчею на остановках, загружают дороги, увеличивают общий объем расходов транспортников и тем самым влияют на тариф, устраивают гонки в борьбе за пассажиров)

2. Пересмотреть правила проведения конкурсов на право обслуживания маршрутов. Теперь они будут проводиться по 44-ФЗ (значит, заявиться сможет любой желающий, и решающим фактором будет цена – увеличится конкуренция), а лоты будут совмещать высокодоходные маршруты с малорентабельными или убыточными (сегодня убыточные дотируются из бюджета).

3. Заставить транспортников обновлять автопарк, причем делать упор на низкопольные автобусы среднего и большого класса. Проводить такую реформу муниципалитету позволяет новое федеральное законодательство.

В администрации города отмечают, что Ассоциация автотранспортников выступает против каждого из этих пунктов. Понятное дело, лучше оставить все, как есть, и продолжать грести деньги лопатой. По некоторым данным, выручка «пазиководов» составляет примерно миллион рублей в день. Если все так кошерно, то зачем что-то менять, пусть и для удобства горожан?

Еще один важный момент – отсутствие на линии автобусов после 22-00. Жители окраин добираются до дома на такси, так как уехать на общественном транспорте уже нереально. Причина, как подчеркивают в горадминистрации, в низких штрафах. Перевозчику проще заплатить сто рублей, чем возить полупустые автобусы по вечерам. Выход видят в резком увеличении штрафов. Чтобы выгоднее было возить людей, а не увозить по вечерам автобусы в парк.

Автотранспортники грозят городу коллапсом

Сама Ассоциация автотранспортников регулярно выступает с заявлениями, где обвиняет городскую власть в создании критической ситуации в отрасли.

«К сожалению, последние действия гордминистрации не поддается никакой логике. В 2016 году на средства городского бюджета было проведено обследование маршрутной сети, с последующими рекомендациями для ее оптимизации. К этому исследованию, стоимостью в 6 млн. рублей у специалистов возникает множество вопросов. Но даже при разумном подходе использование даже этих данных, если уж и не принесло бы позитивные результаты, хотя бы не сделали ситуацию еще хуже. Так, если брать Маймаксу, то по предложенной схеме вместе с ликвидацией маршрута № 22 на маршруте № 9 должно быть поставлено 11 автобусов большого класса, на маршруте № 69 - 9 автобусов большого класса, а на № 65 - 9 автобусов большого класса. И прежде чем расторгать договоры с местными перевозчиками, горадминистрации нужно было сделать план, по которому сроки ликвидации маршрутов были бы синхронизированы со сроками замены класса автобусов на других, параллельных маршрутах. Согласовать этот план с участниками рынка и затем не спеша внедрять этот план в жизнь, - отметил председатель Совета Ассоциации автотранспортников Андрей Попов.

Транспортники приводят слова простых архангелогородцев, которые выражают недовольство ликвидацией некоторых маршрутов, например, 22-го, соединявшего северную и южную окраины города. Действительно, например, чтобы добраться из города на Жаровихинское кладбище, отныне можно уехать только на 104-м автобусе, который нечасто ходит. По выходным в первую половину дня можно уехать на 42-м автобусе, но в будни только упомянутым выше 104-м. Жалуются жители Маймаксы, оставшиеся без удобного 22-го. «Ходят переполненные «девятки», куда нам не забраться. До центра города стало добираться сложнее», - отмечают маймаксанцы. А Ассоциация автотранспортников умело играет на этих настроениях. «Это Годзиш во всем виноват!», - сквозит из каждого релиза лоббистов.

По 22-му маршруту городская администрация дает такой ответ: «Для того, чтобы привести работу автотранспортников Архангельска в соответствие новым федеральным требованиям, администрация города разработала и приняла ряд нормативных актов, а также стала заказчиком научного исследования сети общественного транспорта нашего города. Она-то и выявила целый ряд маршрутов, которые дублировали друг друга. По мнению ученых, эти маршруты должны были быть упразднены.

Сегодня администрация последовательно придерживается выводов этого исследования, но при этом старается не ущемить в правах пассажиров. Например, 22-й маршрут когда-то вообще был нелегальным и дублировал аж четыре легальных маршрута. Договор на осуществление пассажирских перевозок на основании конкурса был заключен с МУП АПАП-2, который в качестве соисполнителя к транспортной работе привлек ИП Грунову. После того, как договор с МУП АПАП-2 на выполнение пассажирских перевозок по 22-му маршруту истек, утратил силу и договор соисполнения с индивидуальным предпринимателем. А, 13 июля текущего у него закончился срок действия маршрутных карт. Новые же выдавать было уже некому, поскольку на данном маршруте у муниципалитета отсутствовали какие-либо договорные отношения.

Вместо этого мы сделали все для того, чтобы перевозка пассажиров была обеспечена автобусами тех маршрутов, которые дублировал 22-й: количество автобусов на линии было увеличено, а график движения уплотнен. Сегодня жалобы от горожан по этому вопросу в администрацию уже не поступают. В будущем же на этом направлении будут работать автобусы большей вместимости, что опять же только на руку горожанам».

Однако ликвидация дублирующего 22-го маршрута – всего лишь вершина айсберга, все основные противоречия скрыты глубже. Защитники «пазиков» считают, что с их устранением с дорог могут возникнуть проблемы с интервалами в движении. И, как следствие, будут образовываться очереди на остановках и переполненные автобусы. Это основной «козырь» транспортников. Администрации города придется очень постараться, чтобы это не происходило. Иначе лоббисты будут формировать общественное мнение не в пользу Игоря Годзиша и его команды.

«Мы добиваемся того, чтобы власть услышала местных, архангельских перевозчиков. Да, у нас есть плохие перевозчики, от которых надо избавляться. Но есть и хорошие, поэтому нельзя всех грести под одну гребенку. Власти надо понимать на кого она ориентируется – на местных перевозчиков или на кого-то извне. Перевозчикам важна уверенность в завтрашнем дне, осознание того, что им дадут нормально доработать прописанный в договоре срок. А также прозрачный и понятный механизм тарифного регулирования. Тогда можно говорить об обновлении подвижного состава», - говорит глава ассоциации Андрей Попов.

Что в итоге?

Понятное дело, что за год-два сложившуюся порочную систему перевозок не изменить. Городская власть может оказаться бессильной перед натиском лобби, которое не одно десятилетие «держит» автобусный транспорт. С другой стороны, в соседнем Северодвинске власть смогла-таки наладить конструктивные отношения с бизнесменами. Итог: удобные вместительные автобусы, минимум пазиков (в основном они работают на пригородных маршрутах), автоматическое объявление остановок, вежливые кондукторы, чистота салонов, регулярно обновляемый автопарк. И ничего, что северодвинцам приходится платить 25 рублей за поездку, это того стоит.

В Архангельске проблем побольше, чем в городе корабелов. Да и прибыль у коммерсантов в сфере перевозок здесь выше. Но и народ, недовольный «пазиками» должен понимать, что ситуацию нужно в корне менять. Пока мы продолжаем выпускать пар в соцсетях, а по вечерам безуспешно ждать своего автобуса или ездить с отвратительным сервисом, ничего не поменяется. В цивилизованных странах глас общества – самый важный сигнал как для власти, так и для бизнеса. А потому, будущее нашего города только в наших руках, как бы пафосно это не прозвучало.