Новости дня

В Архангельске ревнивый мужчина до смерти забил подругу

В "Соломбале-Арт" продолжается пора ремонтов

В Маймаксанском округе благоустраивают дворы

В Соломбале задержали девушку-водителя в нетрезвом состоянии

Мобильная версия 16+

Пятница, 4 августа, 19:05

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/04/52168.html

Общество

«Пазиководы» против Годзиша: чья возьмет?

«Пазиководы» против Годзиша: чья возьмет?
Автотранспортники Архангельска, несмотря на летнее информационное затишье, буквально рвут новостные ленты. Причина проста: администрация города решила наконец-то навести порядок на этом непростом рынке услуг.

Не для удобства горожан, а на карман коммерсантам

Как известно, долгие годы в Архангельске в плане автоперевозок царил настоящий бардак. Сначала исчезли трамвай и троллейбус, потом фактически загнулся муниципальный автотранспорт, наконец, столица Поморья превратилась в «город пазиков». Основные приметы нынешнего «сервиса» перевозок: грязные автобусы, хамящие кондукторы, постоянные гонки на дублирующих маршрутах, бесконечные ДТП, проблемы с доставкой пассажиров в вечерние часы на окраины и многое другое. Эксперты отмечают, что в Архангельске сложилось сильнейшее транспортное лобби, которое не заинтересовано ни в каких переменах к лучшему. Задачей ассоциации автотранспортников было регулярное лоббирование увеличения тарифа на проезд. И все долгое время сходило им с рук.

С приходом к власти нового главы Игоря Годзиша сразу же были обозначены новые правила игры, которые лоббистов однозначно не устроили. Вот что предлагает администрация Архангельска:

1. Ликвидировать дублирующие маршруты с перспективой увеличения числа автобусов, работающих на оставшихся маршрутах (дублеры создают толчею на остановках, загружают дороги, увеличивают общий объем расходов транспортников и тем самым влияют на тариф, устраивают гонки в борьбе за пассажиров)

2. Пересмотреть правила проведения конкурсов на право обслуживания маршрутов. Теперь они будут проводиться по 44-ФЗ (значит, заявиться сможет любой желающий, и решающим фактором будет цена – увеличится конкуренция), а лоты будут совмещать высокодоходные маршруты с малорентабельными или убыточными (сегодня убыточные дотируются из бюджета).

3. Заставить транспортников обновлять автопарк, причем делать упор на низкопольные автобусы среднего и большого класса. Проводить такую реформу муниципалитету позволяет новое федеральное законодательство.

В администрации города отмечают, что Ассоциация автотранспортников выступает против каждого из этих пунктов. Понятное дело, лучше оставить все, как есть, и продолжать грести деньги лопатой. По некоторым данным, выручка «пазиководов» составляет примерно миллион рублей в день. Если все так кошерно, то зачем что-то менять, пусть и для удобства горожан?

Еще один важный момент – отсутствие на линии автобусов после 22-00. Жители окраин добираются до дома на такси, так как уехать на общественном транспорте уже нереально. Причина, как подчеркивают в горадминистрации, в низких штрафах. Перевозчику проще заплатить сто рублей, чем возить полупустые автобусы по вечерам. Выход видят в резком увеличении штрафов. Чтобы выгоднее было возить людей, а не увозить по вечерам автобусы в парк.

Автотранспортники грозят городу коллапсом

Сама Ассоциация автотранспортников регулярно выступает с заявлениями, где обвиняет городскую власть в создании критической ситуации в отрасли.

«К сожалению, последние действия гордминистрации не поддается никакой логике. В 2016 году на средства городского бюджета было проведено обследование маршрутной сети, с последующими рекомендациями для ее оптимизации. К этому исследованию, стоимостью в 6 млн. рублей у специалистов возникает множество вопросов. Но даже при разумном подходе использование даже этих данных, если уж и не принесло бы позитивные результаты, хотя бы не сделали ситуацию еще хуже. Так, если брать Маймаксу, то по предложенной схеме вместе с ликвидацией маршрута № 22 на маршруте № 9 должно быть поставлено 11 автобусов большого класса, на маршруте № 69 - 9 автобусов большого класса, а на № 65 - 9 автобусов большого класса. И прежде чем расторгать договоры с местными перевозчиками, горадминистрации нужно было сделать план, по которому сроки ликвидации маршрутов были бы синхронизированы со сроками замены класса автобусов на других, параллельных маршрутах. Согласовать этот план с участниками рынка и затем не спеша внедрять этот план в жизнь, - отметил председатель Совета Ассоциации автотранспортников Андрей Попов.

Транспортники приводят слова простых архангелогородцев, которые выражают недовольство ликвидацией некоторых маршрутов, например, 22-го, соединявшего северную и южную окраины города. Действительно, например, чтобы добраться из города на Жаровихинское кладбище, отныне можно уехать только на 104-м автобусе, который нечасто ходит. По выходным в первую половину дня можно уехать на 42-м автобусе, но в будни только упомянутым выше 104-м. Жалуются жители Маймаксы, оставшиеся без удобного 22-го. «Ходят переполненные «девятки», куда нам не забраться. До центра города стало добираться сложнее», - отмечают маймаксанцы. А Ассоциация автотранспортников умело играет на этих настроениях. «Это Годзиш во всем виноват!», - сквозит из каждого релиза лоббистов.

По 22-му маршруту городская администрация дает такой ответ: «Для того, чтобы привести работу автотранспортников Архангельска в соответствие новым федеральным требованиям, администрация города разработала и приняла ряд нормативных актов, а также стала заказчиком научного исследования сети общественного транспорта нашего города. Она-то и выявила целый ряд маршрутов, которые дублировали друг друга. По мнению ученых, эти маршруты должны были быть упразднены.

Сегодня администрация последовательно придерживается выводов этого исследования, но при этом старается не ущемить в правах пассажиров. Например, 22-й маршрут когда-то вообще был нелегальным и дублировал аж четыре легальных маршрута. Договор на осуществление пассажирских перевозок на основании конкурса был заключен с МУП АПАП-2, который в качестве соисполнителя к транспортной работе привлек ИП Грунову. После того, как договор с МУП АПАП-2 на выполнение пассажирских перевозок по 22-му маршруту истек, утратил силу и договор соисполнения с индивидуальным предпринимателем. А, 13 июля текущего у него закончился срок действия маршрутных карт. Новые же выдавать было уже некому, поскольку на данном маршруте у муниципалитета отсутствовали какие-либо договорные отношения.

Вместо этого мы сделали все для того, чтобы перевозка пассажиров была обеспечена автобусами тех маршрутов, которые дублировал 22-й: количество автобусов на линии было увеличено, а график движения уплотнен. Сегодня жалобы от горожан по этому вопросу в администрацию уже не поступают. В будущем же на этом направлении будут работать автобусы большей вместимости, что опять же только на руку горожанам».

Однако ликвидация дублирующего 22-го маршрута – всего лишь вершина айсберга, все основные противоречия скрыты глубже. Защитники «пазиков» считают, что с их устранением с дорог могут возникнуть проблемы с интервалами в движении. И, как следствие, будут образовываться очереди на остановках и переполненные автобусы. Это основной «козырь» транспортников. Администрации города придется очень постараться, чтобы это не происходило. Иначе лоббисты будут формировать общественное мнение не в пользу Игоря Годзиша и его команды.

«Мы добиваемся того, чтобы власть услышала местных, архангельских перевозчиков. Да, у нас есть плохие перевозчики, от которых надо избавляться. Но есть и хорошие, поэтому нельзя всех грести под одну гребенку. Власти надо понимать на кого она ориентируется – на местных перевозчиков или на кого-то извне. Перевозчикам важна уверенность в завтрашнем дне, осознание того, что им дадут нормально доработать прописанный в договоре срок. А также прозрачный и понятный механизм тарифного регулирования. Тогда можно говорить об обновлении подвижного состава», - говорит глава ассоциации Андрей Попов.

Что в итоге?

Понятное дело, что за год-два сложившуюся порочную систему перевозок не изменить. Городская власть может оказаться бессильной перед натиском лобби, которое не одно десятилетие «держит» автобусный транспорт. С другой стороны, в соседнем Северодвинске власть смогла-таки наладить конструктивные отношения с бизнесменами. Итог: удобные вместительные автобусы, минимум пазиков (в основном они работают на пригородных маршрутах), автоматическое объявление остановок, вежливые кондукторы, чистота салонов, регулярно обновляемый автопарк. И ничего, что северодвинцам приходится платить 25 рублей за поездку, это того стоит.

В Архангельске проблем побольше, чем в городе корабелов. Да и прибыль у коммерсантов в сфере перевозок здесь выше. Но и народ, недовольный «пазиками» должен понимать, что ситуацию нужно в корне менять. Пока мы продолжаем выпускать пар в соцсетях, а по вечерам безуспешно ждать своего автобуса или ездить с отвратительным сервисом, ничего не поменяется. В цивилизованных странах глас общества – самый важный сигнал как для власти, так и для бизнеса. А потому, будущее нашего города только в наших руках, как бы пафосно это не прозвучало. 

Алексей Морозов, Сегодня 12:42

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Яна, сегодня 13:30

Я за Годзиша. Пора наводить в городе порядок

Во всех, сегодня 13:50

цивилизованных странах общественный транспорт дотируется. Или создайте ГУП и покажите как работать. Только вот при ком МУПы обанкротились и большие автобусы были проданы?

122, сегодня 14:06

Апап банкроты при предыдущем мэре стали, им отдали крайне невыгодные маршруты в угоду пазикам. Город пазиков - звучит даже страшно. Где ещё такое?

Пенсионер, сегодня 14:23

Все просто. Лобби ПАЗиков - это наши депутаты, которые и являются владельцами этого убожества, это они гребут деньги, наживаясь на нужде простого населения.

12, сегодня 14:29

Бардак еще с начала 90-х. Но сейчас совсем все плохо. Виноваты коммерсанты-бандиты

Пассажир, сегодня 14:30

Надеюсь победить администрация и поставит этих дураков на место

Во всеху, сегодня 15:10

Георгий, успокойтесь уже, не вашими ли силами специально АПАП развалили

Итак, сегодня 15:15

смотрим даты. При предыдущем мэре АПАПы работали, большие автобусы ходили. Обанкротились они уже при нынешних "эффективных" менагерах... Работали АПАПовские автобусы как раз на социальных маршрутах - на окраинах.

Цивилизованные страны , сегодня 15:34

Уровень дотирования общественного транспорта из бюджета: США - 75%, Германия - 43%, Франция - 50%, Голландия - 100%, Италия - 70%. Что мешает сделать так как в цивилизованных странах? Денег нет? Так вот депутат гордумы Гревцов говорит, что Архангельск (т.е.его жители), собирают 20 МИЛЛИАРДОВ рублей налогов. На закупку 300 новых средних и больших автобусов нужно 2 млрд. рублей, т.е. 10% от общегодового сбора налогов по Архангельску. Горожане все уже оплатили.

Андрей, сегодня 16:24

Просто Годзиш и Ко с автотранспортниками не могут договориться о величине откатов,и город тут не причем, а уж пассажиры и тем более.

33, сегодня 16:27

Вонючий скунс и тут лезет. Купи себе горшок !

33, сегодня 16:30

Имеется в виду скунс гоша лизоблюд аквилонеа

Ага, сегодня 16:45

"С приходом к власти нового главы Игоря Годзиша" были ликвидированы МУП АПАП-1 и МУП АПАП-2.

14444, сегодня 17:37

Все имущество муниципальных предприятий было под арестом, долгов под 100 млн. Годзиш смог хоть зарплату людям всю выплатить. У меня теща там работала - говорит, если бы не новая власть, то без денег бы она вообще осталась.

Юрий Николаевич, сегодня 17:40

Годзиша поддерживаю. Порядок нужен. Когда люди платят за проезд, они должны получать услугу, а не хамство, травматизм, мат по рации, гонки, пропуск остановок и т.д. Или пусть тогда делают проезд 10 рублей с таким "сервисом"!

Ы, сегодня 18:56

Варавино и Фактория теперь будут платить вдвойне чтобы доехать до кладбища - о величине откатов Годзиш и Ко договорились
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

4 августа в Поморье пройдут сильные дождиСегодня 07:53

Реутов и Кубуша. Кто будет «рулить» Коношским районом?Вчера 13:56

Президент выделил средства на создание в Нёноксе музея реставрационных работВчера 09:15

3 августа в Поморье ожидается облачная дождливая погодаВчера 08:00

Род онежан вымрет! ЛДПР нагнетает ситуацию перед выборамиПозавчера 17:55
11 комментариев

Общество

В Архангельске ревнивый мужчина до смерти забил подругуСегодня 16:00

В "Соломбале-Арт" продолжается пора ремонтовСегодня 15:30

В Маймаксанском округе благоустраивают дворыСегодня 15:00

Архангельск готовится к отопительному сезонуСегодня 14:38

Архангелогородев приглашают участвовать в фотоконкурсе «Вернись в роддом»Сегодня 14:23

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Оплачиваете ли вы взносы за капитальный ремонт?
Результаты
Новости рубрик

В Архангельске ревнивый мужчина до смерти забил подругу

В "Соломбале-Арт" продолжается пора ремонтов

В Маймаксанском округе благоустраивают дворы

Архангельск готовится к отопительному сезону

Архангелогородев приглашают участвовать в фотоконкурсе «Вернись в роддом»

Более 50 тысяч абонентов "Ростелекома" на Северо-Западе уже пользуются услугами мобильной связи: уверенный старт виртуального оператора

До конца 2017 г. ГК «Титан» инвестирует в обновление техники более 850 млн. рублей

АО «Архбум» увеличило отгрузку готовой продукции АЦБК по железной дороге на 15%

Грант Архангельского ЦБК получил проект «Народная история Новодвинска»

В рамках проекта АЦБК «40 добрых дел к 40-летию города Новодвинска» успешна прошла «Ночь искусств»

Новодвинцам предстоит выбрать новых депутатов городского совета

Реутов и Кубуша. Кто будет «рулить» Коношским районом?

Род онежан вымрет! ЛДПР нагнетает ситуацию перед выборами

Губернатор Игорь Орлов в День ВМФ вспомнил свое посвящение в подводники

10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусах

В Соломбале задержали девушку-водителя в нетрезвом состоянии

В Архангельске пожилой электрик погиб на работе от удара током

В Коношском районе 25-летний молодой человек перевернулся на машине

В Новодвинске женщина добилась выплаты "детского" пособия только вместе с прокуратурой

В Мезенском районе женщина убила супруга, защищаясь

В Северодвинске появится новая спортивная площадка

В Северодвинске прошёл легкоатлетический пробег по песку

В Архангельске в восьмой раз прошёл фестиваль пляжного волейбола

Байдарочник из Архангельска Илья Ситников выиграл «серебро» на первенстве мира

На Соловках проходит парусная регата

В День ВМФ в Архангельске прошел парад духовых оркестров

В Архангельске откроется выставка, посвященная 200-летию Айвазовского

Юных архангелогородцев познакомят с творчеством Бориса Шергина

В Архангельске пройдёт кинофестиваль арктических стран

В Архангельске пройдет выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения Айвазовского
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru