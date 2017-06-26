«Пазиководы» против Годзиша: чья возьмет?

Не для удобства горожан, а на карман коммерсантам
Как известно, долгие годы в Архангельске в плане автоперевозок царил настоящий бардак. Сначала исчезли трамвай и троллейбус, потом фактически загнулся муниципальный автотранспорт, наконец, столица Поморья превратилась в «город пазиков». Основные приметы нынешнего «сервиса» перевозок: грязные автобусы, хамящие кондукторы, постоянные гонки на дублирующих маршрутах, бесконечные ДТП, проблемы с доставкой пассажиров в вечерние часы на окраины и многое другое. Эксперты отмечают, что в Архангельске сложилось сильнейшее транспортное лобби, которое не заинтересовано ни в каких переменах к лучшему. Задачей ассоциации автотранспортников было регулярное лоббирование увеличения тарифа на проезд. И все долгое время сходило им с рук.
С приходом к власти нового главы Игоря Годзиша сразу же были обозначены новые правила игры, которые лоббистов однозначно не устроили. Вот что предлагает администрация Архангельска:
1. Ликвидировать дублирующие маршруты с перспективой увеличения числа автобусов, работающих на оставшихся маршрутах (дублеры создают толчею на остановках, загружают дороги, увеличивают общий объем расходов транспортников и тем самым влияют на тариф, устраивают гонки в борьбе за пассажиров)
2. Пересмотреть правила проведения конкурсов на право обслуживания маршрутов. Теперь они будут проводиться по 44-ФЗ (значит, заявиться сможет любой желающий, и решающим фактором будет цена – увеличится конкуренция), а лоты будут совмещать высокодоходные маршруты с малорентабельными или убыточными (сегодня убыточные дотируются из бюджета).
3. Заставить транспортников обновлять автопарк, причем делать упор на низкопольные автобусы среднего и большого класса. Проводить такую реформу муниципалитету позволяет новое федеральное законодательство.
В администрации города отмечают, что Ассоциация автотранспортников выступает против каждого из этих пунктов. Понятное дело, лучше оставить все, как есть, и продолжать грести деньги лопатой. По некоторым данным, выручка «пазиководов» составляет примерно миллион рублей в день. Если все так кошерно, то зачем что-то менять, пусть и для удобства горожан?
Еще один важный момент – отсутствие на линии автобусов после 22-00. Жители окраин добираются до дома на такси, так как уехать на общественном транспорте уже нереально. Причина, как подчеркивают в горадминистрации, в низких штрафах. Перевозчику проще заплатить сто рублей, чем возить полупустые автобусы по вечерам. Выход видят в резком увеличении штрафов. Чтобы выгоднее было возить людей, а не увозить по вечерам автобусы в парк.
Автотранспортники грозят городу коллапсом
Сама Ассоциация автотранспортников регулярно выступает с заявлениями, где обвиняет городскую власть в создании критической ситуации в отрасли.
«К сожалению, последние действия гордминистрации не поддается никакой логике. В 2016 году на средства городского бюджета было проведено обследование маршрутной сети, с последующими рекомендациями для ее оптимизации. К этому исследованию, стоимостью в 6 млн. рублей у специалистов возникает множество вопросов. Но даже при разумном подходе использование даже этих данных, если уж и не принесло бы позитивные результаты, хотя бы не сделали ситуацию еще хуже. Так, если брать Маймаксу, то по предложенной схеме вместе с ликвидацией маршрута № 22 на маршруте № 9 должно быть поставлено 11 автобусов большого класса, на маршруте № 69 - 9 автобусов большого класса, а на № 65 - 9 автобусов большого класса. И прежде чем расторгать договоры с местными перевозчиками, горадминистрации нужно было сделать план, по которому сроки ликвидации маршрутов были бы синхронизированы со сроками замены класса автобусов на других, параллельных маршрутах. Согласовать этот план с участниками рынка и затем не спеша внедрять этот план в жизнь, - отметил председатель Совета Ассоциации автотранспортников Андрей Попов.
Транспортники приводят слова простых архангелогородцев, которые выражают недовольство ликвидацией некоторых маршрутов, например, 22-го, соединявшего северную и южную окраины города. Действительно, например, чтобы добраться из города на Жаровихинское кладбище, отныне можно уехать только на 104-м автобусе, который нечасто ходит. По выходным в первую половину дня можно уехать на 42-м автобусе, но в будни только упомянутым выше 104-м. Жалуются жители Маймаксы, оставшиеся без удобного 22-го. «Ходят переполненные «девятки», куда нам не забраться. До центра города стало добираться сложнее», - отмечают маймаксанцы. А Ассоциация автотранспортников умело играет на этих настроениях. «Это Годзиш во всем виноват!», - сквозит из каждого релиза лоббистов.
По 22-му маршруту городская администрация дает такой ответ: «Для того, чтобы привести работу автотранспортников Архангельска в соответствие новым федеральным требованиям, администрация города разработала и приняла ряд нормативных актов, а также стала заказчиком научного исследования сети общественного транспорта нашего города. Она-то и выявила целый ряд маршрутов, которые дублировали друг друга. По мнению ученых, эти маршруты должны были быть упразднены.
Сегодня администрация последовательно придерживается выводов этого исследования, но при этом старается не ущемить в правах пассажиров. Например, 22-й маршрут когда-то вообще был нелегальным и дублировал аж четыре легальных маршрута. Договор на осуществление пассажирских перевозок на основании конкурса был заключен с МУП АПАП-2, который в качестве соисполнителя к транспортной работе привлек ИП Грунову. После того, как договор с МУП АПАП-2 на выполнение пассажирских перевозок по 22-му маршруту истек, утратил силу и договор соисполнения с индивидуальным предпринимателем. А, 13 июля текущего у него закончился срок действия маршрутных карт. Новые же выдавать было уже некому, поскольку на данном маршруте у муниципалитета отсутствовали какие-либо договорные отношения.
Вместо этого мы сделали все для того, чтобы перевозка пассажиров была обеспечена автобусами тех маршрутов, которые дублировал 22-й: количество автобусов на линии было увеличено, а график движения уплотнен. Сегодня жалобы от горожан по этому вопросу в администрацию уже не поступают. В будущем же на этом направлении будут работать автобусы большей вместимости, что опять же только на руку горожанам».
Однако ликвидация дублирующего 22-го маршрута – всего лишь вершина айсберга, все основные противоречия скрыты глубже. Защитники «пазиков» считают, что с их устранением с дорог могут возникнуть проблемы с интервалами в движении. И, как следствие, будут образовываться очереди на остановках и переполненные автобусы. Это основной «козырь» транспортников. Администрации города придется очень постараться, чтобы это не происходило. Иначе лоббисты будут формировать общественное мнение не в пользу Игоря Годзиша и его команды.
«Мы добиваемся того, чтобы власть услышала местных, архангельских перевозчиков. Да, у нас есть плохие перевозчики, от которых надо избавляться. Но есть и хорошие, поэтому нельзя всех грести под одну гребенку. Власти надо понимать на кого она ориентируется – на местных перевозчиков или на кого-то извне. Перевозчикам важна уверенность в завтрашнем дне, осознание того, что им дадут нормально доработать прописанный в договоре срок. А также прозрачный и понятный механизм тарифного регулирования. Тогда можно говорить об обновлении подвижного состава», - говорит глава ассоциации Андрей Попов.
Что в итоге?
Понятное дело, что за год-два сложившуюся порочную систему перевозок не изменить. Городская власть может оказаться бессильной перед натиском лобби, которое не одно десятилетие «держит» автобусный транспорт. С другой стороны, в соседнем Северодвинске власть смогла-таки наладить конструктивные отношения с бизнесменами. Итог: удобные вместительные автобусы, минимум пазиков (в основном они работают на пригородных маршрутах), автоматическое объявление остановок, вежливые кондукторы, чистота салонов, регулярно обновляемый автопарк. И ничего, что северодвинцам приходится платить 25 рублей за поездку, это того стоит.
В Архангельске проблем побольше, чем в городе корабелов. Да и прибыль у коммерсантов в сфере перевозок здесь выше. Но и народ, недовольный «пазиками» должен понимать, что ситуацию нужно в корне менять. Пока мы продолжаем выпускать пар в соцсетях, а по вечерам безуспешно ждать своего автобуса или ездить с отвратительным сервисом, ничего не поменяется. В цивилизованных странах глас общества – самый важный сигнал как для власти, так и для бизнеса. А потому, будущее нашего города только в наших руках, как бы пафосно это не прозвучало.
Я за Годзиша. Пора наводить в городе порядок
цивилизованных странах общественный транспорт дотируется. Или создайте ГУП и покажите как работать. Только вот при ком МУПы обанкротились и большие автобусы были проданы?
Апап банкроты при предыдущем мэре стали, им отдали крайне невыгодные маршруты в угоду пазикам. Город пазиков - звучит даже страшно. Где ещё такое?
Все просто. Лобби ПАЗиков - это наши депутаты, которые и являются владельцами этого убожества, это они гребут деньги, наживаясь на нужде простого населения.
Бардак еще с начала 90-х. Но сейчас совсем все плохо. Виноваты коммерсанты-бандиты
Надеюсь победить администрация и поставит этих дураков на место
Георгий, успокойтесь уже, не вашими ли силами специально АПАП развалили
смотрим даты. При предыдущем мэре АПАПы работали, большие автобусы ходили. Обанкротились они уже при нынешних "эффективных" менагерах... Работали АПАПовские автобусы как раз на социальных маршрутах - на окраинах.
Уровень дотирования общественного транспорта из бюджета: США - 75%, Германия - 43%, Франция - 50%, Голландия - 100%, Италия - 70%. Что мешает сделать так как в цивилизованных странах? Денег нет? Так вот депутат гордумы Гревцов говорит, что Архангельск (т.е.его жители), собирают 20 МИЛЛИАРДОВ рублей налогов. На закупку 300 новых средних и больших автобусов нужно 2 млрд. рублей, т.е. 10% от общегодового сбора налогов по Архангельску. Горожане все уже оплатили.
Просто Годзиш и Ко с автотранспортниками не могут договориться о величине откатов,и город тут не причем, а уж пассажиры и тем более.
Вонючий скунс и тут лезет. Купи себе горшок !
Имеется в виду скунс гоша лизоблюд аквилонеа
"С приходом к власти нового главы Игоря Годзиша" были ликвидированы МУП АПАП-1 и МУП АПАП-2.
Все имущество муниципальных предприятий было под арестом, долгов под 100 млн. Годзиш смог хоть зарплату людям всю выплатить. У меня теща там работала - говорит, если бы не новая власть, то без денег бы она вообще осталась.
Годзиша поддерживаю. Порядок нужен. Когда люди платят за проезд, они должны получать услугу, а не хамство, травматизм, мат по рации, гонки, пропуск остановок и т.д. Или пусть тогда делают проезд 10 рублей с таким "сервисом"!
Варавино и Фактория теперь будут платить вдвойне чтобы доехать до кладбища - о величине откатов Годзиш и Ко договорились