Интересное кино: соцсети живо отреагировали на поездку Игоря Годзиша в автобусе

Глава Архангельска Игорь Годзиш в пятницу днем прокатился по городу на автобусе 54-го маршрута. Это новый формат проверки работы городского общественного транспорта, вокруг которого в последнее время бушуют страсти.

После поездки Игорь Годзиш выложил видео на свою страницу в контакте. Градоначальник пообещал и дальше ездить в общественном транспорте, в том числе на окраины.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на ноу-хау. Экс-министр образования и науки Архангельской области Илья Иванкин написал: "Молодец Игорь Викторович! Для решения проблемы надо окунуться в её суть. До Вас не припомню, чтобы Глава города проехал хоть раз в общественном транспорте. Действуйте советуясь с горожанами, а мы Вас поддержим! Я хоть сейчас и работаю в НАО, но регулярно бываю в Архангельске и пользуюсь общественным транспортом. Спасибо, что взялись за это дело, будет нелегко, хочу пожелать Вам достигнуть поставленной цели во благо архангелогородцев!"

Но большинство пользователей советуют Годзишу поездить в часы пик и на автобсах, идущих на окраины. "Господин Мэр! Покатайтесь на 44-м маршруте (я на нём по проездному езжу, когда 22-й отменили), почувствуете всю прелесть гонок по Ленинградке. Но только Вам лучше немного законспирироваться (одеть шляпу, пальто,тёмные очки), т.к. увидев Вас в нормальном виде, водила будет ехать тихо-тихо ! А так, увидит, что зашёл обычный рядовой гражданин, погонит что есть мочи, пропуская остановки и не забирая с них стоящих там пассажиров, матерясь во всю по рации с другими водителями", - такой комментарий оставил пользователь с ником "Ежик-в-тумане". Другой пользователь Дамир Замков оказался краток: "Интересное кино" (о видео поездки Годзиша).

Стоит напомнить, что в последнее время отношения городской администрации и автоперевозчиков резко обостроились из-за затеянной чиновниками реформы сферы перевозок.