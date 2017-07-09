Снова о пазиках: окраины Архангельска испытают дефицит маршрутов

В редакцию ИА «Двина Информ» поступило сообщение от областной ассоциации автотранспортников, которые продолжают «горячую» тему автобусов.

Ассоциация обращает внимание на то, что несогласованные и односторонние действия по изменению существующих автобусных маршрутов могут привести к серьезным проблемам в транспортном обслуживании жителей областного центра, особенно проживающих на окраинах.

16 мая индивидуальный предприниматель Роман Милюков, работающий на маршруте №33, получил из администрации Архангельска уведомление о расторжении договора. А С 14 июля была прекращена работа маршрута № 22, поскольку перевозчику – ИП Наталье Груновой было отказано в выдаче новых маршрутных карт. Информация об этом вызвала большую озабоченность у перевозчиков, работающих на маршрутах в Архангельске.

Как сообщил Роман Мелюков, договор на договор на осуществление регулярных пассажирских перевозок по маршруту №33 был заключен администрацией Архангельска сроком на 6 лет в июле 2015 года. Он предусматривает использование до пяти единиц автобусов малого класса. В соответствии с законом перевозчику были выданы маршрутные карты.

- Мы сразу заявили, что категорически не согласны с отказом заказчика от договора, - отметил Роман Мелюков. - Я давно работаю на маршрутах на Левом берегу. Конкретно по маршруту №33 считаю, что нарушений по тем пунктам, на которые дана ссылка в уведомлении, допущено не было. Кроме того, заявление об «уменьшении в часы пик» интервалов движения автобусов маршрута № 125 вовсе не повысить качество обслуживания жителей Исакогорки, т.к. данный маршрут является межмуниципальным и следует до п. Катунино, куда и едет большинство пассажиров.

Предприниматель обратился в прокуратуру, а также в суд, указав, что администрация Архангельска нарушила порядок одностороннего отказа от договора. Кроме того, не имеется предусмотренных законодательством оснований для его расторжения. В итоге суд встал на сторону предпринимателя и восстановил действие договора, признав, что его расторжение в одностороннем порядке администрацией Архангельска было неправомерным.

Тем не менее, 11 июля появилась информация о закрытии еще одного маршрута, связывающего окраины Архангельска с центром. Напомним, что администрацией города разработаны и утверждены Правила по открытию, изменению и закрытию маршрутов. Но решение по отмене маршрута №22 было принято вопреки этому нормативному акту.

- Мы работали на маршруте с января 2016 года, - рассказала индивидуальный предприниматель Наталья Грунова. – Маршрут был специально продлен до причала в п. 22 л/з и расписание согласованно с приходом/отходом теплоходов на Бревенник. При этом на маршруте работало 24 автобуса. Следовательно, после его закрытия без работы осталось минимум 50 человек.

Предприниматель подала жалобу в в Арбитражный суд. Предварительное заседание назначено на 31 августа.

Ассоциация транспортников подготовила свои предложения для поэтапного проведения новых конкурсов и заключения долгосрочных договоров. Они предусматривают, в том числе и обновление подвижного состава, включая использование автобусов среднего класса. Специалисты ассоциации считают, что лучше сначала договорится о приемлемой для местных перевозчиков схеме работы, и только затем начинать согласованные процедуры по заключению новых договоров.

Напоминим, что вчера "Двина Иформ" уже касалась этой темы, и судя по всему, волнует эта проблема не только нас.