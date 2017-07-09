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Четверг, 20 июля, 16:32

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/20/51898.html

Общество

Снова о пазиках: окраины Архангельска испытают дефицит маршрутов

Снова о пазиках: окраины Архангельска испытают дефицит маршрутов
В редакцию ИА «Двина Информ» поступило сообщение от областной ассоциации автотранспортников, которые продолжают «горячую» тему автобусов.

Ассоциация обращает внимание на то, что несогласованные и односторонние действия по изменению существующих автобусных маршрутов могут привести к серьезным проблемам в транспортном обслуживании жителей областного центра, особенно проживающих на окраинах.

16 мая индивидуальный предприниматель Роман Милюков, работающий на маршруте №33, получил из администрации Архангельска уведомление о расторжении договора. А С 14 июля была прекращена работа маршрута № 22, поскольку перевозчику – ИП Наталье Груновой было отказано в выдаче новых маршрутных карт. Информация об этом вызвала большую озабоченность у перевозчиков, работающих на маршрутах в Архангельске.

Как сообщил Роман Мелюков, договор на договор на осуществление регулярных пассажирских перевозок по маршруту №33 был заключен администрацией Архангельска сроком на 6 лет в июле 2015 года. Он предусматривает использование до пяти единиц автобусов малого класса. В соответствии с законом перевозчику были выданы маршрутные карты.

- Мы сразу заявили, что категорически не согласны с отказом заказчика от договора, - отметил Роман Мелюков. - Я давно работаю на маршрутах на Левом берегу. Конкретно по маршруту №33 считаю, что нарушений по тем пунктам, на которые дана ссылка в уведомлении, допущено не было. Кроме того, заявление об «уменьшении в часы пик» интервалов движения автобусов маршрута № 125 вовсе не повысить качество обслуживания жителей Исакогорки, т.к. данный маршрут является межмуниципальным и следует до п. Катунино, куда и едет большинство пассажиров.

Предприниматель обратился в прокуратуру, а также в суд, указав, что администрация Архангельска нарушила порядок одностороннего отказа от договора. Кроме того, не имеется предусмотренных законодательством оснований для его расторжения. В итоге суд встал на сторону предпринимателя и восстановил действие договора, признав, что его расторжение в одностороннем порядке администрацией Архангельска было неправомерным.

Тем не менее, 11 июля появилась информация о закрытии еще одного маршрута, связывающего окраины Архангельска с центром. Напомним, что администрацией города разработаны и утверждены Правила по открытию, изменению и закрытию маршрутов. Но решение по отмене маршрута №22 было принято вопреки этому нормативному акту.

- Мы работали на маршруте с января 2016 года, - рассказала индивидуальный предприниматель Наталья Грунова. – Маршрут был специально продлен до причала в п. 22 л/з и расписание согласованно с приходом/отходом теплоходов на Бревенник. При этом на маршруте работало 24 автобуса. Следовательно, после его закрытия без работы осталось минимум 50 человек.

Предприниматель подала жалобу в в Арбитражный суд. Предварительное заседание назначено на 31 августа.

Ассоциация транспортников подготовила свои предложения для поэтапного проведения новых конкурсов и заключения долгосрочных договоров. Они предусматривают, в том числе и обновление подвижного состава, включая использование автобусов среднего класса. Специалисты ассоциации считают, что лучше сначала договорится о приемлемой для местных перевозчиков схеме работы, и только затем начинать согласованные процедуры по заключению новых договоров.

Напоминим, что вчера "Двина Иформ" уже касалась этой темы, и судя по всему, волнует эта проблема не только нас. 

Сегодня 12:13

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Комментарии
Вот оно, сегодня 12:22

поле деятельности для супер-специалиста Неумывако, вставляющего «горячую» тему автобусов и самопиар везде и всюду

Не гудим, сегодня 12:43

Такой бред от гудима несется

Скунс , сегодня 13:02

Гоша часто пьет по вечерам в одиночестве, никто с ним за компанию не хочет, от него пахнет ...ом

Гость, сегодня 13:16

В администрации Годзиша все через ж, и транспорт, и уборка города, и ремонт дорог и все остальное. "Великий коммунальщик"

Эсквайр, сегодня 13:20

Про Неумываку хорошо сказано в Евангелии от Марка - 6:4: Иисус же сказал им - не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников и в доме своем. 6:5. И не мог совершить там никакого чуда... Не воспринимают Серегу земляки, не чествуют, не верят этому болтуну и потому болтается он на БеломорАнале, как известный субстрат в проруби, , но и там не снискал он славы и уважения, пропащий чел…

1221313, сегодня 13:57

А почему журналисты не берут инфу у администрации города? Думаю сразу же бы стало понятно, что к чему.

не аквилон , сегодня 14:24

аквилон всему голова, только не лезь в автобусные перевозки, тебе не туда

Гость , сегодня 15:17

Лучше бы перевозчики автобусный парк обновили, а уже потом возмущались

Сидор, сегодня 16:17

Скунсу. А Гудим-то здесь при чем.Я чо-т0 не врублюсь.Он-то за Квилон какой-то хрюкает.Поясни.

Гость, сегодня 16:19

Скунс Гоша имеет прямое отношение к этим ребятам, они все там аквилоновские
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