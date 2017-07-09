Новости дня

В Северодвинске спустят на воду новую подводную лодку

Игорь Скубенко: Северодвинск никогда не отпускал меня, я даже место жительства не поменял

"Бесправный" водитель уронил внедорожник с моста в Приморском районе

Пенсионера из Архангельска избили и ограбили прямо на улице

Мобильная версия 16+

Среда, 19 июля, 18:23

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/19/51890.html

Общество

В ожидании горячих пазиков

В ожидании горячих пазиков
Одной из самых «горячих» тем этого лета в Архангельске стали изменения в схеме автобусных маршрутов города и возникшие из-за этого проблемы.

С 14 июля исчезли автобусы №22, при этом городская администрация уверяла нас, что других маршрутов будет достаточно. Но так ли это на самом деле?

Для жителей центра все эти изменения не играют роли — по большому счёту, они могут передвигаться на любом маршруте (у них есть выбор) или вовсе пешком. Для жителей окраин ситуация другая.

Например, округ Варавино-Фактория. Здесь отмена двадцать второго стала весьма неприятным сюрпризом. Чтобы попасть в центр города с Варавино, раньше было четыре основных варианта – маршруты №42, №1У (с Ленинградского) и №44 и №22 (с улицы Воронина). Маршруты вроде №43, №41 и №104 в расчёт не берём, поскольку ходят они крайне нерегулярно и попасть на них было проблематично и до последних событий.

В прошлом году отменили маршрут №1У, и большой процент людей стал пользоваться №44 и №22. Сорок четвертый шёл напрямую, не поворачивая на Дачную, что экономит драгоценные 10-15 минут с утра, а если нужно попасть в Соломбалу — люди выбирали №22.

Теперь же у жителей осталось только два варианта — сорок второй и сорок четвертый. Не нужно быть математиком, чтобы понять, что людей в автобусах стало гораздо больше, хотя и до этого общественный транспорт Архангельска нельзя было назвать комфортным.

Сейчас лето, поэтому с утра ситуация не такая острая. Но попробуйте попасть на автобусы в сторону Варавино в час пик — 18.00-18.30. Если раньше ожидание автобуса, в котором можно стоять не одной ноге, занимало несколько минут, то теперь оно может затянуться на все тридцать. При этом, сорок четвертый стал заворачивать на Дачную, поэтому прибавляем десять-пятнадцать минут на этот крюк.

Что имеем в итоге? На дорогу «туда» теряем пятнадцать минут, поездка «обратно» превращается в ад – автобусов меньше, людей больше, времени тратится тоже больше.

Ситуация со стороны Соломбалы тоже изменилась. Соломбальцы говорят, поменялась схема движения маршрута №9, и получилась та же самая картина, что и на Варавино. «Девятки» ездят битком набитые, и на дорогу в центр жители тратят гораздо больше времени.

Многие приезжие удивляются – почему у нас в городе ПАЗ-ики? Проблема известная и наболевшая. Большие автобусы – более-менее адекватное решение, (причем они же были – двадцать вторые, прекрасные, куда делись?!) а вот новая модель ПАЗ-а, в котором в проходе может стоять только один человек — существенно снизило количество пассажиров, помещающихся в автобус. Что опять же ведёт к тому, что мы стоим на остановке и ждём следующего…

Лето – пора отпусков, и многие архангелогородцы сейчас находятся за чертой города. Что будет осенью? И это мы ещё не говорили о другой проблеме — пробках на Ленинградском и Московском…

Константин Журавлёв, Сегодня 15:35

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Игорь Скубенко: Северодвинск никогда не отпускал меня, я даже место жительства не поменялСегодня 17:39
3 комментария

МЧС предупреждает: в Архангельске пройдет ливень с градомСегодня 11:07

80 лучших людей Архангельской области: Александр РосковСегодня 09:44
4 комментария

В Архангельске выберут самый красивый дворВчера 16:25

Записки ворчуна. Не международный уровеньВчера 13:38
1 комментарий

Общество

В Северодвинске спустят на воду новую подводную лодкуСегодня 17:42

Теплосети Новодвинска не прошли испытаний на работоспособностьСегодня 15:20

В Архангельской области отремонтируют 13 школьных спортзалов к новому учебному годуСегодня 14:39

МЧС предупреждает: в Архангельске пройдет ливень с градомСегодня 11:07

В Поморье пройдут дождиСегодня 09:47

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Северодвинске спустят на воду новую подводную лодку

Теплосети Новодвинска не прошли испытаний на работоспособность

В Архангельской области отремонтируют 13 школьных спортзалов к новому учебному году

МЧС предупреждает: в Архангельске пройдет ливень с градом

ООО «Карпогорылес» из ГК «Титан» - серебряный призер конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса»

Котлас – важный узел авиасообщений

ЗАО «Лесозавод 25» стало лучшим предприятием лесного комплекса Архангельской области в сфере деревообработки

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в июне 2017 года

"Ростелеком" приступил к организации точек доступа в Интернет в Коношском районе

Игорь Скубенко: Северодвинск никогда не отпускал меня, я даже место жительства не поменял

На пост главы Северодвинска выдвинуто шесть кандидатов

Северодвинску ищут нового главу. Но фамилии пока в секрете

"Левада-центр": рейтинг "Единой России" вырос на 8 процентов

Богаче Матвиенко. Ольга Епифанова попала в список Forbes

"Бесправный" водитель уронил внедорожник с моста в Приморском районе

Пенсионера из Архангельска избили и ограбили прямо на улице

Житель Архангельска осудили за нападение на женщину-полицейского

В Котласе загорелся нежилой деревянный дом

Устьянская прокуратура взялась за тротуары

Архангельские судомоделисты стали золотыми медалистами

В Архангельске прошёл областной мужской чемпионат по теннису

В Северодвинске прошёл городской кубок по плаванию в открытой воде

Началась регистрация для участия в чемпионате Архангельской области по пляжному волейболу

Волейболистки Архангельска выиграли спартакиаду школьников

Москва увидит работы художника Сергея Сюхина

В Добролюбовке снова откроется "Языковое бистро"

В Мезени скончался художник Василий Личутин

Партпроект «Единой России» «Театры малых городов» - реальная помощь театральному сообществу и людям

В Добролюбовку поступили современные летописи
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru