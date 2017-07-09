В ожидании горячих пазиков

Одной из самых «горячих» тем этого лета в Архангельске стали изменения в схеме автобусных маршрутов города и возникшие из-за этого проблемы.

С 14 июля исчезли автобусы №22, при этом городская администрация уверяла нас, что других маршрутов будет достаточно. Но так ли это на самом деле?

Для жителей центра все эти изменения не играют роли — по большому счёту, они могут передвигаться на любом маршруте (у них есть выбор) или вовсе пешком. Для жителей окраин ситуация другая.

Например, округ Варавино-Фактория. Здесь отмена двадцать второго стала весьма неприятным сюрпризом. Чтобы попасть в центр города с Варавино, раньше было четыре основных варианта – маршруты №42, №1У (с Ленинградского) и №44 и №22 (с улицы Воронина). Маршруты вроде №43, №41 и №104 в расчёт не берём, поскольку ходят они крайне нерегулярно и попасть на них было проблематично и до последних событий.

В прошлом году отменили маршрут №1У, и большой процент людей стал пользоваться №44 и №22. Сорок четвертый шёл напрямую, не поворачивая на Дачную, что экономит драгоценные 10-15 минут с утра, а если нужно попасть в Соломбалу — люди выбирали №22.

Теперь же у жителей осталось только два варианта — сорок второй и сорок четвертый. Не нужно быть математиком, чтобы понять, что людей в автобусах стало гораздо больше, хотя и до этого общественный транспорт Архангельска нельзя было назвать комфортным.

Сейчас лето, поэтому с утра ситуация не такая острая. Но попробуйте попасть на автобусы в сторону Варавино в час пик — 18.00-18.30. Если раньше ожидание автобуса, в котором можно стоять не одной ноге, занимало несколько минут, то теперь оно может затянуться на все тридцать. При этом, сорок четвертый стал заворачивать на Дачную, поэтому прибавляем десять-пятнадцать минут на этот крюк.

Что имеем в итоге? На дорогу «туда» теряем пятнадцать минут, поездка «обратно» превращается в ад – автобусов меньше, людей больше, времени тратится тоже больше.

Ситуация со стороны Соломбалы тоже изменилась. Соломбальцы говорят, поменялась схема движения маршрута №9, и получилась та же самая картина, что и на Варавино. «Девятки» ездят битком набитые, и на дорогу в центр жители тратят гораздо больше времени.

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