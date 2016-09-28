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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/12/48525.html

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Общество

Елена Кудряшова: «Большинство выпускников САФУ остаются в регионе и находят работу по специальности»

Елена Кудряшова: «Большинство выпускников САФУ остаются в регионе и находят работу по специальности»
Одной из главных проблем Архангельской области остается миграция молодежи. Ректор САФУ Елена Кудряшова ранее заявила, что частично в этом виноваты школы, которые «ориентируют потенциальных студентов на отъезд из региона».

Сегодня, отвечая на вопрос «Двины-Информ», Елена Владимировна уточнила свою позицию: «Дело в том, что существует стереотип – мол, учеба в московском или питерском вузе даст лучшие знания. Это иллюзия. Есть масса примеров, когда студенты возвращаются в свой регион, отучившись или недоучившись в столичном вузе. Многие не могут найти работу по специальности и работают в торговых центрах и так далее. У нас в САФУ 90 % студентов из Архангельской области, существует большой конкурс на некоторые специальности. Кроме местных, есть студенты из других регионов – от Дальнего Востока до Балтики. И мы стремимся к тому, чтобы к нам приезжали учиться из других областей».

Касаясь проблемы миграции, Кудряшова заметила, что это касается не только Архангельской области, а является общероссийской тенденцией. «Подобные проблемы испытывают многие регионы – Дальний Восток, Сибирь, Урал и так далее. Это естественный процесс, он зависит не только от университета, но и от наличия в области компаний, которые могут предложить молодым специалистам работу».

В то же время, по словам Кудряшовой, выпускники САФУ находят работу по специальности. И большинство остается в Архангельской области. Была даже озвучена серьезная цифра – 87 %, причем, если брать строителей или нефтяников, то там процент даже выше. Также не стремятся уехать молодые педагоги, которые находят здесь применение.

Кстати, несмотря на кризис, никаких сокращений студенческих стипендий и социальных льгот в САФУ не запланировано. Более того, продолжает работать университетский детский сад для детей студентов, аспирантов и сотрудников. Не сокращается обучение студентов в иностранных вузах по обмену.

В то же время, по данным Архангельскстата, за январь-ноябрь 2016 года в Архангельскую область приехало 32 242 человека, а уехало 37 107 тысяч человек. Таким образом, из-за миграции численность населения сократилась на пять тысяч человек. При этом не учитываются те граждане, которые уехали в другие города "на заработки".

Ранее сама Елена Кудряшова возмущалась, что выпускники школ предпочитают уезжать в другие вузы, не желая оставаться учиться в Архангельске.

Алексей Морозов, Вчера 17:35

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Комментарии
Гленн, вчера 17:45

Когда ее уже посадят?!

Гленну, вчера 20:04

Либерасты не позволят, визг будет на всю "ивановскую", мол чекисты - "замуровали демоны".
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