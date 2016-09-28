Чемоданное настроение. Архангельскстат рассказал, что люди продолжают уезжать из региона

За январь-ноябрь 2016 года в Архангельскую область приехало 32 242 человека, а уехало 37 107 тысяч человек. Таким образом, из-за миграции численность населения сократилась на пять тысяч человек. При этом не учитываются те граждане, которые уехали в другие города "на заработки".
Подобная ситуация была за аналогичный период прошлого года: прибыло 30 200 человек, а уехало 36 632.
Любопытно, что выросла эмиграция в другие страны из Архангельской области: в 2015-м - 483 человека, а в нынешнем - уже 683.
Общий миграционный прирост за 11 месяцев составил минус 4865 человек (в 2015-м году - минус 6432).
Проблема миграции населения Архангельской области - одна из самых серьезных. В основном регион покидает молодежь. Ранее ректор САФУ Елена Кудряшова возмущалась, что выпускники школ предпочитают уезжать в другие вузы, не желая оставаться учиться в Архангельске.