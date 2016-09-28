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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2016/12/29/48337.html

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Чемоданное настроение. Архангельскстат рассказал, что люди продолжают уезжать из региона

Чемоданное настроение. Архангельскстат рассказал, что люди продолжают уезжать из региона
Данные по социально-экономической ситуации в Архангельской области представил Архангельскстат. Судя по цифрам, сохраняется высокий уровень миграции из нашего региона.

За январь-ноябрь 2016 года в Архангельскую область приехало 32 242 человека, а уехало 37 107 тысяч человек. Таким образом, из-за миграции численность населения сократилась на пять тысяч человек. При этом не учитываются те граждане, которые уехали в другие города "на заработки". 

Подобная ситуация была за аналогичный период прошлого года: прибыло 30 200 человек, а уехало 36 632. 

Любопытно, что выросла эмиграция в другие страны из Архангельской области: в 2015-м - 483 человека, а в нынешнем - уже 683. 

Общий миграционный прирост за 11 месяцев составил минус 4865 человек (в 2015-м году - минус 6432).

Проблема миграции населения Архангельской области - одна из самых серьезных. В основном регион покидает молодежь. Ранее ректор САФУ Елена Кудряшова возмущалась, что выпускники школ предпочитают уезжать в другие вузы, не желая оставаться учиться в Архангельске. 

Алексей Морозов, Сегодня 10:45

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