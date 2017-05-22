Новости дня

В Северодвинске вывели из эллинга подлодку «Князь Владимир»

Лучшие работники бытовой сферы награждены в Архангельске

В Поморье проходит Всероссийский день самбо

В Архангельске водитель мопеда ударил полицейского

Мобильная версия 16+

Пятница, 17 ноября, 17:54

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/11/17/54001.html

Сюжет

Отставки и назначения39

Проблемный Онежский район получил нового главу9 ноября 2017 14:19

Из спорта в образование. Александр Кузнецов стал замом министра23 октября 2017 11:06

Игоря Скубенко сменил Сергей Котлов20 октября 2017 14:01

Как и предсказывали. Игорь Кошин уволен с поста губернатора НАО28 сентября 2017 14:41

Андрей Багрецов назначен руководителем агентства по спорту Архангельской области28 сентября 2017 13:51

Игорь Скубенко назначил "социального" зама20 сентября 2017 20:03

Бывший конкурент Игоря Скубенко стал его замом14 сентября 2017 14:13

Владимир Мохначев возглавил "Архкомхоз"24 июля 2017 16:19

Алексей Гришков о своем уходе: политической подоплеки тут нет24 июля 2017 12:14

У Игоря Годзиша появился добрый заместитель22 мая 2017 16:14

Политика

Глава Каргопольского района написал заявление об отставке

Глава Каргопольского района написал заявление об отставке
Подтвердились слухи о скорой отставке глава Каргопольского района Андрея Егорова. Как стало известно редакции из собственных источников в Правительстве, сегодня он написал заявление о сложении полномочий.

Основной причиной отставки эксперты называют неудовлетворительную социально-экономическую ситуацию в районе, сложившуюся, во многом, в связи с неудачными управленческими решениями местной власти.

Напомним, ситуация в Каргопольском районе давно уже находится в поле зрения различных надзорных органов и региональных властей. Претензии были и по строящимся объектам и по реализации государственных программ. Область оказывает значительную финансовую и организационную поддержку Каргопольскому району в реализации целого ряда инфраструктурных и социальных проектов, направленных на развитие Каргополья. К сожалению, руководства района неэффективно распорядилось данными ресурсами, что привело к недовольству населения.

За последние полгода прежде спокойный Каргополь стал ареной сразу нескольких митингов. Их участники, преимущественно работники бюджетной сферы, протестовали против снижения уровня заработной платы – такое решение было принято местными властями. Напомним, тогда на ситуацию отреагировал глава региона, указал руководству района на то, что они действуют не в интересах людей и потребовал найти соответствующее решение и разъяснить свои действия людям. Судя по последней информации, ситуацию глава района выправит так и не смог.

На прошлой неделе, по сообщениям СМИ, у Андрея Егорова состоялся «тяжелый» разговор с главой региона. Эту информацию нам подтвердил пресс-секретарь губернатора Иван Новиков:

- Действительно, 10 ноября Игорь Орлов провел рабочую встречу с Андреем Егоровым, на которой обсуждалось общая социально-экономическая ситуация в Каргопольском районе. Поскольку глава района в ходе встречи не смог назвать конкретных действий по решению имеющихся проблем, губернатор рекомендовал Андрею Николаевичу написать заявление об отставке по собственному желанию.

Сегодня 12:25

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Стрелять нельзя, пугать можно: памятка для жителей Поморья при встрече с волкомСегодня 13:34

Пятница в Поморье будет в меру снежной и с гололёдомСегодня 09:15
3 комментария

Две остановки демонтированы на площади Ленина в АрхангельскеВчера 15:25
3 комментария

Утраченные бренды Архангельска. Третий лесозаводВчера 12:48
4 комментария

Погода в Архангельской области на четверг: мокрый снег и вероятность гололёдаВчера 09:13

Реклама
Политика

В Архангельском облсобрании два новых депутатаПозавчера 13:19

Архангельских думцев снова признали малоэффективными. Кроме Епифановой14 ноября 2017 10:40
15 комментариев

Глава Каргопольского района получил нагоняй от губернатора 10 ноября 2017 17:40
30 комментариев

В день рождения Игоря Годзиша признали "медиапозитивным"9 ноября 2017 15:42
11 комментариев

Проблемный Онежский район получил нового главу9 ноября 2017 14:19
5 комментариев

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Северодвинске вывели из эллинга подлодку «Князь Владимир»

Лучшие работники бытовой сферы награждены в Архангельске

Когда исчезнут "пазики"? Администрация города объявила новый аукцион

Северодвинск заполонила «кладбищенская» реклама

Стрелять нельзя, пугать можно: памятка для жителей Поморья при встрече с волком

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в октябре 2017 года

Начинающие предприниматели Архангельской области приняли участие в семинаре по рекламе и маркетингу

«Год кино» от «Ростелекома» – максимум фильмов за подключение телевидения и интернета

Депутаты Архоблсобрания обсудили будущий бюджет

Холдинг «Аквилон Инвест» приглашает на «Экскурсию по новостройкам»

В Архангельском облсобрании два новых депутата

Архангельских думцев снова признали малоэффективными. Кроме Епифановой

Глава Каргопольского района получил нагоняй от губернатора

В день рождения Игоря Годзиша признали "медиапозитивным"

В Архангельске водитель мопеда ударил полицейского

Подгоревший ужин напугал жильцов архангельской пятиэтажки

Двое архангелогородцев отправятся в колонию за сбыт гашиша

Архангелогородцу стало плохо в погребе — потребовалась помощь спасателей

В Приморском районе муж пострадал от рук жены

В Поморье проходит Всероссийский день самбо

Ночная хоккейная лига в Поморье набирает обороты

Архангельские баскетболисты выиграли турнир «Вызов Поморья»

Боксёры Северодвинска блестяще выступили в Подмосковье

Стрелки из Архангельской области готовятся к соревнованиям в Ижевске

Минэкономразвития Поморья создаст единый реестр сувенирной продукции

Тверская публика тепло встретила артистов Северного хора

Архангельский спектакль показали на сцене столичного театра имени Маяковского

В столице Поморья завершились Дни Германии

Елена Шатковская может стать почетным гражданином Архангельской области
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru