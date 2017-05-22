Глава Каргопольского района написал заявление об отставке

Подтвердились слухи о скорой отставке глава Каргопольского района Андрея Егорова. Как стало известно редакции из собственных источников в Правительстве, сегодня он написал заявление о сложении полномочий.

Основной причиной отставки эксперты называют неудовлетворительную социально-экономическую ситуацию в районе, сложившуюся, во многом, в связи с неудачными управленческими решениями местной власти.



Напомним, ситуация в Каргопольском районе давно уже находится в поле зрения различных надзорных органов и региональных властей. Претензии были и по строящимся объектам и по реализации государственных программ. Область оказывает значительную финансовую и организационную поддержку Каргопольскому району в реализации целого ряда инфраструктурных и социальных проектов, направленных на развитие Каргополья. К сожалению, руководства района неэффективно распорядилось данными ресурсами, что привело к недовольству населения.

За последние полгода прежде спокойный Каргополь стал ареной сразу нескольких митингов. Их участники, преимущественно работники бюджетной сферы, протестовали против снижения уровня заработной платы – такое решение было принято местными властями. Напомним, тогда на ситуацию отреагировал глава региона, указал руководству района на то, что они действуют не в интересах людей и потребовал найти соответствующее решение и разъяснить свои действия людям. Судя по последней информации, ситуацию глава района выправит так и не смог.



На прошлой неделе, по сообщениям СМИ, у Андрея Егорова состоялся «тяжелый» разговор с главой региона. Эту информацию нам подтвердил пресс-секретарь губернатора Иван Новиков:



- Действительно, 10 ноября Игорь Орлов провел рабочую встречу с Андреем Егоровым, на которой обсуждалось общая социально-экономическая ситуация в Каргопольском районе. Поскольку глава района в ходе встречи не смог назвать конкретных действий по решению имеющихся проблем, губернатор рекомендовал Андрею Николаевичу написать заявление об отставке по собственному желанию.