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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/11/10/53898.html

Политика

Глава Каргопольского района получил нагоняй от губернатора

Глава Каргопольского района получил нагоняй от губернатора
Как сообщает источник ИА "Двина-Информ" в правительстве Архангельской области, сегодня состоялся непростой разговор между губернатором Игорем Орловым и главой Каргопольского района Андреем Егоровым. Ситуация в районе, по мнению главы области, неудовлетворительная.

Каргополь в последнее время нередко попадал в сводки новостных СМИ, и, в основном в негативном контексте. Это связано со снижением зарплат бюджетников, которое вызвало недовольство людей. Глава района так и не смог внятно объяснить, почему это произошло, и к делу пришлось подключаться губернатору. Игорь Орлов еще в октябре указал главе района Егорову на недопустимость снижения зарплат. Однако каких-то подвижек в положительную сторону не произошло. В целом, социально-экономическое положение Каргопольского района вызывает у областной власти тревогу.

Нам пока неизвестно, какое решение после встречи с губернатором примет глава района, заявление об отставке им, по нашим сведениям, не написано.
Юрий Севастьянов, Вчера 17:40

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Комментарии
Гленн, вчера 18:29

Пристрелят

Эсквайр, вчера 19:06

…вот этот, на фотке-то и есть высочайше распеченный генерал-губернатором? что-то по нему не видно… Говорят, что из кабинета Сталина такими орлами не выходили

Ну и ну, вчера 21:13

Орлуша дурачек похоже не понимает, что невозможно платить зарплату бюджетникам не имея бюджета. Лучше бы снизил затраты на себя любимого.

Слив, вчера 22:52

Сначала Орлов отнимает деньги у городов и районов области, лишает их возможности исполнять свои обязательства, платить и повышать зарплаты, а потом устраивает им такие выволочки, некрасиво, Игорь Анатольевич! Очень некрасиво. А в свете претензий к Орлову со стороны полпреда президента и вовсе опасно - любой публичный скандал может стать для самого Орлова последним.

Эсквайр, сегодня 00:03

слив, слив… э-э, это, кажется, что-то сантехническое, но уж никак не политическое или финансово-экономическое… Отчаянный народ, эти сантехники!
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