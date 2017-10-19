Глава Каргопольского района получил нагоняй от губернатора

Как сообщает источник ИА "Двина-Информ" в правительстве Архангельской области, сегодня состоялся непростой разговор между губернатором Игорем Орловым и главой Каргопольского района Андреем Егоровым. Ситуация в районе, по мнению главы области, неудовлетворительная.

Каргополь в последнее время нередко попадал в сводки новостных СМИ, и, в основном в негативном контексте. Это связано со снижением зарплат бюджетников, которое вызвало недовольство людей. Глава района так и не смог внятно объяснить, почему это произошло, и к делу пришлось подключаться губернатору. Игорь Орлов еще в октябре указал главе района Егорову на недопустимость снижения зарплат. Однако каких-то подвижек в положительную сторону не произошло. В целом, социально-экономическое положение Каргопольского района вызывает у областной власти тревогу.

Нам пока неизвестно, какое решение после встречи с губернатором примет глава района, заявление об отставке им, по нашим сведениям, не написано.