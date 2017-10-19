Глава Каргопольского района получил нагоняй от губернатора

Каргополь в последнее время нередко попадал в сводки новостных СМИ, и, в основном в негативном контексте. Это связано со снижением зарплат бюджетников, которое вызвало недовольство людей. Глава района так и не смог внятно объяснить, почему это произошло, и к делу пришлось подключаться губернатору. Игорь Орлов еще в октябре указал главе района Егорову на недопустимость снижения зарплат. Однако каких-то подвижек в положительную сторону не произошло. В целом, социально-экономическое положение Каргопольского района вызывает у областной власти тревогу.
Пристрелят
…вот этот, на фотке-то и есть высочайше распеченный генерал-губернатором? что-то по нему не видно… Говорят, что из кабинета Сталина такими орлами не выходили
Орлуша дурачек похоже не понимает, что невозможно платить зарплату бюджетникам не имея бюджета. Лучше бы снизил затраты на себя любимого.
Сначала Орлов отнимает деньги у городов и районов области, лишает их возможности исполнять свои обязательства, платить и повышать зарплаты, а потом устраивает им такие выволочки, некрасиво, Игорь Анатольевич! Очень некрасиво. А в свете претензий к Орлову со стороны полпреда президента и вовсе опасно - любой публичный скандал может стать для самого Орлова последним.
слив, слив… э-э, это, кажется, что-то сантехническое, но уж никак не политическое или финансово-экономическое… Отчаянный народ, эти сантехники!