Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО

2 октября представитель Президента России в СЗФО Николай Цуканов представил в Нарьян-Маре врио губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.

Напоминаем, Владимир Путин отправил губернатора НАО Игоря Кошина в отставку. Врио главы региона назначен Александр Цыбульский, который ранее был заместителем главы Минэкономразвития.

На мероприятии в Нарьян-Маре присутствовали члены администрации НАО, депутаты окружного собрания и руководители муниципальных образований.

Николай Цуканов зачитал указ Президента о назначении Александра Цыбульского врио губернатора. Полпред уверен, что руководству округа необходимо активно участвовать в работе государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Александр Цыбульский подчеркнул, что расценивает доверие Президента как большую честь. Основной своей задачей он видит динамичное развитие округа и повышение качества жизни людей. Среди первоочередных мер – принятие максимально сбалансированного бюджета и подготовка к зимнему отопительному сезону.

Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, назначение Александр Цыбульского – важное и позитивное событие и для нашего региона.

– Архангельская область и НАО – арктические регионы, которые имеют огромный потенциал для развития в интересах России и её граждан. За два года сотрудничества с Александром Цыбульским в ранге заместителя министра экономического развития мы не раз активно взаимодействовали в проектах международного сотрудничества, но особенно значимыми были решения и сотрудничество по вопросам, связанным с развитием Арктической зоны России, с проведением в Архангельске форума «Артика – территория диалога». Уверен, что новое поручение Президента Александр Витальевич выполнит достойно, – подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Желаю ему терпения, мужества и сил.