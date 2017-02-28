Как и предсказывали. Игорь Кошин уволен с поста губернатора НАО

Президент России Владимир Путин отправил губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина в отставку. Врио главы региона назначен Александр Цыбульский, который до последнего времени был заместителем главы Минэкономразвития.

Ранее мы писали о возможной отставке Кошина. НАО никогда не отличался политической прочностью. За 25 лет во главе НАО было семь губернаторов, и только один из них – одиозный Владимир Бутов, смог поруководить два срока, остальные либо были уволены, либо уходили по окончании полномочий. Предшественник Кошина Игорь Федоров после отставки обосновался в Санкт-Петербурге, где руководит крупной коммерческой структурой. Сам Кошин занимал свой пост с февраля 2014 года, позднее был избран.

Александр Цыбульский - очередной варяг для округа. Ему 38 лет, около 10 лет был на военной службе, затем перешел в чиновники. С 2014 года занимает пост заместителя министра экономического развития РФ.