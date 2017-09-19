Меркушкин, на выход, подготовиться Ковтун. Нелюбимые губернаторы уходят

Вчера утром газета «Коммерсант» сообщила о возможных отставках нескольких российских губернаторов. И уже через пару часов был заменен руководитель Самарской области Николай Меркушкин.

Про Меркушкина в последнее время говорили примерно так: человек из прошлого. Волюнтаристские методы, поднявшие его на властный Олимп в Мордовии, не прокатили в более либеральной Самарской области. А уж заявления экс-губернатора об «агентах ЦРУ» и «влиянии Госдепа на местную политику» и вовсе граничили с откровенной «петросяновщиной». 66-летний Николай Меркушкин представлял из себя некий анахронизм, его местные элиты не столько боялись, сколько недолюбливали. Видимо, главный куратор региональной политики Сергей Кириенко решил исправить ошибку пятилетней давности, когда экс-главу Мордовии перевели в Самару. Меркушкин получил декоративную должность, а его пост занял бывший глава Самары, сосланный губернатором в Совет Федерации Дмитрий Азаров. Кстати, он первый местный руководитель Самарской области за последние 10 лет, двое его предшественников были варягами.

В списке кандидатов на отставки есть и другие знаковые фамилии. Например, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, уже 12 лет властвующий в этом бывшем «регионе реформ» (таким он стал при первом губернаторе Борисе Немцове). 70-летний Валерий Павлинович, как и Меркушкин, политик авторитарный и не терпящий чужого мнения. Правда, в отличие от самарского коллеги, он навел-таки на Нижегородчине порядок. После краткого правления коммуниста Геннадия Ходырева, область фактически оказалась банкротом. Но Шанцев за 12 лет свою задачу выполнил, пора дать дорогу более молодым и «технократичным» лидерам. Скорее всего, нынешнего главу Нижегородской области пристроят на почетный отставной пост вроде члена Совета Федерации.

Кроме политических тяжеловесов есть в списке «Коммерсанта» и сравнительно молодые (по количеству лет в политике) губернаторы. Например, глава соседней Мурманской области Марина Ковтун и руководитель тоже соседнего НАО Игорь Кошин. Что касается Ковтун, то ее отставку предрекали все время, пока она находится в должности. Причина – достаточно скандальный стиль управления и отсутствие явных успехов в экономике. При этом мурманский губернатор неоднократно заявляла о намерении стать главным регионом в Русской Арктике. А мурманская экспансия серьезно пугала жителей Архангельской области: сначала к соседям отошло Северное морское пароходство, затем Архангельский тралфлот.

Что касается Игоря Кошина, то и у него были имиджевые провалы. Да и регион, который он возглавляет, не отличается политической прочностью. За 25 лет во главе НАО было семь губернаторов, и только один из них – одиозный Владимир Бутов, смог поруководить два срока, остальные либо были уволены, либо уходили по окончании полномочий. Кошин находится в должности четвертый год и начал немного приедаться. Недавно в поле зрения СМИ попала история с баснословными отпускными чиновников окружной администрации.

С другой стороны, каких-то серьезных скандалов в НАО все-таки не было, а если сравнивать Кошина с его предшественниками Бутовым, Бариновым и Федоровым, то ситуация в округе более-менее спокойная и контролируемая. НАО всегда был сложным субъектом, а в 2011 году «Единая Россия» на выборах в Госдуму набрала здесь один из самых низких результатов в стране. Мэром Нарьян-Мара длительное время является коммунист Татьяна Федорова. Однако внутриэлитные противоречия могут сказаться на дальнейшей политической судьбе Кошина.

Политологи отмечают, что в преддверии президентских выборов необходимо поменять руководство в тех регионах, где политическая ситуация остается шаткой и нестабильной. Вполне возможно, что власть услышала свой электорат и решила-таки приняться за «зачистку» непопулярных губернаторов.

К слову, губернатора Архангельской области Игоря Орлова в «коммерсантовском» списке «на вылет» нет. Это означает, что положение в нашем регионе устраивает Кремль, а руководитель Поморья в очередной раз получает своеобразный кредит доверия.