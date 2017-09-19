Новости дня

В Вельске росгвардейцы задержали нетрезвую автоледи

Кенозерская баня "приехала" в центре Москвы

Поликлиника Архангельского онкодиспансера теперь работает по субботам

Советник Годзиша Иван Кузнецов поменял СИЗО на домашний арест

Мобильная версия 16+

Вторник, 26 сентября, 17:55

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/09/26/53101.html

Политика

Меркушкин, на выход, подготовиться Ковтун. Нелюбимые губернаторы уходят

Меркушкин, на выход, подготовиться Ковтун. Нелюбимые губернаторы уходят
Вчера утром газета «Коммерсант» сообщила о возможных отставках нескольких российских губернаторов. И уже через пару часов был заменен руководитель Самарской области Николай Меркушкин.

Про Меркушкина в последнее время говорили примерно так: человек из прошлого. Волюнтаристские методы, поднявшие его на властный Олимп в Мордовии, не прокатили в более либеральной Самарской области. А уж заявления экс-губернатора об «агентах ЦРУ» и «влиянии Госдепа на местную политику» и вовсе граничили с откровенной «петросяновщиной». 66-летний Николай Меркушкин представлял из себя некий анахронизм, его местные элиты не столько боялись, сколько недолюбливали. Видимо, главный куратор региональной политики Сергей Кириенко решил исправить ошибку пятилетней давности, когда экс-главу Мордовии перевели в Самару. Меркушкин получил декоративную должность, а его пост занял бывший глава Самары, сосланный губернатором в Совет Федерации Дмитрий Азаров. Кстати, он первый местный руководитель Самарской области  за последние 10 лет, двое его предшественников были варягами.

В списке кандидатов на отставки есть и другие знаковые фамилии. Например, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, уже 12 лет властвующий в этом бывшем «регионе реформ» (таким он стал при первом губернаторе Борисе Немцове). 70-летний Валерий Павлинович, как и Меркушкин, политик авторитарный и не терпящий чужого мнения. Правда, в отличие от самарского коллеги, он навел-таки на Нижегородчине порядок. После краткого правления коммуниста Геннадия Ходырева, область фактически оказалась банкротом. Но Шанцев за 12 лет свою задачу выполнил, пора дать дорогу более молодым и «технократичным» лидерам. Скорее всего, нынешнего главу Нижегородской области пристроят на почетный отставной пост вроде члена Совета Федерации.

Кроме политических тяжеловесов есть в списке «Коммерсанта» и сравнительно молодые (по количеству лет в политике) губернаторы. Например, глава соседней Мурманской области Марина Ковтун и руководитель тоже соседнего НАО Игорь Кошин. Что касается Ковтун, то ее отставку предрекали все время, пока она находится в должности. Причина – достаточно скандальный стиль управления и отсутствие явных успехов в экономике. При этом мурманский губернатор неоднократно заявляла о намерении стать главным регионом в Русской Арктике. А мурманская экспансия серьезно пугала жителей Архангельской области: сначала к соседям отошло Северное морское пароходство, затем Архангельский тралфлот.

Что касается Игоря Кошина, то и у него были имиджевые провалы. Да и регион, который он возглавляет, не отличается политической прочностью. За 25 лет во главе НАО было семь губернаторов, и только один из них – одиозный Владимир Бутов, смог поруководить два срока, остальные либо были уволены, либо уходили по окончании полномочий. Кошин находится в должности четвертый год и начал немного приедаться. Недавно в поле зрения СМИ попала история с баснословными отпускными чиновников окружной администрации.

С другой стороны, каких-то серьезных скандалов в НАО все-таки не было, а если сравнивать Кошина с его предшественниками Бутовым, Бариновым и Федоровым, то ситуация в округе более-менее спокойная и контролируемая. НАО всегда был сложным субъектом, а в 2011 году «Единая Россия» на выборах в Госдуму набрала здесь один из самых низких результатов в стране. Мэром Нарьян-Мара длительное время является коммунист Татьяна Федорова. Однако внутриэлитные противоречия могут сказаться на дальнейшей политической судьбе Кошина.

Политологи отмечают, что в преддверии президентских выборов необходимо поменять руководство в тех регионах, где политическая ситуация остается шаткой и нестабильной. Вполне возможно, что власть услышала свой электорат и решила-таки приняться за «зачистку» непопулярных губернаторов.

К слову, губернатора Архангельской области Игоря Орлова в «коммерсантовском» списке «на вылет» нет. Это означает, что положение в нашем регионе устраивает Кремль, а руководитель Поморья в очередной раз получает своеобразный кредит доверия. 

Алексей Морозов, Сегодня 11:16

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Гленн, сегодня 11:38

Но помните, Путин горазд на сюрпризы...

Эсквайр, сегодня 11:39

автору Морозову – последним абзацем можно было бы и ограничиться. Все остальное читателям ДИ по барабану (мне в том числе)

12, сегодня 11:41

Эсквайр, не говори за всех читателей. Мне это интересно, лучше, чем читать бесконечный прессрелизовский криминал.

Тарас, сегодня 12:52

Орлова тоже надо убирать, одна болтовня!

Дедушка Крылов, сегодня 13:42

А Вы друзья как не садитесь, все в музыканты не годитесь!

12, сегодня 14:01

Алексей оказался прав. Следующего уволили Шанцева - https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/09/26/735380-otstavku?utm_source=browser&utm_medium=push&utm_campaign=push_notification

Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Советник Годзиша Иван Кузнецов поменял СИЗО на домашний арестСегодня 15:43

Нашелся преемник Гришкова. Представительство в Москве может возглавить дамаСегодня 13:22

26 сентября в Поморье ожидается небольшой дождь и туманСегодня 08:30

Низкопольные автобусы отменяются? Бизнесмен Яковлев не выполнил условияВчера 14:19
2 комментария

Губернатор о торговле у дворца спорта: это Лужники 90-х! Вчера 12:59
6 комментариев

Политика

Нашелся преемник Гришкова. Представительство в Москве может возглавить дамаСегодня 13:22

Новый формат выборов глав. Районный коэффициент22 сентября 2017 19:03
5 комментариев

Хождение в народ. Годзиш на автобусе, Скубенко пешком22 сентября 2017 12:38
17 комментариев

Игорь Скубенко назначил "социального" зама20 сентября 2017 20:03
6 комментариев

Это не она: в соцсетях появилась фейковая страница Надежды Виноградовой19 сентября 2017 10:48
6 комментариев

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Кенозерская баня "приехала" в центре Москвы

Поликлиника Архангельского онкодиспансера теперь работает по субботам

На маршруты №11, №76 и №38 объявлен новый аукцион

В Вельске открылся зональный центр патриотического воспитания

26 сентября выходит свежий номер "Правды Севера"

Архангельский ЦБК - в топ-200 крупнейших экспортеров России

АЦБК направил 9 лучших студентов Новодвинского индустриального техникума в Австрию

«Илим» освоил выпуск всех граммажей мелованной бумаги

Группа компаний «Титан» вошла в 200 крупнейших экспортеров России

"Ростелеком" приглашает жителей и гостей Архангельска на Маргаритинскую ярмарку

Нашелся преемник Гришкова. Представительство в Москве может возглавить дама

Новый формат выборов глав. Районный коэффициент

Хождение в народ. Годзиш на автобусе, Скубенко пешком

Игорь Скубенко назначил "социального" зама

В Вельске росгвардейцы задержали нетрезвую автоледи

Советник Годзиша Иван Кузнецов поменял СИЗО на домашний арест

Соучастники Пеункова предстанут перед судом

На Краснофлотском мосту в ДТП пострадали два человека

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, совершившего кражу кошелька

"Водник" сыграл вничью с московским "Динамо"

В Архангельске пройдёт шахматно-шашечный турнир среди ветеранов

Сегодня "Водник" сыграет с московским "Динамо"

В Северодвинске открылась спартакиада для молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации

«Водник» осложнил себе задачу выхода в следующий этап Кубка России

В Архангельске выступил норвежский ансамбль Arktisk Sinfonietta

В Архангельске Татьяна Зеленина представит новое издание «Тайн старого Дома»

Маргаритинская ярмарка с Северным хором – настоящий русский праздник

На камерной сцене Архангельского театра драмы сыграли спектакль немецкого режиссера

Церемония открытия Маргаритинки состоится 22 сентября
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru