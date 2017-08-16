Наводя порядок… Станет ли Годзиш новым Лейцингером?

Все чаще глава Архангельска Игорь Годзиш мелькает в местных СМИ. Сначала два раза проехался в городских автобусах, затем взялся за порядок на главной пешеходной улице – Чумбаровке.

Так, вчера на сайте горадминистрации сообщили, что Годзиш посетил Чумбаровку и сделал несколько важных заявлений. Так, в рамках проекта «ЖКХ и городская среда» в центре столицы Поморья обустраивается новая зеленая зона - Литературный сквер. Кроме того, было принято решение заменить брусчатку и облагородить территорию пр. Чумбарова-Лучинского от ул. К. Либкнехта до ул. Поморской.

В настоящее время подрядчики, выполняющие работы по благоустройству, отстают от графика. Но это отставание обещают компенсировать: до 7 сентября будет вестись подготовка, а затем - укладка новой брусчатки. Затем специалисты займутся высадкой новых кустов, которые дополнят уже имеющиеся зеленые насаждения, и обустройством газонов.

Кроме того, Годзиш ответил на вопрос о набившем оскомину рекламном заборе на Чумбаровке и о странной «часовне», которая несколько лет строится.

- Я уже дал поручение департаменту градостроительства детально изучить документы по этому объекту. В настоящее время есть основания считать, что земля используется не по назначению. Забор должен быть ликвидирован до 15 сентября. Что касается здания, то если подтвердится информация о незаконном строительстве, то администрация города будет подавать в суд и требовать сноса постройки. Десятилетиями она портит вид центральной улицы города, пришло время навести порядок, - подчеркнул Игорь Годзиш.

Наблюдатели стали подмечать, что Годзиш внял многочисленным критикам, нападавшим на него после обильных завалов снега минувшей зимой. А также услышал буквально стонущих пассажиров, недовольных сервисом «пазиководов». По поводу последних в городе затеяна масштабная реформа, о которой «Двина-Информ» неоднократно писала. Несмотря на сопротивление лоббистов, УФАС и Октябрьский суд Архангельска встали на сторону гордадминистрации.

Пока не совсем корректно сравнивать Годзиша с его легендарным предком – городским головой Архангельска Яковом Лейцингером, благодаря которому наш город получил 100 лет назад водопровод, трамвай, пожарную дружину и, главное, хороший бюджет. Однако если Игорь Викторович пойдет по пути созидания Якова Ивановича, то, глядишь, войдет в историю Архангельска. Общее у двух градоначальников – не только «импортные» фамилии, но и желание навести порядок. Лишь бы не сглазить…