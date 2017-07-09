Новости дня

В Северодвинске спустят на воду новую подводную лодку

Игорь Скубенко: Северодвинск никогда не отпускал меня, я даже место жительства не поменял

"Бесправный" водитель уронил внедорожник с моста в Приморском районе

Пенсионера из Архангельска избили и ограбили прямо на улице

Мобильная версия 16+

Среда, 19 июля, 18:23

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/07/19/51891.html

Политика

Игорь Скубенко: Северодвинск никогда не отпускал меня, я даже место жительства не поменял

Игорь Скубенко: Северодвинск никогда не отпускал меня, я даже место жительства не поменял
Шесть человек выдвинули свои кандидатуры на пост главы Северодвинска. Как известно, полномочия дважды избранного мэра Михаила Гмырина заканчиваются, и к власти в городе придет другой человек.

«Двина-Информ» в понедельник писала о процедуре выдвижения кандидатов. Всего на главный пост в городе корабелов выдвинулись: мастер цеха «Звездочки» Алексей Денисов, руководитель группы советников мэра Северодвинска Юрий Козлов, коммерсант Виктор Мошников, вице-спикер гордумы Владимир Рудь, еще один коммерсант Александр Сардак и министр образования и науки региона Игорь Скубенко. Наблюдатели отмечают, что фаворитом является Скубенко, который занимает самый высокий пост и имеет хороший управленческий опыт, в том числе в мэрии Северодвинска. Правда, конкуренцию ему может ставить Рудь, тоже решивший попробовать свои силы.

В интервью «Двине-Информ» Игорь Скубенко подтвердил, что его намерения возглавить город корабелов очень серьезные. «Я почувствовал, что настал период для новых подвигов (без пафоса, в самом хорошем смысле этого слова). Есть силы, энергия, идеи и желание. Работа в правительстве - серьезный опыт, новые компетенции, большой круг отношений. При этом Северодвинск никогда не отпускал меня. Место жительства так и не поменял, хотя многие рекомендовали. Решение принял спокойно, с уверенностью в том, что смогу справиться. Система образования Архангельской области - это тоже большой город, с его внутренними связями, внешним взаимодействием, инфраструктурнымии проблемами, инвестиционными и другими проектами».

Игорь Скубенко готов представить конкурсной комиссии свою программу действий. «Что касается программы. Там совершенно нет никаких несбыточных фантазий, все реально. Основная идея во всех разделах - продвижение Северодвинска как молодого, здорового, современного и комфортного города - центра интеграции науки, образования и индустрии региона», - подчеркнул министр образования и науки Архангельской области.

К слову, в случае победы, Скубенко может стать самым молодым главой Северодвинска за его современную историю. Первый мэр Валерий Лысков пришел к власти в 45 лет, Вячеслав Росляков – в 48, Александр Беляев – в 44, Михаил Гмырин – в 50. Игорю Скубенко на данный момент 42 года.

Помимо министерской должности Скубенко запомнился архангельской общественности как активный пользователь социальных сетей. Среди министров правительства Архангельской области он, пожалуй, самый активный.

Что касается назначения главы Северодвинска, то, после рассмотрения заявлений кандидатов и проверки документов, члены комиссии проведут второй этап. На нем кандидаты представят свои программы и пройдут собеседование. Второй этап состоится 20 августа. А уже затем на сессию горсовета будут вынесены кандидаты, отобранные комиссией, и депутаты утвердят нового главу. 

Алексей Морозов, Сегодня 17:39

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Читатель, сегодня 18:07

Удивительно,но по сути, в качестве потенциального руководителя Северодвинска, выступает человек про которого даже склонный к долговременному анализу А.Морозов не вспоминает ничего, кроме мнимой "медиаактивности". Т.е. речь идёт о пустом месте, "человеке-дипломате", вместилище бумаг и т.н. "компетенций"...

12, сегодня 18:09

А куда пойдет Гмырин? в Губернаторы?

Сейчас , сегодня 18:21

придут хомячки - Эсквайр, Скунс и т.д. и начнут всех учить жизни, вонять-вонять и вонять
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В ожидании горячих пазиковСегодня 15:35

МЧС предупреждает: в Архангельске пройдет ливень с градомСегодня 11:07

80 лучших людей Архангельской области: Александр РосковСегодня 09:44
4 комментария

В Архангельске выберут самый красивый дворВчера 16:25

Записки ворчуна. Не международный уровеньВчера 13:38
1 комментарий

Политика

В Архангельской области появится мост через реку Верхняя Тойма в деревню ВершинаВчера 14:42

На пост главы Северодвинска выдвинуто шесть кандидатовПозавчера 10:36
4 комментария

Северодвинску ищут нового главу. Но фамилии пока в секрете16 июля 2017 18:12

"Левада-центр": рейтинг "Единой России" вырос на 8 процентов16 июля 2017 15:31

Богаче Матвиенко. Ольга Епифанова попала в список Forbes13 июля 2017 13:55
10 комментариев

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Северодвинске спустят на воду новую подводную лодку

В ожидании горячих пазиков

Теплосети Новодвинска не прошли испытаний на работоспособность

В Архангельской области отремонтируют 13 школьных спортзалов к новому учебному году

МЧС предупреждает: в Архангельске пройдет ливень с градом

ООО «Карпогорылес» из ГК «Титан» - серебряный призер конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса»

Котлас – важный узел авиасообщений

ЗАО «Лесозавод 25» стало лучшим предприятием лесного комплекса Архангельской области в сфере деревообработки

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в июне 2017 года

"Ростелеком" приступил к организации точек доступа в Интернет в Коношском районе

На пост главы Северодвинска выдвинуто шесть кандидатов

Северодвинску ищут нового главу. Но фамилии пока в секрете

"Левада-центр": рейтинг "Единой России" вырос на 8 процентов

Богаче Матвиенко. Ольга Епифанова попала в список Forbes

"Бесправный" водитель уронил внедорожник с моста в Приморском районе

Пенсионера из Архангельска избили и ограбили прямо на улице

Житель Архангельска осудили за нападение на женщину-полицейского

В Котласе загорелся нежилой деревянный дом

Устьянская прокуратура взялась за тротуары

Архангельские судомоделисты стали золотыми медалистами

В Архангельске прошёл областной мужской чемпионат по теннису

В Северодвинске прошёл городской кубок по плаванию в открытой воде

Началась регистрация для участия в чемпионате Архангельской области по пляжному волейболу

Волейболистки Архангельска выиграли спартакиаду школьников

Москва увидит работы художника Сергея Сюхина

В Добролюбовке снова откроется "Языковое бистро"

В Мезени скончался художник Василий Личутин

Партпроект «Единой России» «Театры малых городов» - реальная помощь театральному сообществу и людям

В Добролюбовку поступили современные летописи
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru