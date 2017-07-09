Игорь Скубенко: Северодвинск никогда не отпускал меня, я даже место жительства не поменял

Шесть человек выдвинули свои кандидатуры на пост главы Северодвинска. Как известно, полномочия дважды избранного мэра Михаила Гмырина заканчиваются, и к власти в городе придет другой человек.

«Двина-Информ» в понедельник писала о процедуре выдвижения кандидатов. Всего на главный пост в городе корабелов выдвинулись: мастер цеха «Звездочки» Алексей Денисов, руководитель группы советников мэра Северодвинска Юрий Козлов, коммерсант Виктор Мошников, вице-спикер гордумы Владимир Рудь, еще один коммерсант Александр Сардак и министр образования и науки региона Игорь Скубенко. Наблюдатели отмечают, что фаворитом является Скубенко, который занимает самый высокий пост и имеет хороший управленческий опыт, в том числе в мэрии Северодвинска. Правда, конкуренцию ему может ставить Рудь, тоже решивший попробовать свои силы.

В интервью «Двине-Информ» Игорь Скубенко подтвердил, что его намерения возглавить город корабелов очень серьезные. «Я почувствовал, что настал период для новых подвигов (без пафоса, в самом хорошем смысле этого слова). Есть силы, энергия, идеи и желание. Работа в правительстве - серьезный опыт, новые компетенции, большой круг отношений. При этом Северодвинск никогда не отпускал меня. Место жительства так и не поменял, хотя многие рекомендовали. Решение принял спокойно, с уверенностью в том, что смогу справиться. Система образования Архангельской области - это тоже большой город, с его внутренними связями, внешним взаимодействием, инфраструктурнымии проблемами, инвестиционными и другими проектами».

Игорь Скубенко готов представить конкурсной комиссии свою программу действий. «Что касается программы. Там совершенно нет никаких несбыточных фантазий, все реально. Основная идея во всех разделах - продвижение Северодвинска как молодого, здорового, современного и комфортного города - центра интеграции науки, образования и индустрии региона», - подчеркнул министр образования и науки Архангельской области.

К слову, в случае победы, Скубенко может стать самым молодым главой Северодвинска за его современную историю. Первый мэр Валерий Лысков пришел к власти в 45 лет, Вячеслав Росляков – в 48, Александр Беляев – в 44, Михаил Гмырин – в 50. Игорю Скубенко на данный момент 42 года.

Помимо министерской должности Скубенко запомнился архангельской общественности как активный пользователь социальных сетей. Среди министров правительства Архангельской области он, пожалуй, самый активный.

Что касается назначения главы Северодвинска, то, после рассмотрения заявлений кандидатов и проверки документов, члены комиссии проведут второй этап. На нем кандидаты представят свои программы и пройдут собеседование. Второй этап состоится 20 августа. А уже затем на сессию горсовета будут вынесены кандидаты, отобранные комиссией, и депутаты утвердят нового главу.