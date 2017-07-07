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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/07/17/51833.html

Политика

На пост главы Северодвинска выдвинуто шесть кандидатов

На пост главы Северодвинска выдвинуто шесть кандидатов
Сегодня на официальном сайте Северодвинского горсовета был наконец-то опубликован список кандидатов на пост главы города. Еще вчера мы строили предположения, почему мы пока не знаем, кто собирается стать руководителем муниципалитета.
В список кандидатов вошли: 

  1. Денисов Алексей Александрович, 1982 г.р., мастер цеха № 15 АО «ЦС «Звездочка»;

  2. Козлов Юрий Юрьевич, 1972 г.р., руководитель группы советников Мэра Северодвинска;

  3. Мошников Виктор Евгеньевич, 1974 г.р., директор ООО ПСК «Высота»;

  4. Рудь Владимир Антонович, 1964 г.р., заместитель Председателя Совета депутатов Северодвинска;

  5. Сардак Александр Сергеевич, 1987 г.р., директор ООО «РСК»;

  6. Скубенко Игорь Васильевич, 1974 г.р., замещает государственную должность Архангельской области министра образования и науки Архангельской области.

Наблюдатели отмечают, что фаворитом, скорее всего, станет министр Игорь Скубенко. О том, что именно он может возглавить Северодвинск, начали говорить еще весной. 

Кандидатов в главы ожидает конкурсный отбор в 2 этапа:

— I этап (конкурс документов) – 13 августа 2017 года, в 11-00 часов. Этот этап проводится без присутствия самого участника. Здесь конкурсная комиссия оценивает результаты проверки полноты и достоверности сведений, представленных участниками конкурса, и определяет соответствие участников конкурса предъявляемым к ним требованиям.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия допускает участника конкурса ко второму этапу конкурса либо отказывает в допуске к участию во втором этапе конкурса с указанием причин отказа.

— II этап (конкурсные испытания) – 20 августа 2017 года, в 10-00 часов. Здесь пройдет тестирование кандидата, будет заслушана его программа действий, а также состоится собеседование. 

Затем комиссия выберет кандидата (или кандидатов) и представит городскому совету депутатов. 

В состав комиссии по выборам от губернатора, облсобрания и Общественной палаты войдут: председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев (в прошлом, к слову, руководящий работник «Севмаша»), представитель правового департамента Андрей Ратманов, вице-спикер облсобрания Юрий Сердюк и член общественной палаты, предприниматель в сфере общественного питания Мамикон Гекчян. Состав комиссии от горсовета и мэрии Северодвинска: мэр Михаил Гмырин, депутат облсобрания Римма Карташова, вице-спикер Севродвинского горсовета Владимир Рудь и депутат Елена Цыка

Юрий Севастьянов, Сегодня 10:36

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Комментарии
Tasha, сегодня 12:30

Владимир Рудь, как кандидат на пост главы города не может быть членом комиссии от горсовета и мэрии Северодвинска

Внесены изменения, сегодня 17:26

В состав конкурсной комиссии входит восемь человек: Гмырин Михаил Аркадьевич, Мэр Северодвинска. Карташова Римма Николаевна, главный врач ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница №&#8239;1, депутат Архангельского областного Собрания; Воронцов Игорь Юрьевич, директор МАУК «Северодвинский Дворец Молодежи» (Строитель), депутат Совета депутатов Северодвинска; Цыка Елена Михайловна, главный врач ГБУЗ АО «Северодвинская городская поликлиника «Ягры», депутат городского совета. Алсуфьев Алексей Владимирович, первый заместитель Губернатора Архангельской области — председатель Правительства Архангельской области. Гекчян Мамикон Левонович, заместитель председателя Общественной палаты Архангельской области. Ратманов Андрей Николаевич, заместитель директора правового департамента администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области. Сердюк Юрий Иванович, заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов.
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