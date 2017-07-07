На пост главы Северодвинска выдвинуто шесть кандидатов

Сегодня на официальном сайте Северодвинского горсовета был наконец-то опубликован список кандидатов на пост главы города. Еще вчера мы строили предположения, почему мы пока не знаем, кто собирается стать руководителем муниципалитета.

В список кандидатов вошли:

Денисов Алексей Александрович, 1982 г.р., мастер цеха № 15 АО «ЦС «Звездочка»; Козлов Юрий Юрьевич, 1972 г.р., руководитель группы советников Мэра Северодвинска; Мошников Виктор Евгеньевич, 1974 г.р., директор ООО ПСК «Высота»; Рудь Владимир Антонович, 1964 г.р., заместитель Председателя Совета депутатов Северодвинска; Сардак Александр Сергеевич, 1987 г.р., директор ООО «РСК»; Скубенко Игорь Васильевич, 1974 г.р., замещает государственную должность Архангельской области министра образования и науки Архангельской области.

Наблюдатели отмечают, что фаворитом, скорее всего, станет министр Игорь Скубенко. О том, что именно он может возглавить Северодвинск, начали говорить еще весной.

Кандидатов в главы ожидает конкурсный отбор в 2 этапа:

— I этап (конкурс документов) – 13 августа 2017 года, в 11-00 часов. Этот этап проводится без присутствия самого участника. Здесь конкурсная комиссия оценивает результаты проверки полноты и достоверности сведений, представленных участниками конкурса, и определяет соответствие участников конкурса предъявляемым к ним требованиям.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия допускает участника конкурса ко второму этапу конкурса либо отказывает в допуске к участию во втором этапе конкурса с указанием причин отказа.

— II этап (конкурсные испытания) – 20 августа 2017 года, в 10-00 часов. Здесь пройдет тестирование кандидата, будет заслушана его программа действий, а также состоится собеседование.

Затем комиссия выберет кандидата (или кандидатов) и представит городскому совету депутатов.

В состав комиссии по выборам от губернатора, облсобрания и Общественной палаты войдут: председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев (в прошлом, к слову, руководящий работник «Севмаша»), представитель правового департамента Андрей Ратманов, вице-спикер облсобрания Юрий Сердюк и член общественной палаты, предприниматель в сфере общественного питания Мамикон Гекчян. Состав комиссии от горсовета и мэрии Северодвинска: мэр Михаил Гмырин, депутат облсобрания Римма Карташова, вице-спикер Севродвинского горсовета Владимир Рудь и депутат Елена Цыка