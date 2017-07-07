На пост главы Северодвинска выдвинуто шесть кандидатов

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Денисов Алексей Александрович, 1982 г.р., мастер цеха № 15 АО «ЦС «Звездочка»;
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Козлов Юрий Юрьевич, 1972 г.р., руководитель группы советников Мэра Северодвинска;
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Мошников Виктор Евгеньевич, 1974 г.р., директор ООО ПСК «Высота»;
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Рудь Владимир Антонович, 1964 г.р., заместитель Председателя Совета депутатов Северодвинска;
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Сардак Александр Сергеевич, 1987 г.р., директор ООО «РСК»;
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Скубенко Игорь Васильевич, 1974 г.р., замещает государственную должность Архангельской области министра образования и науки Архангельской области.
Наблюдатели отмечают, что фаворитом, скорее всего, станет министр Игорь Скубенко. О том, что именно он может возглавить Северодвинск, начали говорить еще весной.
Кандидатов в главы ожидает конкурсный отбор в 2 этапа:
— I этап (конкурс документов) – 13 августа 2017 года, в 11-00 часов. Этот этап проводится без присутствия самого участника. Здесь конкурсная комиссия оценивает результаты проверки полноты и достоверности сведений, представленных участниками конкурса, и определяет соответствие участников конкурса предъявляемым к ним требованиям.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия допускает участника конкурса ко второму этапу конкурса либо отказывает в допуске к участию во втором этапе конкурса с указанием причин отказа.
— II этап (конкурсные испытания) – 20 августа 2017 года, в 10-00 часов. Здесь пройдет тестирование кандидата, будет заслушана его программа действий, а также состоится собеседование.
Затем комиссия выберет кандидата (или кандидатов) и представит городскому совету депутатов.
В состав комиссии по выборам от губернатора, облсобрания и Общественной палаты войдут: председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев (в прошлом, к слову, руководящий работник «Севмаша»), представитель правового департамента Андрей Ратманов, вице-спикер облсобрания Юрий Сердюк и член общественной палаты, предприниматель в сфере общественного питания Мамикон Гекчян. Состав комиссии от горсовета и мэрии Северодвинска: мэр Михаил Гмырин, депутат облсобрания Римма Карташова, вице-спикер Севродвинского горсовета Владимир Рудь и депутат Елена Цыка
Владимир Рудь, как кандидат на пост главы города не может быть членом комиссии от горсовета и мэрии Северодвинска
В состав конкурсной комиссии входит восемь человек: Гмырин Михаил Аркадьевич, Мэр Северодвинска. Карташова Римма Николаевна, главный врач ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1, депутат Архангельского областного Собрания; Воронцов Игорь Юрьевич, директор МАУК «Северодвинский Дворец Молодежи» (Строитель), депутат Совета депутатов Северодвинска; Цыка Елена Михайловна, главный врач ГБУЗ АО «Северодвинская городская поликлиника «Ягры», депутат городского совета. Алсуфьев Алексей Владимирович, первый заместитель Губернатора Архангельской области — председатель Правительства Архангельской области. Гекчян Мамикон Левонович, заместитель председателя Общественной палаты Архангельской области. Ратманов Андрей Николаевич, заместитель директора правового департамента администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области. Сердюк Юрий Иванович, заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов.