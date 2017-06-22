Бизнесмен Мильченко стал новым депутатом от "Справедливой России"

Мандат депутата областного Собрания Татьяны Седуновой, которую лишили депутатства по требованию прокуратуры, передан Дмитрию Мильченко. Известно лишь, что он живет в Архангельске и является предпринимателем.

Напомним, Татьяна Седунова лишилась мандата на последней в этом сезоне парламентской сессии. Ранее она была осуждена на два года условно из-за вспышки чесотки в детском лагере "Кучкас", учредителем которого она являлась. Правда, в итоге она попала под амнистию, хотя виновной себя не признала и заявила о своем намерении обжаловать приговор. К слову, Седунову активно поддержали избиратели, писавшие письма в областное собрание с просьбой не прекращать полномочия.

Как известно, Седунова была руководителем фракции "Справедливая Россия" в составе трех человек (один из них - Юрий Шаров считается "условным" членом, так как сам себя называет независимым депутатом). После ухода Седуновой фракцию возглавил бывший директор дорожной фирмы Виктор Сохин.

Новый член фракции Дмитрий Мильченко также, напомним, является бизнесменом. По данным открытых источников, он учредитель и руководитель ООО "АрхангельскНефтеГазМонтаж". Никакого участия в политической жизни до недавного времени Мильченко не принимал. Чем он займется в областном собрании, в каком комитете будет работать, нам пока тоже неизвестно.

Аналитики "Двины-Информ" отмечают, что единственной узнаваемой персоной "Справедливой России" в Поморье остается ее лидер Ольга Епифанова. После ухода Юрия Шарова, Василия Баданина, Бориса Высоких, ареста Алексея Пеункова региональное отделение выглядит скорее как свита вице-спикера Госдумы РФ.