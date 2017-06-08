"Справедливая Россия" теряет кадры: Сохин заменит изгнанную Седунову

Сегодня на очередной сессии депутаты облсобрания удовлетворили требование прокуратуры Архангельской области и лишили полномочий депутата и лидера фракции "Справедливая Россия" Татьяну Седунову. Ранее избиратели писали письма с просьбой оставить Седунову в парламенте.

Татьяна Седунова была осуждена на два года условно из-за вспышки чесотки в детском лагере "Кучкас", учредителем которого она являлась. Правда, в итоге она попала под амнистию, хотя виновной себя не признала и заявила о своем намерении обжаловать приговор.

Сегодня в Архангельске прошло заседание фракции "Справедливая Россия" в областном собрании. Решением депутатского объединения руководителем фракции "СР" в региональном парламенте назначен Виктор Сохин.

Любопытно, что местную "Справедливую Россию" начало лихорадить еще в 2011 году, когда был арестован один из главных спонсоров регионального отделения депутат областного Собрания Алексей Пеунков. По совокупности тяжких преступлений, в том числе, организации убийств бизнесменов Быкова и Агронского, Пеунков получил 23 года лишения свободы. Затем депутатский мандат сдал проходивший по делу Пеункова Михаил Завьялов. А летом прошлого года из партии за "раскольническую деятельность" был исключен один из активных парламентариев Юрий Шаров.

После ухода из облсобрания Седуновой, ее мандат остается вакантным. Кто его получит - решит реготделение. Пока во фракции два члена - новый лидер Сохин и тот самый исключенный Шаров.