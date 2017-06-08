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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/06/28/51524.html

Политика

"Справедливая Россия" теряет кадры: Сохин заменит изгнанную Седунову

"Справедливая Россия" теряет кадры: Сохин заменит изгнанную Седунову
Сегодня на очередной сессии депутаты облсобрания удовлетворили требование прокуратуры Архангельской области и лишили полномочий депутата и лидера фракции "Справедливая Россия" Татьяну Седунову. Ранее избиратели писали письма с просьбой оставить Седунову в парламенте.

Татьяна Седунова была осуждена на два года условно из-за вспышки чесотки в детском лагере "Кучкас", учредителем которого она являлась. Правда, в итоге она попала под амнистию, хотя виновной себя не признала и заявила о своем намерении обжаловать приговор.

Сегодня в Архангельске прошло заседание фракции "Справедливая Россия" в областном собрании. Решением депутатского объединения руководителем фракции "СР" в региональном парламенте назначен Виктор Сохин.

Любопытно, что местную "Справедливую Россию" начало лихорадить еще в 2011 году, когда был арестован один из главных спонсоров регионального отделения депутат областного Собрания Алексей Пеунков. По совокупности тяжких преступлений, в том числе, организации убийств бизнесменов Быкова и Агронского, Пеунков получил 23 года лишения свободы. Затем депутатский мандат сдал проходивший по делу Пеункова Михаил Завьялов. А летом прошлого года из партии за "раскольническую деятельность" был исключен один из активных парламентариев Юрий Шаров.

После ухода из облсобрания Седуновой, ее мандат остается вакантным. Кто его получит - решит реготделение. Пока во фракции два члена - новый лидер Сохин и тот самый исключенный Шаров. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 14:43

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Комментарии
Гленн, сегодня 16:42

А чего тут любопытного? Изначально никакая партия с позорным концом... всё предрешено

Наблюдатель , сегодня 18:51

Государство лишенное правосудия - есть шайка разбойников
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