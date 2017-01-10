Феномен Палкина

К депутату Государственной Думы РФ Андрею Палкину журналисты-остряки прилепили прозвище «олигарх». Однако на самом деле олигархом Андрея Васильевича назвать сложно. А вот необычным бизнесменом-самородком вполне можно.

В последние месяцы фамилия «Палкин» не сходит со страниц СМИ. Виной тому… его банкротство. Историю с миллионными налоговыми долгами можно пересказывать, но это не цель нашего материала. Мы же попытаемся составить политическо-управленческий портрет депутата и бизнесмена Палкина, попытаемся понять, чего он хочет от прихода во власть и каким его видят простые люди.

Андрей Палкин, судя по его официальной биографии, опубликованной в 5-м томе «Поморской энциклопедии», не имеет высшего образования. За плечами средняя школа № 15 в Котласе, ПТУ № 3 в том же Котласе и Лимендское речное училище. Как видите, никаких экономических факультетов, школ менеджмента и Академий госслужбы, чем любят козырять наши современные политики. И, тем более, никаких кандидатских и докторских диссертаций. Палкин всю свою жизнь делал ставку не на теорию, а на практику. Работал в Северном речном пароходстве, мастером Котласского ДОКа. Поднялся в лихие 90-е, когда стал генеральным директором вышеупомянутого ДОКа.

На 90-х стоит остановиться и немного поразмышлять. Да, в те годы многие будущие депутаты и бизнесмены занимались отнюдь не законотворческой и меценатской деятельностью. Кто-то носил тренировочный костюм, кто-то малиновый пиджак, некоторые сидели, другие получали «условки». Прошло время, и вся эта пыль стерлась: новоявленные «крутые» больше не говорят на фене и не угрожают конкурентам горячими утюгами. Но атрибуты того времени сохранились – не только в кинофильмах, но и в людской памяти. И, признаемся, положительно то время вспоминают немногие.

Андрей Палкин в бандиты не пошел. Наверное, сказалась закваска советского человека, провинциала, хорошее воспитание и нежелание рисковать. Тихой сапой Андрей Васильевич начал развивать в Котласе лесопильное дело, а затем строительство. Во время приездов в Котлас я много слышал от простого люда хороших слов в адрес Палкина. Говорили примерно такое: начинал с маленькой пилорамы, поднялся, выкупил «лежащий на боку» силикатный завод, начал масштабное строительство. «Мужиков Палкин буквально спасал: давал работу, возможность заработать реальные деньги. Боролся с пьяницами. Запьешь – выгонит, завяжешь – возьмет снова. В те годы он платил людям нормальные деньги, что было редкостью для провинции. Деловой мужик, хозяйственный».

Для Котласа Палкин примерно то же, что для Новодвинска и Архангельска Владимир Крупчак. Но разница между ними огромная. Крупчак являл собой классический тип российского олигарха: владелец заводов, газет, пароходов. Палкин до недавнего времени вообще не стремился светиться в политике. Да, избирался три раза в областное собрание, но не занимался пиаром на областном уровне. Просто строил дома, расширял свои предприятия, старался решать проблемы котлашан. Судя по налоговым декларациям, записывал на себя всю строительную технику, а также построенные квартиры. Да, в итоге выходили баснословные суммы, но, как утверждает сам Палкин, большая часть этих доходов уходила в расходы. Строительный бизнес не особо выгоден, особенно когда многие чиновники мечтают «положить лапу» на прибыль.

Про одного такого Палкин сказал во всеуслышание – бывший губернатор Михальчук. То, о чем шептались многие, Андрей Васильевич произнес вслух – требовал откаты. Вырисовывается классическая коррупционная схема: известный предприниматель-строитель, о котором говорит вся область, должен отстегивать региональной власти в обмен на расширение его бизнеса. Например, на возможность строить в Архангельске. Говорят, Палкин давно подбирался к областному центру, чтобы начать возводить так называемые доходные дома, столь популярные на Западе. Но в областной центр Палкина «не пускали» до недавнего времени. Возможно, что это одна из причин, почему он решил пойти в Госдуму. Чтобы строить дальше Котласа и Архангельска, выйти на новый уровень. Быть официальным лоббистом какого-либо бизнеса и депутатом одновременно по идее запрещено. Хотя многие это де-факто делают.

Теперь о доходных домах. В свое время в интервью СМИ Палкин так обозначил эту тему: «В принципе для меня это социальный проект. Уже порядка 80 квартир мы предоставили по принципу социального найма, жители в основном – педагоги и врачи. Мы строим много жилья, по 25 тысяч квадратных метров в год, и все квартиры, которые остаются после сдачи объекта, мы сдаём внаем. При этом мы заключаем договор с правом регистрации в этом доме всех членов семьи нанимателя. Конечно, это очень "длинные" деньги, длинный оборот, тем не менее, это постоянный доход. Если бы у нас была более лояльная система кредитования бизнеса, а налоговое бремя было чуть меньше, было бы легче. С этих денег, которые получаю за квартиру, я плачу как предприниматель налоги в полном объёме. Жильё в таком доме обходится в 180 рублей с квадратного метра плюс коммунальные платежи. А так как система отопления у нас индивидуальная, то "коммуналка" обходится порядка 2,5–3 тысяч рублей максимум. Получается, что квартира 52 кв. м в месяц обойдётся в 11 тысяч рублей».

Аналитики рынка давно говорят, что доходные дома являются разумной альтернативой «грабительской» ипотеке. А право собственности – палка о двух концах. Да, ты можешь стать собственником, но при этом ты и будешь за все отвечать: за чистоту своего двора, текущую крышу или ветхость дома. А если находишься в ипотеке, то дополнительно отстегивать банку приличный куш в виде процента. И так долгие годы, пока не исчезнет обременение. Палкин же предлагает разумный вариант: тот же «советский» найм с той лишь разницей, что хозяином будет не непробиваемый горисполком, а конкретный человек с фамилией, именем и отчеством. Очень даже прогрессивная схема.

Ну а теперь про миллиарды и долги. Как известно, в 2016 году Андрей Палкин решил-таки идти в Госдуму. Сам он во время одной из пресс-конференций говорил, что это не было спонтанное решение. Мол, люди просили, а сам он долго думал. Потому, мол, и не успел закрыть свои ИПшки и вовремя заплатить налоги. Однако если вспомнить то недалекое прошлое, то можно вспомнить и конфликт Палкина с мэром Котласа Андреем Бральниным, который, по слухам, сам хотел идти в Госдуму. Правда, по всем замерам Палкин был в разы популярнее среди котлашан, чем их собственный мэр. Причин несколько: как упомянутая выше народная молва о нем как о «созидателе», с нуля создавшем крупный бизнес, так и не сильная любовь к чиновнику Бральнину, за которым, как говорят котлашане, ничего нет. Возможно, решение о том, что на выборы пойдет Палкин, принималось на самом высшем уровне. Тогда почему сейчас все чаще раздаются голоса о том, что Андрея Васильевича усиленно «сливают»?

Обратимся к позиции налоговой службы. В июне «Двина-Информ» публиковала официальную версию УФНС по Архангельской области. Стоит привести ее дословно: «Арбитражный суд Архангельской области удовлетворил иск налогового управления о включении в реестр требований кредиторов в рамках процедуры банкротства гражданина А.В. Палкина 25 млн. рублей. Однако это лишь часть задолженности перед государством. В ближайшее время суд рассмотрит еще два аналогичных иска на сумму 163 млн. рублей. В итоге общая кредиторская задолженность по налогам у А.В. Палкина должна превысить 188 млн. рублей, в том числе НДС – 116 млн. рублей, НДФЛ – 68,7 млн. рублей и имущественные налоги – 4,3 млн. рублей", - отмечает заместитель руководителя УФНС России по Архангельской области и НАО Юрий Булгаков».

На этой неделе Андрей Палкин представил план реструктуризации задолженности. Он готов погасить всю задолженность в течение трех лет, однако с одной оговоркой - за исключением штрафов и пеней. «Источник погашения долгов - средства по сделке по продаже бизнеса, которые я буду получать в течение трех лет. Отсюда и график исполнения обязательств, который полностью соответствует закону», - заявил Палкин. Кстати, из налоговой декларации за 2016 год следует, что Андрей Васильевич уже не является миллиардером и владельцем многочисленных квартир. Доход составил 678 миллионов 471 тысячу 620 рублей (в 2015 году и в момент избрания в Госдуму он составлял полтора миллиарда рублей). Говорит, что продал квартиры и машины своему сыну, однако в декларации Палкина-младшего за 2016 год указаны лишь 5 земельных участков, 1 жилое помещение, нежилое хозяйственное строение, производственное здание, объект незавершенного строительства и подъездной железнодорожный карман. Ну и доход весьма скромный – 2 миллиона 679 тысяч рублей. Вопрос остается: а где все бывшее имущество Палкина-старшего?

Сразу же после обнародования информации о многочисленных долгах по налогам, эксперты заговорили о возможном уходе Андрея Палкина из Госдумы. Мол, нашего «олигарха» кто-то выживает. Чуть ли не мстит ему бывший возможный соперник Андрей Бральнин. Так ли это? Сам Палкин на вопрос «Двины-Информ» об отношениях с Бральниным ответил как-то невнятно, но подтвердил, что противоречия у них есть. Но может ли котласский мэр ему помешать? Не очень в это верится. Заинтересована ли в этом областная власть, осторожно относящаяся к столь непредсказуемому Палкину? Да тоже вряд ли, - губернатор Орлов смог выстроить со всеми депутатами новой Думы нормальные отношения. И потом, Палкина на юге области до сих пор уважают, и стоит ли тогда нагнетать? Тем более что выборы он выиграл с большим перевесом. Так что вопросы, кого не устраивает Палкин, остаются пока без ответа.

Вокруг нашего героя вспыхнул в прошлом году еще один скандал, связанный с задержанием владельца сайта «Компромат29» Александра Суханова. По официальной версии Суханов вымогал у Палкина крупную сумму денег. Депутат не только решил не платить ему за «не публикацию компромата», но и поймал «на живца». В итоге по приговору суда Суханов получил более пяти лет лишения свободы. Сам Александр не согласен с трактовкой обвинения, преступное деяние он отрицает. Андрей Палкин на вопросы журналистов по этому делу отвечает жестко: поделом ему! «Он даже не извинился передо мной! А ведь ему, оказывается, платили! Другие люди. Я не стал».

В журналистском сообществе мнения разделились: одни наезжают на Суханова, называя его нечестным бизнесменом, другим не понравилось, что Палкин донес в органы. Данная ситуация очень хорошо характеризует Андрея Васильевича. Мол, не надо меня запугивать и залезать ко мне в карман. Это как с Михальчуком, только наоборот. В обоих случаях Палкин проявил характер. Как говорится, не дипломат, не политик, но серьезный мужик.

Что нравится и не нравится нашей общественности в Палкине? Подкупает искренность и откровенность в общении со СМИ. Не лукавит, не юлит, говорит, как думает. Иногда, правда, перебарщивает. Про свое богатство говорит достаточно оригинально: «Меня называют олигархом, но что это за понятие? Если я своими руками сажаю картошку, лук, редиску, огурцы, малину выращиваю, значит, я олигарх?» Котлашане, работавшие с ним, отзываются как об очень конкретном руководителе. «Главное – дело», - такой образ создал себе он, баллотируясь в Госдуму.

Но есть в Палкине то, что откровенно раздражает многих. Депутатство в Госдуме – это уже не строительство доходных домов и не общение с мужиками на их языке в том же Котласе. Нужно быть гибче, системнее, - как-никак, «Единая Россия», в которой состоит Палкин, не очень-то любит харизматиков, выбивающихся из общего одноликого ряда. Но, может быть, в этом и состоит «феномен Палкина»? В его размашистых, аляповатых заявлениях для СМИ, в четкости характеристик оппонентов и врагов, в бескомпромиссности по отношению к тем, кто старается подгадить? Ведь в нынешней политической системе «безликих винтиков» ярко говорить позволяется всего лишь некоторым «фрикам» наподобие Виталия Милонова и Натальи Поклонской. Остальные молча нажимают кнопки и не гнут свою линию. Палкин пока остается тем человеком, которым его помнят в Котласе. Живым, простоватым, деловитым, временами сердитым и обидчивым. Этакий дореволюционный смекалистый купец из пьес Островского. Но не политик. А может быть, он и не должен им быть?