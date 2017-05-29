Налоговая: суд рассмотрит еще два иска по долгам Андрея Палкина

Напомним, несколько дней назад Арбитражный суд Архангельской области включил в реестр требований кредиторов депутата Госдумы Андрея Палкина долг перед налоговой службой на 25,47 млн рублей. Однако это еще не финал: в ближайшее время будут рассмотрены два аналогичных иска на 163 млн рублей.

Как сообщил ИА "Двина-Информ" заместитель руководителя УФНС России по Архангельской области и НАО Юрий Булгаков, Арбитражный суд Архангельской области удовлетворил иск налогового управления о включении в реестр требований кредиторов в рамках процедуры банкротства гражданина А.В. Палкина 25 млн. рублей. Однако это лишь часть задолженности перед государством.

"В ближайшее время суд рассмотрит еще два аналогичных иска на сумму 163 млн. рублей. В итоге общая кредиторская задолженность по налогам у А.В. Палкина должна превысить 188 млн. рублей, в том числе НДС – 116 млн. рублей, НДФЛ – 68,7 млн. рублей и имущественные налоги – 4,3 млн. рублей", - отмечает Булгаков.

Налоговое управление рассчитывает, что Палкин, осознавая свою ответственность перед избирателями и государством, исполнит публичные обещания использовать институт банкротства для полного погашения задолженности по налогам. По данным налоговой, депутат-должник представил проект плана реструктуризации долгов, то есть их поэтапного погашения. Представленный проект плана будет рассмотрен на собрании кредиторов должника, а затем, в случае его одобрения, направлен в арбитражный суд для утверждения.

Андрей Палкин был признан самым богатым депутатом Госдумы седьмого созыва. На момент избрания он владел 59 квартирами в Архангельске и тремя в Московской области и также около 200 транспортными средствами, большую часть из которых составляет строительная техника. Его доход за 2015 год оценивался в 1,5 миллиарда рублей. Однако уже в 2016 году доходы олигарха стали гораздо скромнее: он получил 678 миллионов 471 тысячу 620 рублей. Скромнее стало у него и с недвижимостью: в собственности 5 земельных участков, жилой дом и 2 квартиры.