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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/06/05/51124.html
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Депутаты-невидимки Архангельского облсобрания
«Двина-Информ» продолжает серию депутатских рейтингов. Ранее мы рассказали о так называемых «говорящих головах» или «ораторах». Сегодня поговорим о тех, кого в парламенте не видно и не слышно.
В свое время в Архангельском облсобрании был такой депутат по фамилии Крылов. Тогдашний спикер Виталий Фортыгин сокрушался, что данного законодателя не видели на сессиях с момента избрания. Оказалось, что Крылов проживал в Москве, а в облсобрание попал по списку «Единой России». Что называется — выбрали и забыли.
В нынешнем облсобрании тоже был такой депутат. Звали его Максим Мещеряков. Когда его коллеги прекращали полномочия данного «народного избранника», то не могли вспомнить, кто это вообще такой. На сессии Мещеряков давно не ходил, а из Архангельска уехал сразу же, как покинул пост директора «Архгеолдобычи». Избран был, кстати, тоже по списку «Единой России».
Но не только в «ЕР» есть невидимки. Мы нашли двух абсолютно незаметных депутатов облсобрания от ЛДПР. Наталья Попова прошла в парламент по спискам партии Жириновского и работает ныне в комитете по культуре. Проживает в Онеге. Наши парламентские завсегдатаи не могли вспомнить ни одного выступления этого депутата на сессии. Точно так же ведет себя и другая представительница ЛДПР — врач-стоматолог Лариса Сергеева. Ее можно вспомнить только в связи с давнишними выборами мэра Архангельска, на которых она заняла четвертое место. На фоне «говорящих голов» Сергея Пивкова и Ольги Осициной эти две дамы совершенно незаметны. Для чего, спрашивается, избирались по партийным спискам?
Во фракции КПРФ совершенно незаметен Виталий Пуканов. Ходят слухи, что попал он в депутаты исключительно в деловых целях, чтобы лоббировать интересы бизнеса. В коммунистической риторике и защите прав трудящихся замечен не был. Зато попадал в поле зрения прокуратуры по факту невыплаты зарплаты работникам своего предприятия. Интересно, смог ли бы попасть данный товарищ-господин в облсобрание, если бы выдвигался по одномандатному округу? Да и при новом раскладе с сокращением корпуса с 62 до 47 депутатов, он вряд ли сможет снова заполучить мандат.
Не проявляет активности и член фракции «Справедливая Россия» бывший директор дорожной фирмы Виктор Сохин. Попал он в депутаты случайно, после сдачи мандата Михаилом Завьяловым (он проходил по «делу Пеункова»). На сессиях Сохин выступает редко, предпочитая молча голосовать.
Но больше всего «невидимок» все же во фракции «Единая Россия». И все они были, как и вышеназванные персоны, избраны по партийным спискам. Как говорится, им помог бренд партии и известные «паровозы», возглавлявшие список. К таковым можно отнести директора управляющей компании из Шенкурска Евгения Коробицына: в активности на сессиях не замечен. Не слышно и не видно представителя Мезенского района Татьяны Коротаевой (возможно, много работает в своем МО, но не на уровне области). Молчит бывший главный областной энергетик Игорь Котенко, попавший в облсобрание еще в бытность директором «Архэнерго». Не очень разговорчив и депутат от Устьян Александр Чеглаков. То же самое можно сказать о представителе Котласа Василии Бреховских.
Комментаторы и «диванные аналитики» зачастую обвиняют областной парламент в отсутствии четкой позиции по острым вопросам. Возникает ощущение, что депутаты представляют не избирателей, а какие-то отдельные группы, связанные с политикой или бизнесом. И уж тем более сложно контролировать работу тех народных избранников, кто был избран не по одномандатному округу, а по списку партии. Легко раствориться в огромном представительном органе, где заседает 62 человека. Чуть сложнее это будет сделать, когда депутатов останется 47. Но совсем было бы не затеряться, если бы осталось человек 25-30.
Депутат, избранный по одномандатному округу, так или иначе думает о собственных перевыбоорах. Для этого ему приходится встречаться с народом, собирать средства, заранее продумывать будущую агитацию. «Списочникам» в этом плане гораздо легче: передали тебе мандат от «паровоза», и можно пять лет бить баклуши. А можно и вовсе на сессии не ходить, воспользовавшись правом передачи голоса. Кстати, активный депутат Дятлов выступал за отмену подобной практики, считая, что у прогульщиков не должно быть возможности отдавать голоса. Не ходишь на заседания — читай — не работаешь. Но инициативу Дятлова не поддержали. Может быть, зря?
Ранее на эту тему: Парламентский рейтинг: «Говорящие головы» с площади Ленина
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