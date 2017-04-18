Парламентский рейтинг: «Говорящие головы» с площади Ленина

Сегодня, в день российского парламентаризма, «Двина-Информ» открывает серию рейтингов депутатов Архангельского областного Собрания. Как известно, в облсобрании заседает 62 человека, среди них есть как яркие, так и незаметные личности. Ну а начнем мы с самых говорливых, к которым, на наш взгляд, можно применить неоднозначный термин «говорящие головы».

В нашей терминологии – это активные, даже гиперактивные и чрезвычайно публичные спикеры, которые говорят много, но к сожалению, далеко не всегда по делу. Все они на виду. И говорят, кстати, не только с трибуны на сессиях, но и в социальных сетях, на различных собраниях, совещаниях и даже митингах. Иногда речь этих политиков охватывает почти все сферы жизнедеятельности, даже те, от которых наши депутаты совершенно далеки. Зато высказавшись, наши ораторы остаются довольны. Для них сказать иногда важнее, чем сделать.

В прошлых созывах областного парламента ключевыми ораторами были одиозные фигуры политического небосклона. Чего стоит пламенный трибун-либерал Дмитрий Таскаев, острого языка которого побаивались коллеги. Или саркастичный финансист Александр Иванов. К «говорящим головам» дней минувших относят даже Илью Азовского, которого в свое время перекричать или переспорить не мог никто. Нынешний созыв областного собрания в плане ораторства скромнее, но и в нем есть те, кто любит красиво и громко заявить о себе.

На первом месте в нашем рейтинге 33-летний член фракции «Справедливая Россия» (хотя сам он называет себя независимым депутатом) Юрий Шаров. Его можно услышать на каждой сессии, практически по каждому вопросу. В регионе он ведет свой проект «Коммунальная самооборона», цель которого – просвещение граждан в сфере ЖКХ. Но знаменит Шаров не борьбой с коммунальными катастрофами, а острыми выпадами по горячим в политическом плане темам. Наберите в сервисе «Яндекс.новости» «Юрий Шаров» и посмотрите какие новостные заголовки вам покажет умная программа. Тут и мораторий на упоминание Сталина, и проверка деятельности федерации хоккея с мячом, и ввод в регионе продовольственных карточек, и запрет на боярышник, и критика деятельности корпорации развития. Сразу видно: широкого профиля народный избранник.

Таких часто называют профессиональными политиками. То есть людьми, которые этой самой политикой живут и ничем кроме нее профессионально не занимаются. И действительно, нет за депутатом Шаровым ни бизнеса, ни партии (из «Справедливой России» он был со скандалом исключен еще в 2016 году), ни, вероятно, надежного электората. В результате шанс удержаться на плаву и попасть в очередной созыв: максимально громко трубить в трубу. По всем резонансным вопросам. А депутат, к слову, числится в составе АОСД на так называемой «освобожденной основе». То есть, переводя на русский язык - денежку он из бюджета получает за свою работу на благо области. В декларации за 2016 год указана сумма чуть более 2 млн. рублей. Делим на 12, получаем примерно 160 тысяч рублей в месяц. Не факт что это все — зарплата народного избранника, но в любом случае для «говорящей головы» вполне нормальная цифра. Есть за что побороться.

С борьбой, кстати, может возникнуть проблема. После исключения из «Справедливой России» встает большой вопрос о будущем депутатского мандата Юрия Шарова. Пройти в новый созыв в одномандатном округе ему будет крайне затруднительно: нет ни особой известности, ни больших денег. Самый возможный вариант – вхождение в другую «оппозиционную» партию – ЛДПР. Однако в этой партии и фракции есть другой оратор, занимающий второе место в нашем условном рейтинге – Сергей Пивков.

Этот тоже очень молодой депутат был избран, как и Шаров, по партийному списку. Но, в отличие от Юрия, Сергей Пивков имеет неплохую электоральную поддержку в родном Новодвинске. «Партия Жириновского» здесь обычно собирает хороший урожай голосов. Однако попытка пойти по одномандатному округу в Госдуму РФ для Пивкова не увенчалась успехом – проиграл единороссу Дмитрию Юркову, заняв четвертое место. «Оратор» от ЛДПР тоже любит пиариться на разного рода популистских инициативах. Например, он предлагал наказывать за «надругательство над гимном России». Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе, говорили, мол, других проблем в регионе нет? За Сергеем Пивковым, как и за Юрием Шаровым, нет опыта работы в государственной или муниципальной должности, нет за ними и крупного бизнеса. А потому приходится набирать политический вес методом «говорящей головы». Кстати, Сергей тоже, как и Шаров, работает на освобожденной основе и получает деньги из бюджета на свою деятельность. То есть, «говорит» не бесплатно.

Третье место в нашем рейтинге занимает заслуженный единоросс Александр Дятлов. Он, в отличие от Пивкова и Шарова, имеет солидный «стаж» в бизнесе, да и в парламенте уже более 10 лет. В нынешнем созыве облсобрания он возглавляет комитет по лесопромышленному комплексу и активно лоббирует интересы данной индустрии. Однако известность в широких кругах он получил как борец со «Свидетелями Иеговы» и разного рода «дурными привычками» у молодежи вроде спайсов и алкогольных коктейлей. «Двина-Информ» ранее писала о работе архангельских депутатах в социальных сетях, - Александр Дятлов в том рейтинге занял почетное первое место. Его частенько упрекают за «многословие»: какую проблему ни возьми, всегда Дятлов выскажется. А уж борьбу с сектами многие обитатели соцсетей и вовсе посчитали грубыми наездами на гражданские свободы. Однако у Александра Владимировича хороший политический нюх: он-то знает, на какой теме можно хорошо «выехать» и заработать очки. Пускай даже эта тема имеет отдаленное отношение к его основной деятельности в комитете по ЛПК. И, «на десерт» - про зарплату. Дятлов, как председатель комитета, получает ежемесячно неплохую сумму из бюджета. И побольше, чем рядовой депутат.

На четвертом месте – «оратор» - ветеран, лидер фракции КПРФ Александр Новиков. Этому депутату «палец в рот не клади», он в острых выражениях любого забьет. Но оно и понятно: коммунист в нынешней политической системе и должен быть ярким и речистым, иначе избиратели за ним не пойдут. Новиков обычно критикует, причем, большинство инициатив губернатора и правительства. Вот и отчет Игоря Орлова его не удовлетворил. Александр Владимирович справедливо посетовал на нерешаемость демографической проблемы. Однако критики лидера областной КПРФ отмечают, что главный коммунист только говорит, но сам ничего не делает. Да и кроме сторонников компартии никто его на местах не знает. А в областное собрание он все три раза избирался по партийным спискам. Работает Александр Владимирович на освобожденной основе, получая депутатскую зарплату.

Пятое место мы отдали другом ветерану, единороссу – Эрнесту Белокоровину. Он, как и его коллега Александр Дятлов, имеет хороший политический нюх. Пошла тема с сокращением количества областных депутатов – Эрнест Анатольевич взялся за нее. Много говорили об отмене выборов мэров – тоже вставил свои «пять копеек». Правда, Белокоровин хоть и является маститым «популистом», упрекнуть его в бездеятельности нельзя. В родной Соломбале за него голосуют четыре созыва подряд, а значит, доверяют. Хоть и критикуют. Попробовал себя Белокоровин и в государственной структуре, когда был областным министром промышленности и транспорта. Однако ближе ему, все-таки, парламентская деятельность и яркие выступления на публике.

На шестом месте расположилась единственная в нашем рейтинге дама – Ольга Осицина. Надо заметить, странная, даже где-то таинственная личность. Занимается бизнесом, но чаще вспоминают её в связи с делом 10-летней давности о взятках экс-депутату Виктору Воробьеву. Руководит фракцией ЛДПР, но на думские выборы минувшей осенью не пошла. А тут еще скандал с фальшивым аттестатом, из которого следует, что Ольга Сергеевна даже среднюю школу не закончила. Зато по части высказываний наш «оратор» заткнет многих «женщин-политиков».

И, наконец, на седьмом месте – депутат, единственный член фракции «Патриоты России», бывший мэр Новодвинска Иван Попов. Парламентарий работает первый созыв, но выступает на каждой сессии. Причем, Иван Леонидович заработал славу последовательного критика областной власти. Но, в отличие от Шарова. Пивкова и Дятлова он не использует для этого социальные сети. А еще он имеет поддержку населения в родном Новодвинске, где его знают как владельца транспортной компании, занимающейся автобусными перевозками.

Следующий наш рейтинг будет посвящен «молчунами» или «невидимкам» Архангельского областного Собрания, то есть тем депутатам, которые за четыре с половиной года работы так и остались совершенно неизвестными для населения и журналистов.