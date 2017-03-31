Айк Аджоглян: архангельские политики не готовы к критике в соцсетях

На прошлой неделе «Двина-Информ» рассказала об активности политиков Архангельска в социальных сетях. Сегодня мы продолжаем тему и даем слово нашему эксперту.

Политтехнолог и директор интернет-агентства Айк Аджоглян считает, что социальные сети, как значительная часть социальных медиа, давно доказали свою эффективность, как оперативного канала коммуникации. «Большинство политиков и представителей власти это осознают, но далеко не все готовы вести там работу. Рассказывать о своей деятельности, делиться событиями из личной жизни и тем более налаживать коммуникацию в комментариях к своим публикациям. И на это есть вполне объективные причины.

Во-первых, это требует времени. Во-вторых, нужно чётко понимать, что и для кого публиковать. Осознавать востребованность целевой аудиторией то, что публикуется. Ну и в-третьих, быть готовым к критике в комментариях. Но политиков, которые реально соблюдали бы эти простые истины, в нашем регионе, очень мало. Помимо упомянутого главы региона, я бы ещё отметил бывшего министра по делам молодёжи и спорту Елену Доценко. И по моему мнению соцсети лишь зеркалят реальную работу и эффективность политика. Большая масса, конечно, особо не думает что публиковать, как и когда. Если и думает, то очень плохо. Кто-то откровенно занимается самолюбованием публикуя то, как мастерски получается забить баскетбольный мяч в корзину, а кто-то публикует бесконечные, однообразные селфи, унылость которых даже не спасает улыбка автора фото, - «это ведь так интересно людям», наверное думают они. Абсолютно не понимая, что с каждой такой публикацией растёт антирейтинг. Факт в том, что это в наше время соцсети - это один из лучших инструментов формирования информационного фона и имиджа политика в целом».

Айк Аджоглян считает, что на западе ценность соцсетей поняли значительно раньше. «Стоит посмотреть президентскую кампанию 2016 года. Не буду утверждать, что работа в сетях помогла Трампу одержать победу, скажу только одно: уже все согласились – Хиллари Клинтон достаточно профессионально тиражировалась во всех официальных СМИ, авторитетных, с устойчивой аудиторией. Штаб Трампа в свою очередь был лишён этого канала коммуникации с избирателями и сделал серьёзную ставку на продвижение в интернете. Так вот даже в промежуточных рейтингах Трамп не сильно отставал.

Читателям рекомендую подписываться на политиков и задавать вопросы об их работе в комментариях. Это, кстати, может сформироваться в одну из форм общественного контроля. Практика показывает, что политики, готовые к открытому диалогу (некоторые блокируют возможность публикации комментариев), некоторые вопросы решают значительно оперативнее, получив актуальную информацию в режиме он-лайн».

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