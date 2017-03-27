Политики не путаются в социальных сетях

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов попал в топ-6 губернаторов-пользователей соцсетей. Приятно, что глава нашего региона оказался в компании с мэром Москвы, главами Подмосковья, Татарстана и Чечни. Вместе с тувинским руководителем Орлов стал конкурентом так называемым «передовым губернаторам». Однако архангельские политики в соцсетях не так активны.

Аккаунт Игоря Орлова «В контакте» знают все эксперты, журналисты и многие простые жители Архангельской области. Его преимущество – возможность высказывать свою позицию, предлагать идеи и даже критиковать власть. Единственное «но» - губернатор удаляет мат и оскорбления. Но некоторые комментарии он «берет на карандаш» и дает соответствующие распоряжения помощникам. Пресс-секретарь губернатора Иван Новиков отмечает, что свою страницу Игорь Анатольевич ведет сам. «Практически каждое утро он прочитывает комментарии. Посты выбирает сам, иногда слушает наши советы, иногда нет. Несколько дней назад он откликнулся на трагедию в Санкт-Петербурге и разместил пост с соболезнованиями. К своей странице в соцсети он относится серьезно, для него это канал коммуникации», - отмечает Новиков.

Но примеру губернатора следуют далеко не все политики Архангельской области. Если взять депутатов областного Собрания, то у большинства страниц в социальных сетях попросту нет. Тех, у кого есть, можно пересчитать по пальцам.

Депутат и глава комитета по ЛПК Александр Дятлов – один из самых активных и в фейсбуке и вконтакте. Посты публикуются ежедневно, некоторые подхватываются СМИ и используются в виде комментариев и инфоповодов. Наблюдатели отметили увлечения Дятловым селфи с последующим размещением в соцсетях. По этим селфи можно отследить настроение и эмоции парламентария, а также места, где он бывает. Такая публичная активность нравится не всем, некоторые утверждают, что Дятлов просто пиарится. Но, с другой стороны, каждый желающий может написать депутату, добавить его в друзья и свободно покритиковать. В споры Александр Владимирович вступает редко, но критические комментарии не удаляет.

Депутат Юрий Шаров (экс-«Справедливая Россия») – самый последовательный критик власти в соцсетях. Один из последних его постов посвящен отклику премьер-министра Дмитрия Медведева на разоблачительное видео о коррупции. Юрий Шаров отмечает: «Вчера этот чиновник прокомментировал обвинения в коррупции. Получилось неубедительно и местами нелепо. А когда он обвинения в использовании власти для личного обогащения называет "заказным материалом за который очень много заплатили" - это еще и уныло. Надо спасибо сказать тем кто заплатил свои деньги за расследование в интересах общества, даже если они свои политические цели преследовали». Пост вызвал живую дискуссию и множество лайков. Но чаще Шаров высказывается об областных проблемах, особенно в сфере ЖКХ. Не так давно он опубликовал разоблачительный доклад об уборке Архангельска от снега. Этот доклад активно использовали СМИ.

Депутат и соратница Александра Дятлова Екатерина Поздеева не отстает по активности от своего коллеги. Основные темы, которые она предлагает для обсуждения в соцсетях, связаны с молодежью. Последний пост в фейсбуке: «Приняла участие в заседании межведомственной комиссии по профориентации и трудоустройству молодёжи. Обсудили возможности и направления целевого обучения студентов для трудоустройства в муниципальных образованиях региона, а так же итоги регионального этапа конкурса профмастерства "Worldskills».

Хорошо работают с соцсетями депутаты от ЛДПР. Сергей Пивков выкладывает в основном партийные новости и собственные инициативы. 1 апреля он разместил любопытный пост: «Молния!!! Только что участники Форума "Арктика. Сделано в России", который проходит сейчас в Малых Корелах, сообщили что видели Снежного Человека! Скинули фото, но связь оборвалась словами - здесь полиция и военные, никого не выпускают и не дают выходить на связь!!! Кто-нибудь знает, что там происходит??? Срочно выезжаю на помощь!!!» Далеко не все подписчики его страницы сразу поняли, что это была первоапрельская шутка.

Лидер фракции ЛДПР в областном Собрании Ольга Осицына тоже работает в соцсетях, но не так активно, как Пивков. Постов значительно меньше, в основном это перепосты новостных сообщений. А вот страница в фесбуке ее коллеги по фракции Ларисы Сергеевой «мертвая» - практически нет ни сообщений ни фото.

Лидер фракции «Справедливая Россия» Татьяна Седунова предпочитает для общения социальную сеть «В контакте». На ее странице – перепосты цитат, результаты пройденных тестов, поздравления от друзей, рецепты, интересные видео. Очень мало сообщений на политические и общественные темы.

Из самой многочисленной фракции «Единая Россия» мало кто может похвастаться активностью Дятлова и Поздеевой. «В контакте» мы нашли страницу депутата Андрея Аннина, где отметили количество фотографий родного Виноградовского района. Так, на одной из них – ухабистая дорога райцентра Березник. Народный избранник явно этим недоволен, его комментарий: «Ухабисто, уныло, убого». А вот один из самых колоритных депутатов-ветеранов Евгений Ухин страниц в соцсетях не ведет. Другой яркий оратор Эрнест Белокоровин предпочитает устаревший твиттер. Не нашли мы страниц спикера облсобрания Виктора Новожилова, депутатов Виктора Зари, Виталия Фортыгина, Станислава Второго. Заброшена страница главы местной «Единой России» Сергея Моисеева, на ней нет ни одной записи и фото.

Ведут свои страницы в социальных сетях вице-спикер облсобрания Юрий Сердюк, депутаты-единороссы Римма Карташова, Андрей Попов, Михаил Палкин, Сергей Эммануилов и еще несколько человек. Как говорится, не густо.

Но хуже всех дела обстоят у коммунистов. Страница лидера фракции Александра Новикова в фейсбуке больше напоминает пустырь: единственная фотография, 12 друзей и ни одного поста. Не жалует соцсети и известная публике Надежда Виноградова. Та же история с северодвинцем Василием Гришиным. Единственным активным коммунистом является экс-кандидат в губернаторы Поморья от КПРФ Василий Павлов. Правда, свою страницу «в контакте» он не посещал с 4 марта.

Эксперты считают, что наши политики напрасно недооценивают социальные сети, ведь это не только прямая связь с потенциальными избирателями, но и возможность лишний раз мелькнуть на информационном фоне. Судя по всему, Дятлов, Поздеева, Шаров и Пивков это хорошо понимают. Их же консервативные коллеги предпочитают общаться в кабинетах и на встречах с населением. Причем, тоже не все и не всегда активно…