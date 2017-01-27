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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/04/04/50011.html

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Политика

"Серый кардинал" политики Сергей Ковалев подался в образование

"Серый кардинал" политики Сергей Ковалев подался в образование
Недолго понянчил внуков на пенсии бывший вице-мэр Архангельска Сергей Ковалев. Сегодня стало известно, что он возглавил Институт открытого образования (бывший институт усовершенствования учителей). С этой должности в прошлом году странным образом ушла многолетний директор Лариса Уварова.

Ранее наблюдатели утверждали, что место Уваровой займет другой бывший зам Игоря Годзиша Ирина Орлова, курировавшая в мэрии социальные вопросы. Орлова ушла на пенсию почти одновременно с Ковалевым - в конце 2016 года.

Сам Сергей Ковалев еще с начала 90-х входит в политический истеблишмент Архангельской области. При Анатолии Ефремове он дослужился до вице-губернатора и куратора информационной политики. При Илье Михальчуке он недолго возглавлял департамент общественных связей, а при Игоре Орлове был вновь назначен вице-губернатором и "политическим куратором". Летом 2015 года вместе с Виктором Павленко и Еленой Вторыгиной он был выдвинут Орловым в члены Совета Федерации РФ, но пост тогда занял Павленко. С ноября 2015 года по январь 2017-го Ковалев был заместителем главы Архангельска Игоря Годзиша. Более подробно об этом человеке "Двина-Информ" писала минувшей зимой.

– Конкурсная комиссия отметила не только большой управленческий опыт претендента. Сергей Ковалев представил вполне конкретные планы по развитию института, предложив сразу несколько проектов. Не сомневаюсь, что Сергей Михайлович сможет придать новый импульс развитию основной площадки для переподготовки педагогов региона, – подчеркнул министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

– Важно сохранить лучшие традиции и практики, которые наработаны институтом. В частности, речь идет о программах повышения квалификации педагогов и, конечно, дистанционных образовательных проектах, активно внедряемых в регионе, – отметил Сергей Ковалев. – В то же время у института есть потенциал, который, учитывая новые подходы в управлении, необходимо использовать во благо региональной системы образования.

Юрий Севастьянов, Сегодня 14:36

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Комментарии
Так, сегодня 15:18

Ирина Васильевна Орлова возглавила МБУ «Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «ЛЕДА»

Таку, сегодня 15:21

Вот поэтому не она стала в ИОО, а Ковалёв

Таку, сегодня 16:01

Орлова ушла на пенсию на месяц раньше Ковалева. И сразу в "Леду"...
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