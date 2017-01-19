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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/01/31/48880.html

Политика

На место Николая Евменова появились претенденты

На место Николая Евменова появились претенденты
В декабре 2016 года уполномоченный по защите прав бизнеса в Поморье Николай Евменов ушел в отставку. Вслед за этим в Архангельске на пост бизнес-омбудсмена был объявлен конкурс.

«Двина-Информ» ранее писала, что на пост Евменова прочат заместителя министра сельского хозяйства региона и куратор торговли Ирину Бажанову. Ее коллеги характеризуют исключительно положительно: специалист компетентный, грамотный, открытый в общении СМИ, в отрасли не первый год. Думается, бизнесмены бы нашли с Бажановой общий язык.

Неделю назад объявился еще один претендент – представитель «Опоры России» Иван Кулявцев. В Архангельске он известен как представитель компании по установке пластиковых окон. В бизнесе Иван уже более 15 лет, попутно закончил Президентскую программу переподготовки управленческих кадров. Кстати, он уже успел встретиться с губернатором Игорем Орловым и рассказать ему, как он видит деятельность бизнес-уполномоченного.

Знающие Ивана Кулявцева отзываются о нем положительно. Отмечают не только деловые качества, но и личную порядочность, что в наше время компроматов весьма ценно.

Стоит отметить, что Николай Евменов на посту омбудсмена трудился три года, за это время предложил несколько инициатив на поддержку бизнес-сообщества. Последняя касалась сокращения внеплановых проверок бизнеса, ее в декабре 2016 года поддержали областные депутаты.

Имя нового омбудсмена мы узнаем в феврале. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 17:17

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