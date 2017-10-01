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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/24/53610.html

Происшествия

В Северодвинске компания молодых людей напала на бригаду "скорой"

В Северодвинске компания молодых людей напала на бригаду "скорой"
Фото с портала "Северная неделя"
Пока медики оказывали срочную помощь девушке с травмой головы, неадекватная молодёжь закидала машину "скорой" камнями.

В баре на Ломоносова, 104 компания молодых людей прилично выпила. Одна из посетительниц ударила 20-летнюю девушку кувшином по голове. Той потребовалась помощь медиков. 

Бригада скорой помощи диагностировала ушибленную рану лба. Девушку решено было госпитализировать. Молодой человек, услышав об этом, заявил, что поедет вместе с подругой. Но врачи объяснили, что это невозможно. Тогда неадекватный начал закидывать медицинской автомобиль камнями.

На место прибыла полиция и  задержала зачинщика дебоша. Самых буйных нарушителей общественного порядка доставили в дежурную часть. В отношении трёх молодых людей составили протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство, - сообщает "Северная неделя".

Как рассказала главврач северодвинской станции скорой помощи Елена Павлова, такие выходки, которые мешают врачам выполнять свою работу, они не намерены спускать с рук хулиганам:

"Каждому из сотрудников скорой помощи дано указание незамедлительно писать заявление в полицию в отношении лиц, которые мешают оказывать первую помощь пострадавшим."

Напомним, буквально сегодня утром мы публиковали новость об архангелогородце, избившем врача скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области, за административные правонарушения, предусмотренные статьей 20.1 КоАП Российской Федерации «Мелкое хулиганство», злоумышленникам суд назначил наказание в виде штрафов.

По факту повреждения автомобиля «Скорой помощи» в настоящий момент участковым уполномоченным полиции ОМВД России по городу Северодвинску проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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