В Северодвинске компания молодых людей напала на бригаду "скорой"

В баре на Ломоносова, 104 компания молодых людей прилично выпила. Одна из посетительниц ударила 20-летнюю девушку кувшином по голове. Той потребовалась помощь медиков.
Бригада скорой помощи диагностировала ушибленную рану лба. Девушку решено было госпитализировать. Молодой человек, услышав об этом, заявил, что поедет вместе с подругой. Но врачи объяснили, что это невозможно. Тогда неадекватный начал закидывать медицинской автомобиль камнями.
На место прибыла полиция и задержала зачинщика дебоша. Самых буйных нарушителей общественного порядка доставили в дежурную часть. В отношении трёх молодых людей составили протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство, - сообщает "Северная неделя".
Как рассказала главврач северодвинской станции скорой помощи Елена Павлова, такие выходки, которые мешают врачам выполнять свою работу, они не намерены спускать с рук хулиганам:
"Каждому из сотрудников скорой помощи дано указание незамедлительно писать заявление в полицию в отношении лиц, которые мешают оказывать первую помощь пострадавшим."
Напомним, буквально сегодня утром мы публиковали новость об архангелогородце, избившем врача скорой помощи.