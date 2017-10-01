В Северодвинске компания молодых людей напала на бригаду "скорой"

Пока медики оказывали срочную помощь девушке с травмой головы, неадекватная молодёжь закидала машину "скорой" камнями.

В баре на Ломоносова, 104 компания молодых людей прилично выпила. Одна из посетительниц ударила 20-летнюю девушку кувшином по голове. Той потребовалась помощь медиков.

Бригада скорой помощи диагностировала ушибленную рану лба. Девушку решено было госпитализировать. Молодой человек, услышав об этом, заявил, что поедет вместе с подругой. Но врачи объяснили, что это невозможно. Тогда неадекватный начал закидывать медицинской автомобиль камнями.

На место прибыла полиция и задержала зачинщика дебоша. Самых буйных нарушителей общественного порядка доставили в дежурную часть. В отношении трёх молодых людей составили протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство, - сообщает "Северная неделя".

Как рассказала главврач северодвинской станции скорой помощи Елена Павлова, такие выходки, которые мешают врачам выполнять свою работу, они не намерены спускать с рук хулиганам:

"Каждому из сотрудников скорой помощи дано указание незамедлительно писать заявление в полицию в отношении лиц, которые мешают оказывать первую помощь пострадавшим."

Напомним, буквально сегодня утром мы публиковали новость об архангелогородце, избившем врача скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области, за административные правонарушения, предусмотренные статьей 20.1 КоАП Российской Федерации «Мелкое хулиганство», злоумышленникам суд назначил наказание в виде штрафов.



