Архангелогородец избил врача скорой помощи

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Архангельска, подозреваемого в нанесении побоев.

20 октября 2017 года около 15 часов подозреваемый вызвал бригаду скорой помощи к дому на улице Тимме, где после совместного употребления спиртных напитков его знакомый потерял сознание. После прибытия бригады он, из хулиганских побуждений, ударил рукой по лицу сотрудника скорой помощи.

Прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого, и доставили его в отдел внутренних дел. Он объяснил свои действия алкогольным опьянением и неприязнью к медицинскому работнику, который медленно оказывал помощь его собутыльнику. Примечательно, что мужчина, терявший сознание, после оказания помощи пришел в себя и от госпитализации отказался.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.