Северодвинский боксёр добыл «бронзу» на турнире в Санкт-Петербурге

На ринге Академии волейбола им. Платонова в городе на Неве прошли Всероссийские соревнования по боксу «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова, почётного президента AIBA». За награды престижного турнира боролись около 200 сильнейших юниоров (2000 г.р.) и юношей (2001 г.р.) со всей страны, в том числе и Архангельской области.

Боксёрскую школу Поморья представляли четыре спортсмена: Ярослав Безсолов и Илья Петухов из Архангельска, Вячеслав Летовальцев из Северодвинска и Даниил Малашков из Новодвинска. Успешным стало выступление боксёра из города корабелов, сумевшего завоевать на питерском ринге бронзовую медаль в весовой категории до 64 кг.

По ходу турнира Вячеслав Летовальцев уверенно с одинаковым счётом 5:0 взял верх над Яном Штокаленко из Москвы, Юсупом Хабиевым из Дагестана и ещё одним москвичом Сино Собировым. К сожалению, в полуфинальном бою наш боксёр уступил хозяину соревнований Алексею Дёмину, который впоследствии стал победителем турнира.

В этой же весовой категории боксировал ещё один наш земляк Ярослав Безсолов, но уже в первом поединке он проиграл Даниилу Зыкову из Санкт-Петербурга. Такая же участь постигла Даниила Малашкова (49 кг) и Илью Петухова (до 75 кг). Даниил не смог устоять перед натиском Дмитрия Двали из подмосковной Балашихи, а Илья уступил Эдгарду Цамбову из Нижневартовска.

Интересно, что в Санкт-Петербурге было 15 представителей Северо-Западного федерального округа, и только двое из них оказались с медалями - бронзовыми. Это наш Вячеслав Летовальцев и Александр Алексеев из Череповца. Самый же большой урожай наград собрали хозяева ринга. В их активе два «золота» и по одному «серебру» и «бронзе».