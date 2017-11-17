Юные футболисты вельского «Маяка» - сильнейшие в Поморье

В Вельске завершилось первенство Архангельской области по мини-футболу среди юношей 2002-2003 г.р. В нынешних соревнованиях приняли участие 15 команд из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Холмогорского, Устьянского, Шенкурского, Няндомского и Вельского районов.

Все они составили пять групп, победители которых в однокруговом турнире определяли три лучшие команды первенства. Коллективы, занявшие в своих группах вторые места, разыгрывали позиции в турнирной таблице с 6-й по 10-ю. Наконец, команды, ставшие третьими, распределяли места с 11 по 15-е.

В группе «А» между собой сыграли вельский «Маяк», «Армата» из Холмогор и «ДЮЦ» из Шенкурска. В группе «Б» встретились новодвинский «Флагман», «Севмаш» из города корабелов и «Юность» из Октябрьского. В группе «В» за первое место поспорили северодвинский «Строитель», котласский «Локомотив» и вельский «Феникс-2».

В группе «Г» сразились «Олимпик» из столицы Поморья, «Легион» из Северодвинска и местный «Феникс». Наконец, в группе «Д» соперничали «Север» из Няндомы, архангельский «Фаворит» и шенкурский «Темп».

После завершения группового этапа определились пять претендентов на медали. Ими стали сильнейшие в своих группах: «Маяк», «Флагман», «Строитель», «Легион» и «Фаворит». Справедливости ради стоит отметить, что в группе «Г» сразу две команды набрали по 4 очка при абсолютно одинаковой разнице забитых и пропущенных мячей +9 - «Легион» и «Олимпик».

Пришлось прибегнуть к жребию, что бывает крайне редко. Фортуна улыбнулась северодвинцам, и они продолжили борьбу за награды. В однокруговом турнире лучше всех проявили себя хозяева площадки из вельского «Маяка». Они одержали победы над всеми своими соперниками, переиграв новодвинский «Флагман» - 4:2, архангельский «Фаворит» - 1:0, северодвинские «Строитель» - 6:0 и «Легион» - 2:0.

Набрав 12 очков при разнице мячей – 13:2, юные вельчане завоевали золотые медали первенства Архангельской области. «Серебро» досталось футболистам «Фаворита» - 7 баллов, а бронзовые награды - юношам новодвинского «Флагмана» - 6 очков. Четвёртыми стали северодвинские «строители» - 4 балла. Спортсмены «Легиона замкнули пятёрку, не набрав очков.

Места с 6-го по 15-е заняли: «Север», «Олимпик», «Севмаш», «Локомотив», «Армата», «Юность», «Темп», «Феникс», «ДЮЦ» и «Феникс-2». По итогам турнира организаторы назвали лучших в своём амплуа: вратарь – Игорь Майдан («Маяк»), защитник – Андрей Елизаров («Фаворит»), нападающий – Даниил Шелаевский («Маяк») и игрок – Владимир Вяткин («Флагман»).