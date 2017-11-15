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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/12/03/54260.html

Спорт

К «бронзе» Кубка России Светлана Николаева добавила «серебро»

К «бронзе» Кубка России Светлана Николаева добавила «серебро»
фото с сайта flgr.ru
В посёлке Вершина Теи в Хакасии завершился первый этап Кубка России по лыжным гонкам. В заключительный день соревнований состоялись индивидуальные гонки классическим стилем. Женщины определяли лучших на дистанции 10 км, а мужчины – 15 км. Вновь порадовала представительница Поморья Светлана Николаева.

Накануне наша лыжница завоевала бронзовую медаль в индивидуальном спринте свободным стилем. А в воскресенье, 3 декабря, на десятке «классикой» Светлана улучшила свой предыдущий результат, поднявшись на подиуме на одну ступеньку выше, чтобы получить серебряную награду.

По ходу гонки Николаева постоянно находилась в первой тройке и к финишу пришла второй со временем 28 мин. 53.5 сек. Она уступила только Ларисе Рясиной из Санкт-Петербурга, которая лидировала на протяжении всей дистанции. Преимущество спортсменки из Северной столицы над нашей землячкой составило всего 2.8 сек. (28 мин. 50.7 сек.). «Бронза» досталась Марии Давыденковой из Татарстана – 28 мин. 53.8 сек.

Ещё одна лыжница из Архангельской области Екатерина Ядовина финишировала 38-й из 82-х лыжниц с результатом 30 мин. 31.1 сек. Что касается наших мужчин, лучшим из них был северодвинец Алексей Шемякин, занявший девятое место. Время Алексея на дистанции 15 км – 37 мин. 57.1 сек. Интересно, что на отрезке 7.5 км мастер спорта из города корабелов был только 15-м, но на второй половине увеличил темп и сумел попасть в первую десятку.

Остальные наши спортсмены в итоговом протоколе расположились на следующих местах: Василий Пушкин – 28-е (38 мин. 55.6 сек.), Александр Архиповский – 31-е (39 мин. 02.7 сек.). Всего же закончили гонку 123 лыжника. Теперь сильнейшие лыжники Поморья будут готовиться ко второму этапу Кубка России, который пройдёт с 12 по 17-е декабря в Кировске Мурманской области.

Александр Галин, Сегодня 18:17

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