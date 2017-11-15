Светлана Николаева завоевала «бронзу» в Хакасии

В посёлке Вершина Теи в Республике Хакасия стартовал первый этап Кубка России по лыжным гонкам. Первые медали мужчины и женщины разыграли в индивидуальном спринте свободным стилем. Отлично проявила себя в этой лыжной дисциплине представительница Архангельской области, мастер спорта Светлана Николаева.

В квалификации наша спортсменка показала 16-й результат – 3 мин. 47.94 сек. и вышла в четвертьфинальную стадию. Наталья выступала в третьем четвертьфинале, где показала лучшее время – 3 мин. 39.08 сек. В первом полуфинальном забеге Николаева заняла третье место и ждала итоги второго полуфинала. А тот оказался значительно медленнее первого, что позволило лыжнице из Поморья пробиться в число шести финалисток.

Решающий забег прошёл под знаком преимущества Евгении Ощепковой из Тюменской области, которая была на финише первой. Время победительницы – 3 мин. 37.31 сек. «Серебро» досталось Марии Истоминой из Пермского края – 3 мин. 39.10 сек. Бронзовой медали удостоилась наша Светлана Николаева – 3 мин. 39.60 сек.

Что касается лыжников Поморья, они не смогли преодолеть квалификацию. В итоге Александр Архиповский занял 38-е место, а Василий Пушкин - 56-е место. Победителем мужского спринта стал заслуженный мастер спорта Николай Морилов из Тюменской области. Всего же на старт вышли 140 участников.

В воскресенье, 3 декабря, в рамках первого этапа Кубка России состоятся индивидуальные гонки классическим стилем. Женщины будут соревноваться на дистанции 10 км, а мужчины – 15 км.