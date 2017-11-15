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Александр Румянцев - в восьмёрке лучших конькобежцев в Канаде

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/12/02/54248.html

Спорт

Александр Румянцев - в восьмёрке лучших конькобежцев в Канаде

Александр Румянцев - в восьмёрке лучших конькобежцев в Канаде
Фото Дарьи Бескровных
В канадском Калгари стартовал третий этап Кубка мира по конькобежному спорту. На дистанции 5000 метров впервые в сильнейшем дивизионе «А» выступил наш земляк из Архангельска, мастер спорта международного класса Александр Румянцев. Среди лучших конькобежцев планеты он был единственным представителем России.

Александр стартовал во втором забеге вместе с известным норвежцем Хавардом Бокко. На финише наш спортсмен был первым со временем  6 мин. 14.31 сек. Он улучшил свой результат на «пятёрке», который показал на первом этапе в голландском Херенвене – 6 мин. 18.48 сек.

В итоговом протоколе Александр Румянцев расположился на восьмой позиции из 16-ти стартовавших конькобежцев. Победил же на этой дистанции уже по сложившейся традиции феноменальный голландец Свен Крамер – 6 мин. 07.04 сек. Вторым финишировал Тед-Ян Бломен из Канады, бежавший в одной паре с Крамером. Его результат – 6 мин. 08.54 сек. «Бронза» несколько неожиданно досталась немцу Патрику Беккерту – 6 мин. 10.80 сек.

По итогам выступления в Калгари Александр Румянцев набрал 35 очков, и теперь он располагается на 12-м месте в общем зачёте Кубка мира среди стайеров – 81 балл.

Первый три строчки занимают Свен Крамер – 300, Тед-Ян Бломен – 240 и норвежец Сверре Лунде Педерсен – 145 очков. Следующий четвёртый этап Кубка мира вновь пройдёт на американском континенте в Солт-Лейк-Сити (США) с 8 по 10 декабря. Мужчины опять выйдут на старт дистанции 5000 метров.

Интересно, что в преддверии четвёртого этапа Кубка мира там же в Калгари прошли международные соревнования по конькобежному спорту. В рамках этого турнира спортсмены преодолевали дистанцию 3000 метров.

Свои силы попробовал на ней Александр Румянцев и небезуспешно. Он занял третье место с личным рекордом – 3 мин. 39.28 сек. Наш земляк уступил только голландцу Марселю Боскеру (3 мин. 36.33 сек.) и японцу Шейну Уильямсону (3 мин. 39.19 сек.).

Александр Галин , Сегодня 11:20

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