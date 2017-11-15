Юные хоккеисты Поморья стали кандидатами в российскую сборную Фото с сайта warriorhockey.com Тренерский штаб юношеской сборной России по хоккею с мячом определил расширенный список кандидатов. В него вошли 32 хоккеиста из одиннадцати команд страны. В списке значатся и трое воспитанников регионального Центра развития спорта «Водник»: Константин Сухондяевский, Михаил Ширшов и Матвей Тюкавин. Кроме этого, одним из наставников сборной является тренер команды «Водник-2003» Сергей Семяшкин. Тренировочный сбор перенесён на следующий год в связи с изменением сроков и места проведения первенства мира. Изначально планировалось, что турнир состоится в США в конце января 2018 года. Новую страну-хозяйку мирового первенства в ближайшее время должна определить Международная федерация хоккея с мячом, сообщают в региональном агентстве по спорту. Нашли ошибку? Выделите текст,

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