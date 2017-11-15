Юные хоккеисты Поморья стали кандидатами в российскую сборную

В списке значатся и трое воспитанников регионального Центра развития спорта «Водник»: Константин Сухондяевский, Михаил Ширшов и Матвей Тюкавин.
Кроме этого, одним из наставников сборной является тренер команды «Водник-2003» Сергей Семяшкин.
Тренировочный сбор перенесён на следующий год в связи с изменением сроков и места проведения первенства мира. Изначально планировалось, что турнир состоится в США в конце января 2018 года. Новую страну-хозяйку мирового первенства в ближайшее время должна определить Международная федерация хоккея с мячом, сообщают в региональном агентстве по спорту.