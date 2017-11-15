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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/12/01/54236.html

Спорт

«Жизнь» и «смерть» для команды Станислава Черчесова

«Жизнь» и «смерть» для команды Станислава Черчесова
В Москве сегодня состоится уникальное и поистине историческое событие. Здесь пройдёт официальная жеребьёвка чемпионата мира по футболу. Как известно, его примет в 2018 году Россия, а точнее одиннадцать российских городов. Что думают о предстоящей жеребьёвке известные спортивные специалисты Поморья, кого из соперников они хотели бы видеть в одной группе с российскими футболистами, а кого бы явно не желали.

Для того, чтобы узнать футбольные пристрастия пяти наших респондентов, мы попросили ответить их всего на три вопроса:

1. Назовите «группу жизни» для сборной России

2. Назовите «группу смерти» для сборной России

3. Кто войдёт в тройку лучших команд планеты?

Сергей Лихачёв, главный тренер ХК «Водник» (Архангельск)

1. Россия, Перу, Иран, Панама

2. Россия, Испания, Коста-Рика, Нигерия

3. Бразилия, Германия, а также Бельгия или Франция

Юрий Сухих, главный тренер ФК «Химик» (Коряжма)

1. Россия, Перу, Тунис, Южная Корея или Панама

2. Россия, Испания, Коста-Рика, Марокко

3. Германия, Бразилия, Испания

Виталий Рушаков, футбольный арбитр (Архангельск)

1. Россия, Перу, Иран, Панама

2. Россия, Испания, Коста-Рика, Нигерия

3. Германия, Бразилия, Франция

Александр Матвеев, тренер-преподаватель по футболу Вельской ДЮСШ

1. Россия, Перу, Тунис, Панама

2. Россия, Испания, Сенегал, Австралия

3. Бразилия, Франция, Германия

Анатолий Копнов, тренер ФК «Строитель» (Северодвинск)

1. Россия, Перу, Сенегал, Панама

2. Россия, Англия, Коста-Рика, Нигерия

3. Германия, Бразилия, Франция

Стоит оговориться, что составы групп практически у всех опрошенных могли быть несколько иными. Однако в дело вмешался общий принцип ФИФА, которым руководствуются организаторы жеребьёвки. Он гласит: «В каждой группе может быть максимум одна команда из одной континентальной зоны. Это правило действует в отношении всех зон, кроме зоны УЕФА, представленной 14-ю командами. В каждой группе должна быть минимум одна, но не более двух европейских команд. Таким образом, в шести из восьми групп будет по две европейские команды».

Ещё одна интересная деталь. ФИФА провела генеральную репетицию сегодняшней процедуры жеребьёвки. И вот, какие результаты получились: Россия, Швейцария, Египет, Австралия (группа A); Бразилия, Коста-Рика, Хорватия, Япония (B); Польша, Колумбия, Сербия, Иран (C); Португалия, Южная Корея, Испания, Сенегал (D); Бельгия, Исландия, Перу, Панама (E); Германия, Дания, Уругвай, Нигерия (F); Аргентина, Марокко, Мексика, Швеция (G); Франция, Тунис, Саудовская Аравия, Англия (H).

Как можно отметить, по итогам даже такой несерьёзной жеребьёвки одну из групп стоит отнести к так называемой «группе смерти». Думается, представители группы F, куда вошли немцы, датчане, уругвайцы и нигерийцы, не хотели бы оказаться вместе в действительности. Впрочем, ждать осталось недолго. Сбудутся ли прогнозы наших земляков и других российских спортивных специалистов, станет известно сегодня вечером.

Александр Галин, Вчера 14:45

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