Архангелогородцы могут поспособствовать созданию в городе музея истории спорта

Сегодня остро стоит вопрос о сохранении истории развития физической культуры и спорта Архангельской области, а также приобщения жителей нашего региона к спортивному культурно-историческому наследию.
Для достижения этого, в областном центре создаётся музей спорта. Сегодня в его коллекции находится более двух сотен предметов, связанных с историей спортивной жизни нашего края.
Неравнодушные горожане могут оказать содействие в сборе экспонатов - нужны значки, вымпела, плакаты, фотографии, спортивный инвентарь.
По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону - 21-41-73.