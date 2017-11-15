Архангелогородцы могут поспособствовать созданию в городе музея истории спорта

Архангельская область богата спортивными традициями, талантливыми тренерами и их воспитанниками. На протяжении всей истории становления физкультурного и спортивного движения наши земляки достойно представляли СССР и затем Россию на высоком уровне.

Сегодня остро стоит вопрос о сохранении истории развития физической культуры и спорта Архангельской области, а также приобщения жителей нашего региона к спортивному культурно-историческому наследию.

Для достижения этого, в областном центре создаётся музей спорта. Сегодня в его коллекции находится более двух сотен предметов, связанных с историей спортивной жизни нашего края.

Неравнодушные горожане могут оказать содействие в сборе экспонатов - нужны значки, вымпела, плакаты, фотографии, спортивный инвентарь.

По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону - 21-41-73.