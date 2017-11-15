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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/12/01/54228.html

Спорт

Ещё семь наград в копилке архангельских шахматистов

Ещё семь наград в копилке архангельских шахматистов
Вадим Кузнецов. Фото шшдюсш5.рф
В Санкт-Петербурге завершилось первенство Северо-Западного федерального округа по шахматам. Определились победители и призёры в классических и быстрых шахматах, а также в блице. Успешно выступили в Северной столице юные представители Поморья, завоевавшие в общей сложности 13 медалей разного достоинства.

Как известно, сначала отличились наши «классики». Они добыли на берегах Невы шесть наград: две золотые и четыре серебряные. Затем наступила очередь специалистов в быстрых шахматах. Здесь особое внимание болельщиков Поморья было приковано к нашему Вадиму Кузнецову – прошлогоднему победителю первенства Северо-Запада в этой дисциплине.

Юный архангелогородец вновь не подвёл. В возрастной категории до 13 лет ему не было равных. Вадим продемонстрировал блестящую игру, показав при этом стопроцентный результат – 11 очков в одиннадцати партиях! Он на 2 очка опередил серебряного призёра Ивана Баранова из Ленинградской области. «Бронза» в этой же группе досталась ещё одному нашему шахматисту Матвею Гашеву – 7 очков.

Вторую золотую медаль в копилку сборной Поморья принесла Дарья Белова, выступавшая среди девочек до 11 лет. После 11 туров она набрала 9.5 очков. В возрастной группе до 15 лет серебряную награду завоевал Иван Собашников. В его активе 8 баллов. Наш земляк уступил победителю Руслану Ярошу из Вологодской области всего 0.5 очка.

У девочек до 13 лет бронзовая медаль досталась нашей Полине Дьячковой – 7.5 очков. Её подруга по команде Вера Сумарокова остановилась в шаге от пьедестала – 7 баллов.

В заключительном турнире по блицу архангелогородцы завоевали ещё две медали и обе серебряные. Их обладательницами стали Анастасия Акочёнок, выступавшая в возрастной категории до 11 лет и набравшая 7 очков, а также Дарина Банева среди девушек до 15 лет. Её результат – 6.5 баллов.

Таким образом, наши спортсмены стали в Санкт-Петербурге обладателями 13 наград различного достоинства. В их активе четыре золотых, семь серебряных и две бронзовые медали.

 

Александр Галин , Сегодня 10:27

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