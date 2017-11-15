Арктические игры в Архангельске стали лучшим спортивным событием года

Зимние Арктические игры, состоявшиеся в Архангельске на полях международного форума «Арктика – территория диалога», признаны лучшим спортивным событием этого года.

Награду руководителю регионального агентства по спорту Андрею Багрецову и исполняющему обязанности директора регионального Центра развития спорта «Водник» Роману Клобукову вручили в Доме правительства Московской области в Красногорске. Там с 30 ноября по 1 декабря проходит международный форум «Sport City 2.0 Спорт. Бизнес. Общество».

Стоит напомнить, спортивные баталии Зимних Арктических игр проходили на объектах ЦРС «Водник». В числе основных событий форума – первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, в котором приняли участие 145 спортсменов из 16 регионов нашей страны.

Уникальный северный турнир среди любительских команд по хоккею с мячом в валенках собрал 90 спортсменов. Площадка ГТО включала в себя ряд этапов выполнения нормативов комплекса, а также соревнования по кроссфиту и силовому экстриму.

Также в рамках Зимних Арктических игр состоялся всероссийский физкультурно-спортивный праздник «Беломорские игры», матчи регионального этапа Ночной хоккейной лиги, шахматный фестиваль «Поморская ладья» и XVII юношеский турнир по хоккею с мячом «VODNIK OPEN».

«В общей сложности было задействовано десять объектов спортивного кластера госучреждения «Водник». Участие в соревнованиях приняли 1258 спортсменов со всех уголков России в возрасте от 7 до 72 лет. Их поддерживали более 2000 зрителей. Неоценимую помощь в проведении мероприятия оказали 40 волонтёров. Признание Зимних Арктических игр лучшим спортивным событием года – это наша общая победа!», – отметил Андрей Багрецов.